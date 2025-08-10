Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Natalia Garzón ratifica su favoritismo y gana la contrarreloj

La colombiana Natalia Garzón ratificó su favoritismo y consiguió la primera medalla de oro para la Selección Nacional en el ciclismo de ruta de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La joven santandereana cumplió con los pronósticos y se quedó con la presea dorada en la contrarreloj individual femenina.

La doble campeona nacional de ruta sub-23 se llevó la victoria por amplio margen en la jornada al cronómetro, que se llevó a cabo en las calles de la capital paraguaya, en un recorrido de 26,6 kilómetros.

La joven ciclista santandereana del registro del Team Sistecrédito se impuso con un tiempo de 36:43” por delante de las argentinas Juliana Benedetti y Delfina Dibella. La otra colombiana en competencia, Luciana Osorio terminó en el quinto puesto con un guarismo de 38:148”.



El podio de la CRI Femenina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © COC)

Con el resultado obtenido Colombia revalidó su poderío en el ciclismo de ruta de los Juegos Panamericanos Junior tras el título de Lina Marcela Hernández en la misma prueba en 2021.

Cabe destacar que, esta competencia reúne a deportistas en las categorías junior y Sub-23, por eso es impotante valorar el 5° puesto de Luciana Osorio, que a pesar de pertenecer a la categoría juvenil, esta talentosa ciclista antioqueña ya fue doble campeona en los Juegos Bolivarianos de la Juventud y en el Campeonato Panamericano (contrarreloj y ruta), convirtiéndose en la gran proyección del ciclismo nacional.



Natalia Garzón le da a Colombia la primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © COC)

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Contrarreloj Individual » Asunción › Asunción (26,6 km)