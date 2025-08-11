MountainBike
Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: María José Salamanca se cuelga el bronce en el cross country olímpico
Se llevaron a cabo las pruebas del cross country olímpico (XCO) en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en la que Colombia siguió sumando más medallas, está vez en la competencia de MTB, que se realizó en la ciudad de Encarnación.
La ciclomontañista zipaquireña María José Salamanca se colgó la medalla de bronce tras una destacada actuación en el exigente circuito de Agua Vista de 5,1 kilómetros, en tierras paraguayas. La otra colombiana en la competencia, Laura Cagua, finalizó quinta.
La colombiana se ubicó tercera, entrando casi un minuto después de la brasilera Luiza Cocuzzi, quien se quedó con la presea dorada. El podio lo completó la argentina Lucía Miralles, quien debió conformarse con el metal plateado.
En la rama masculina, el mexicano Iván Aguilar se quedó con la medalla de oro, con un registro de 1:16:53. El deportista manito fue escoltado por el argentino Nicolás Reynoso y por el brasilero Eiki Yamauchi, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El colombiano Antonio Gómez se clasificó cuarto.
Confirmada la Selección Colombia de Mountain Bike para el Campeonato Mundial en Suiza
La Federación Colombiana de Ciclismo, oficializó la Selección Colombia de Ciclomontañismo (MTB) que representará al país en el Campeonato Mundial de Mountain Bike UCI, que se disputará en Valais, Suiza, entre el 28 de agosto y el 14 de septiembre.
El equipo nacional estará integrado por cuatro deportistas provenientes de distintas regiones del país, quienes han alcanzado esta convocatoria gracias a su rendimiento competitivo y compromiso deportivo a lo largo del presente calendario.
Los deportistas convocados son:
Daniela Gaviria Ramírez (Antioquia)
María Isabel Castro Delgadillo (Risaralda)
Jhean Pool Cardona Vásquez (Valle)
Juan José Benavides Arias (Nariño)
Cuerpo técnico: José Raimundo Gómez Cao – Seleccionador Nacional
Omar David Balsero Meneses – Mecánico
Los convocados representarán a Colombia en las pruebas de cross country olímpico (XCO), en un certamen que reúne a la élite mundial de esta modalidad y que forma parte del calendario oficial de la Unión Ciclística Internacional (UCI).
Esta participación hace parte del ciclo de preparación internacional del ciclomontañismo colombiano, con miras a futuros eventos continentales y clasificatorios olímpicos. La presencia de nuestros atletas en Valais representa una oportunidad invaluable para competir al más alto nivel frente a las principales potencias del MTB mundial.
*Con información de Fedeciclismo
¡Remontada épica! Tom Pidcock se consagró campeón de Europa en el Cross-Country Olímpico (XCO)
Cumpliendo con los pronósticos, Tom Pidcock ganó en Melgaço, Portugal, en el Campeonato de Europa de MTB, la medalla de oro en la modalidad del Cross-Country Olímpico (XCO) por segunda vez en su carrera y tres años después de su último título continental, tras protagonizar una remontada épica.
Al todoterreno británico, que se prepara para la Vuelta a España, lo acompañaron en el podio su compatriota Charlie Aldridge y el danés Simon Andreassen, segundo y tercero a 37 segundos y 1:15, respectivamente. El top 5 lo completaron dos suizos: Filippo Colombo y Fabio Puntener, ambos a más de un minuto de Pidcock
El corredor inglés del Q36.5 Pro Cycling Team recuperó su corona de campeón de Europa tres años después de su primer título, en Múnich en 2022, año en el que también ganó el Campeonato del Mundo.
En la rama femenina, la sueca Jenny Rissveds se quedó con la medalla de oro, la plata la obtuvo la británica Evie Richards y el bronce la suiza Nicole Koller.
Campeonato de Europa XCO | Podio MTB – Cross-Country Olímpico Masculino
🥇 Thomas Pidcock (Gran Bretaña)
🥈 Charlie Aldridge (Gran Bretaña)
🥉 Simon Andreassen (Dinamarca)
Podio MTB – Cross-Country Olímpico Femenino
🥇 Jenny Rissveds (Suecia)
🥈 Evie Richards (Gran Bretaña)
🥉 Nicole Koller (Suiza)
¡De vuelta a sus orígenes! Wilson Peña, nuevo campeón nacional en la modalidad del Marathon
El zipaquireño Wilson Peña, corredor del Team Sistecrédito, quien se inició en el ciclomontañismo, y llegó a ser campeón nacional y continental en diversas categorías, regresó a las competencias del Mountain Bike para coronarse campeón nacional élite del Marathon, en las carreteras que lo vieron formarse deportivamente.
Peña, del registro de Risaralda, que estará compitiendo con el Sistecrédito, en la Vuelta a Colombia – 75 años, terminó la exigente competencia en tres horas, 25 minutos y 52 segundos, tiempo que le permitió quedarse con la victoria.
El podio de la carrera disputada en Zipaquirá, Cundinamarca, lo completaron el también rutero Carlos Gutiérrez (Santander), quien corre para el Movistar Best PC de Ecuador, terminando 2° a más de seis minutos del ganador, y el ciclomontañista Wilson Rodríguez (Boyacá), campeón del año pasado, concluyó tercero a 8:49 de Peña.
Podio Marathon Open Masculino – 84,9 km
🏆 Wilson Peña (Risaralda) – 3:25:52
🥈Carlos Gutiérrez (Santander) – 3:32:40 (+6:48)
🥉Wilson Rodríguez (Boyacá) – 3:34:41 (+8:49)
Resultados Marathon Campeonatos Nacionales MTB 2025
*Con Información de Fedeciclismo