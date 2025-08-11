Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: María José Salamanca se cuelga el bronce en el cross country olímpico

Se llevaron a cabo las pruebas del cross country olímpico (XCO) en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en la que Colombia siguió sumando más medallas, está vez en la competencia de MTB, que se realizó en la ciudad de Encarnación.

La ciclomontañista zipaquireña María José Salamanca se colgó la medalla de bronce tras una destacada actuación en el exigente circuito de Agua Vista de 5,1 kilómetros, en tierras paraguayas. La otra colombiana en la competencia, Laura Cagua, finalizó quinta.

La colombiana se ubicó tercera, entrando casi un minuto después de la brasilera Luiza Cocuzzi, quien se quedó con la presea dorada. El podio lo completó la argentina Lucía Miralles, quien debió conformarse con el metal plateado.

En la rama masculina, el mexicano Iván Aguilar se quedó con la medalla de oro, con un registro de 1:16:53. El deportista manito fue escoltado por el argentino Nicolás Reynoso y por el brasilero Eiki Yamauchi, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El colombiano Antonio Gómez se clasificó cuarto.