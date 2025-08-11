Connect with us

MountainBike

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: María José Salamanca se cuelga el bronce en el cross country olímpico

Publicado

Hace 2 horas

el

Lucía Miralles, Luiza Cocuzzi y María José Salamanca, en el podio femenino del cross country olímpico. (Foto © Comité Olímpico Argentino)
Temas relacionados:
Anuncio

MountainBike

Confirmada la Selección Colombia de Mountain Bike para el Campeonato Mundial en Suiza

Publicado

Hace 7 horas

el

10 agosto, 2025

Por

Colombia estará presente en el Mundial de MTB 2025. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

MountainBike

¡Remontada épica! Tom Pidcock se consagró campeón de Europa en el Cross-Country Olímpico (XCO)

Publicado

Hace 2 semanas

el

28 julio, 2025

Por

El britanicó Tom Pidcock, nuevo campeón de Europa en el Cross-Country Olímpico (XCO). (Foto © UEC Cycling)
Seguir leyendo

MountainBike

¡De vuelta a sus orígenes! Wilson Peña, nuevo campeón nacional en la modalidad del Marathon

Publicado

Hace 3 semanas

el

21 julio, 2025

Por

Wilson Peña en acción, en el Campeonato Nacional de MTB 2025. (Foto © FCC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio