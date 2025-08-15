Connect with us

Pista

Juegos Panamericanos Junior 2025: Stefany Cuadrado ORO y Marianis Salazar PLATA, en la velocidad femenina

Hace 4 horas

Stefany Cuadrado 1° y Marianis Salazar 2°, en la prueba de la velocidad femenina. (Foto © Panam Sports)
Pista

Juegos Panamericanos Junior 2025: Luciana Osorio se cuelga la medalla oro en el ómnium

Hace 15 horas

14 agosto, 2025

Luciana Osorio ganó la presea dorada en la prueba del ómnium de los Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © FCC)
Pista

Asunción 2025: inicio dorado para el ciclismo de pista colombiano y con nuevos récords panamericanos junior

Hace 2 días

13 agosto, 2025

El equipo de velocidad integrado por Natalia Martínez, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado logró la medalla de oro. (Foto © Panam Sports)
Pista

¡Superioridad Colombiana! Arrolladora actuación de la selección tricolor en el Panamericano Junior de Pista Perú 2025

Hace 3 semanas

23 julio, 2025

La Selección Colombia se coronó como campeona de la general en el Campeonato Panamericano Junior de Pista en Perú. (Foto © FCC)
