Juegos Panamericanos Junior 2025: Stefany Cuadrado ORO y Marianis Salazar PLATA, en la velocidad femenina

El ciclismo de pista le sigue entregando grandes noticias a nuestro país en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. En la velocidad femenina, Colombia ganó el oro y la plata con Stefany Cuadrado y Marianis Salazar, respectivamente.

Con este resultado Cuadrado obtuvo cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. El tercer cajón del podio lo ocupó la trinitense Makaira Wallace, que se quedó con la medalla de bronce, tras ganarle los dos hits a la pistera argentina Valentina Méndez.



Stefany Cuadrado ganó la presea dorada en la prueba de la velocidad femenina. (Foto © Panam Sports)

Con estas nuevas preseas, el equipo tricolor suma hasta el momento cinco medallas de oro y dos de plata. El combinado nacional se mantiene como líder absoluto en esta modalidad del ciclismo.

Las pruebas de pista en los Juegos Panamericanos Junior terminarán este viernes 15 de agosto en territorio paraguayo, con la cuarta y última jornada de competencias en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, que tendrá las pruebas de Madison y Keirin en ambas ramas.