Pista
Juegos Panamericanos Junior 2025: Luciana Osorio se cuelga la medalla oro en el ómnium
En el segundo día de competencias del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior 2025, la delegación colombiana volvió a subirse al podio. Esta vez el turno fue para lantioqueña Luciana Osorio, quien conquistó la tercera medalla de oro de Colombia en el certamen.
Osorio, que sumó 134 unidades, logró la presea dorada en el ómnium tras ser la mejor, luego de las competencias del scratch, tempo, eliminación y puntos.
El podio lo completaron la argentina Julieta Benedetti 2°, que consiguió 131 puntos, mientras que el tercer cajón del podio lo ocupó la chilena, Javiera Garrido, que se sumó 121 unidades. Con este resultado Luciana obtuvo cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
La Selección Colombia de ciclismo de pista completó tres medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se realiza en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, en Paraguay. En total, la delegación tricolor cuenta con tres de oro y una de plata.
Podio Ómnium Mujeres
🥇Luciana Osorio (COL) 134pts
🥈Julieta Benedetti (ARG) 131pts
🥉Javiera Garrido (CHI) 121pts
Pista
Asunción 2025: inicio dorado para el ciclismo de pista colombiano y con nuevos récords panamericanos junior
Gran inicio de la Selección Colombia en la primera jornada del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior 2025. La delegación tricolor sumó dos medallas de oro, con los equipos de velocidad en ambas ramas, y una de plata con el equipo de persecución femenina, en pruebas celebradas en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, en Paraguay.
El equipo de velocidad integrado por Natalia Martínez, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado logró la medalla de oro, tras establecer un tiempo en la final de 48.595, que además se convirtió en el nuevo récord de las justas.
Esta nueva marca supera la alcanzado en la primera edición de las justas, celebradas en Cali en 2021, en las que el equipo de Marianis Salazar, Yarli Mosquera y Valeria Cardozo había ganado la medalla de oro, con un registro final de 49.480.
La segunda presea dorada de la jornada llegó con el equipo de velocidad integrado por Francisco Jaramillo, Nicolás Olivera y John Beltrán, que se adjudicó el oro tras vencer a México, con un registro en la final de 44.788.
Este tiempo también se convierte en nuevo mejor guarismo de las justas, tras superar el anterior registro de 44.950, alcanzado por Colombia en Cali 2021 con el equipo de Juan Esteban Arenas, Carlos Daniel Echeverri y Cristian Ortega.
Y la última medalla del día fue obtenida por el equipo de persecución integrado por Karen González, Luciana Osorio, Natalia Garzón y Jennifer Sánchez, que se quedó con la plata tras perder la final ante Chile.
En la persecución por equipos masculina, el cuarteto integrado por Miguel Ángel Marín, Jerónimo Calderón, Samuel Flórez y Juan Diego Quintero finalizó en el quinto lugar, tras establecer un tiempo en la ronda de clasificación de 4:15.338, que no les permitió disputar las finales de la prueba.
Programación del Ciclismo de Pista en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Miércoles 13 de agosto
Velocidad Masculina – Ómnium Femenino
Jueves 14 de agosto
Velocidad Femenina – Ómnium Masculino
Viernes 15 de agosto
Madison Femenina – Madison Masculino – Keirin Femenino – Keirin Masculino
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
¡Superioridad Colombiana! Arrolladora actuación de la selección tricolor en el Panamericano Junior de Pista Perú 2025
La Selección Colombia se coronó este martes como campeona general del Campeonato Panamericano Junior de Pista, que se disputó en el velódromo de la Villa Deportiva Nacional Videna, en Lima, Perú, tras conseguir un total de 26 medallas: 13 de oro, nueve de plata y cuatro de bronce.
En la quinta y última jornada de competencias disputada este martes, Colombia cerró su actuación en Lima con tres oros, dos platas y dos bronces, sumando tres nuevos títulos panamericanos con Juan Camilo Villamizar en el kilómetro, Mariana Pérez en el keirin y en la madison con la dupla de Luciana Osorio y Yalecza Marin.
La dos preseas de plata llegaron de la mano de Valeria Hernández en el kerin y con Juan Esteban Sánchez y Jerónimo Calderón en la madison masculina, mientras que los bronces fueron logrados con Juan José Calderón en la prueba del kilómetro y con Nelson Fabián Jiménez en la eliminación.
Este título panamericano es el reflejo del gran trabajo que se viene realizando en la categoría juvenil. La actuación del equipo nacional dirigido por John Jaime González y Andres Torres, que compitió en suelo peruano durante cinco días, ratifica el poderío de Colombia en el ciclismo de pista junior a nivel panamericano.
Pista
Panamericano Junior de Pista 2025: Valeria Hernández impone nuevo récord en la prueba del kilómetro
Las buenas noticias para el ciclismo de pista siguen llegando desde Perú. Esta vez Valeria Hernández impuso una nueva marca panamericana en la fase de clasificación de la prueba del kilómetro con tiempo de 1:08.567 que la dejó a 75 milésimas del récord mundial.
Posteriormente Hernández, con una impecable actuación y registrando un guarismo de 1:09.875 se coronó campeona del kilómetro en el Panamericano Junior de Ciclismo en Pista, que se realiza en Lima, Perú.
El récord panamericano en el kilómetro damas junior lo ostentaba su compatriota Stefany Cuadrado, quien logró el registro en el velódromo Alcides Nieto Patiño, en la sultana del valle.
Cuando van tres días de competencias, el cuadro de medallas es comandado por Colombia con ocho de oro, cuatro de plata y una de bronce. El combinado nacional se mantiene como líder absoluto del certamen continental a una jornada del final.
El Panamericano Junior de Pista terminará este martes 22 de julio en territorio peruano, con la quinta jornada de competencias.