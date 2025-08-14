Connect with us

Juegos Panamericanos Junior 2025: Luciana Osorio se cuelga la medalla oro en el ómnium

Hace 1 hora

Luciana Osorio ganó la presea dorada en la prueba del ómnium de los Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © FCC)
Asunción 2025: inicio dorado para el ciclismo de pista colombiano y con nuevos récords panamericanos junior

Hace 13 horas

13 agosto, 2025

El equipo de velocidad integrado por Natalia Martínez, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado logró la medalla de oro. (Foto © Panam Sports)
¡Superioridad Colombiana! Arrolladora actuación de la selección tricolor en el Panamericano Junior de Pista Perú 2025

Hace 3 semanas

23 julio, 2025

La Selección Colombia se coronó como campeona de la general en el Campeonato Panamericano Junior de Pista en Perú. (Foto © FCC)
Panamericano Junior de Pista 2025: Valeria Hernández impone nuevo récord en la prueba del kilómetro

Hace 3 semanas

21 julio, 2025

Valeria Hernández superó el récord panamericano que ostentaba Stefany Cuadrado. (Foto © Federación Peruana de Ciclismo)
