Juegos Panamericanos Junior 2025: Luciana Osorio se cuelga la medalla oro en el ómnium

Gran inicio de la Selección Colombia en la primera jornada del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior 2025. La delegación tricolor sumó dos medallas de oro, con los equipos de velocidad en ambas ramas, y una de plata con el equipo de persecución femenina, en pruebas celebradas en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, en Paraguay.

El equipo de velocidad integrado por Natalia Martínez, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado logró la medalla de oro, tras establecer un tiempo en la final de 48.595, que además se convirtió en el nuevo récord de las justas.

Esta nueva marca supera la alcanzado en la primera edición de las justas, celebradas en Cali en 2021, en las que el equipo de Marianis Salazar, Yarli Mosquera y Valeria Cardozo había ganado la medalla de oro, con un registro final de 49.480.



Oro para el equipo de velocidad integrado por Francisco Jaramillo, Nicolás Olivera y John Beltrán. (Foto © Panam Sports)

La segunda presea dorada de la jornada llegó con el equipo de velocidad integrado por Francisco Jaramillo, Nicolás Olivera y John Beltrán, que se adjudicó el oro tras vencer a México, con un registro en la final de 44.788.

Este tiempo también se convierte en nuevo mejor guarismo de las justas, tras superar el anterior registro de 44.950, alcanzado por Colombia en Cali 2021 con el equipo de Juan Esteban Arenas, Carlos Daniel Echeverri y Cristian Ortega.



Karen González, Luciana Osorio, Natalia Garzón y Jennifer Sánchez, medalla de plata en la persecución por equipos. (Foto © Panam Sports)

Y la última medalla del día fue obtenida por el equipo de persecución integrado por Karen González, Luciana Osorio, Natalia Garzón y Jennifer Sánchez, que se quedó con la plata tras perder la final ante Chile.

En la persecución por equipos masculina, el cuarteto integrado por Miguel Ángel Marín, Jerónimo Calderón, Samuel Flórez y Juan Diego Quintero finalizó en el quinto lugar, tras establecer un tiempo en la ronda de clasificación de 4:15.338, que no les permitió disputar las finales de la prueba.

Programación del Ciclismo de Pista en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Miércoles 13 de agosto

Velocidad Masculina – Ómnium Femenino

Jueves 14 de agosto

Velocidad Femenina – Ómnium Masculino

Viernes 15 de agosto

Madison Femenina – Madison Masculino – Keirin Femenino – Keirin Masculino

*Con Información de Fedeciclismo