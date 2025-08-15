Juegos Panamericanos Junior 2025: Colombia hace el 1-2 en el keirin femenino con Stefany Cuadrado y Marianis Salazar

Se inició la última jornada del ciclismo pista en los Juegos Panamericanos Junior 2025 con dominio de Colombia. El combinado tricolor nuevamente mostró todo su poderío e impuso condiciones en el Parque Olímpico de Asunción, Paraguay.

En el keirin femenino, Stefany Cuadrado ratificó su gran momento y le entregó otro oro a la selección, luego de superar a su compañera Marianis Salazar que se colgó la plata. La representante de Trinidad y Makaira Wallace se hizo acreedora al bronce.



Stefany Cuadrado oro y Marianis Salazar plata, en el keirin femenino. (Foto © Mindeporte)



Con estas nuevas preseas, el equipo nacional suma hasta el momento siete medallas de oro y tres de plata y se mantiene como líder absoluto en esta modalidad del ciclismo.

La jornada continúa en el maderamen paraguayo con la entrega de más medallas en las pruebas del Keirin y la Madison, en la rama masculina.