Connect with us

Pista

Juegos Panamericanos Junior 2025: Colombia hace el 1-2 en el keirin femenino con Stefany Cuadrado y Marianis Salazar

Publicado

Hace 25 mins

el

Stefany Cuadrado, gran figura de Colombia en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © Mindeporte)
Temas relacionados:
Anuncio

Pista

Juegos Panamericanos Junior 2025: Stefany Cuadrado ORO y Marianis Salazar PLATA, en la velocidad femenina

Publicado

Hace 4 horas

el

15 agosto, 2025

Por

Stefany Cuadrado 1° y Marianis Salazar 2°, en la prueba de la velocidad femenina. (Foto © Panam Sports)
Seguir leyendo

Pista

Juegos Panamericanos Junior 2025: Luciana Osorio se cuelga la medalla oro en el ómnium

Publicado

Hace 1 día

el

14 agosto, 2025

Por

Luciana Osorio ganó la presea dorada en la prueba del ómnium de los Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Pista

Asunción 2025: inicio dorado para el ciclismo de pista colombiano y con nuevos récords panamericanos junior

Publicado

Hace 2 días

el

13 agosto, 2025

Por

El equipo de velocidad integrado por Natalia Martínez, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado logró la medalla de oro. (Foto © Panam Sports)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio