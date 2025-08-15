Pista
Juegos Panamericanos Junior 2025: Colombia hace el 1-2 en el keirin femenino con Stefany Cuadrado y Marianis Salazar
Se inició la última jornada del ciclismo pista en los Juegos Panamericanos Junior 2025 con dominio de Colombia. El combinado tricolor nuevamente mostró todo su poderío e impuso condiciones en el Parque Olímpico de Asunción, Paraguay.
En el keirin femenino, Stefany Cuadrado ratificó su gran momento y le entregó otro oro a la selección, luego de superar a su compañera Marianis Salazar que se colgó la plata. La representante de Trinidad y Makaira Wallace se hizo acreedora al bronce.
Con estas nuevas preseas, el equipo nacional suma hasta el momento siete medallas de oro y tres de plata y se mantiene como líder absoluto en esta modalidad del ciclismo.
La jornada continúa en el maderamen paraguayo con la entrega de más medallas en las pruebas del Keirin y la Madison, en la rama masculina.
Pista
Juegos Panamericanos Junior 2025: Stefany Cuadrado ORO y Marianis Salazar PLATA, en la velocidad femenina
El ciclismo de pista le sigue entregando grandes noticias a nuestro país en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. En la velocidad femenina, Colombia ganó el oro y la plata con Stefany Cuadrado y Marianis Salazar, respectivamente.
Con este resultado Cuadrado obtuvo cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. El tercer cajón del podio lo ocupó la trinitense Makaira Wallace, que se quedó con la medalla de bronce, tras ganarle los dos hits a la pistera argentina Valentina Méndez.
Con estas nuevas preseas, el equipo tricolor suma hasta el momento cinco medallas de oro y dos de plata. El combinado nacional se mantiene como líder absoluto en esta modalidad del ciclismo.
Las pruebas de pista en los Juegos Panamericanos Junior terminarán este viernes 15 de agosto en territorio paraguayo, con la cuarta y última jornada de competencias en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, que tendrá las pruebas de Madison y Keirin en ambas ramas.
Pista
Juegos Panamericanos Junior 2025: Luciana Osorio se cuelga la medalla oro en el ómnium
En el segundo día de competencias del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior 2025, la delegación colombiana volvió a subirse al podio. Esta vez el turno fue para lantioqueña Luciana Osorio, quien conquistó la tercera medalla de oro de Colombia en el certamen.
Osorio, que sumó 134 unidades, logró la presea dorada en el ómnium tras ser la mejor, luego de las competencias del scratch, tempo, eliminación y puntos.
El podio lo completaron la argentina Julieta Benedetti 2°, que consiguió 131 puntos, mientras que el tercer cajón del podio lo ocupó la chilena, Javiera Garrido, que se sumó 121 unidades. Con este resultado Luciana obtuvo cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
La Selección Colombia de ciclismo de pista completó tres medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se realiza en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, en Paraguay. En total, la delegación tricolor cuenta con tres de oro y una de plata.
Podio Ómnium Mujeres
🥇Luciana Osorio (COL) 134pts
🥈Julieta Benedetti (ARG) 131pts
🥉Javiera Garrido (CHI) 121pts
Pista
Asunción 2025: inicio dorado para el ciclismo de pista colombiano y con nuevos récords panamericanos junior
Gran inicio de la Selección Colombia en la primera jornada del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior 2025. La delegación tricolor sumó dos medallas de oro, con los equipos de velocidad en ambas ramas, y una de plata con el equipo de persecución femenina, en pruebas celebradas en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, en Paraguay.
El equipo de velocidad integrado por Natalia Martínez, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado logró la medalla de oro, tras establecer un tiempo en la final de 48.595, que además se convirtió en el nuevo récord de las justas.
Esta nueva marca supera la alcanzado en la primera edición de las justas, celebradas en Cali en 2021, en las que el equipo de Marianis Salazar, Yarli Mosquera y Valeria Cardozo había ganado la medalla de oro, con un registro final de 49.480.
La segunda presea dorada de la jornada llegó con el equipo de velocidad integrado por Francisco Jaramillo, Nicolás Olivera y John Beltrán, que se adjudicó el oro tras vencer a México, con un registro en la final de 44.788.
Este tiempo también se convierte en nuevo mejor guarismo de las justas, tras superar el anterior registro de 44.950, alcanzado por Colombia en Cali 2021 con el equipo de Juan Esteban Arenas, Carlos Daniel Echeverri y Cristian Ortega.
Y la última medalla del día fue obtenida por el equipo de persecución integrado por Karen González, Luciana Osorio, Natalia Garzón y Jennifer Sánchez, que se quedó con la plata tras perder la final ante Chile.
En la persecución por equipos masculina, el cuarteto integrado por Miguel Ángel Marín, Jerónimo Calderón, Samuel Flórez y Juan Diego Quintero finalizó en el quinto lugar, tras establecer un tiempo en la ronda de clasificación de 4:15.338, que no les permitió disputar las finales de la prueba.
Programación del Ciclismo de Pista en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Miércoles 13 de agosto
Velocidad Masculina – Ómnium Femenino
Jueves 14 de agosto
Velocidad Femenina – Ómnium Masculino
Viernes 15 de agosto
Madison Femenina – Madison Masculino – Keirin Femenino – Keirin Masculino
*Con Información de Fedeciclismo