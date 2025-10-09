Juan Pablo Ortega se queda con la contrarreloj de la Clásica de Marinilla y Alejandro Osorio salva el liderato

En gran demostración, Juan Pablo Ortega se impuso en la segunda etapa de la edición 34° de la Clásica de Marinilla, en la que el carmelitano Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) conservó la camiseta de líder por 8 segundos de diferencia.

El corredor del NU Colombia firmó el triunfo con un tiempo de 28:12” a una velocidad media de 38,37 km / h., superando por un segundo al líder Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) y por 17” segundos a su compañero de equipo Jhonatan Chaves.



Alejandro Osorio sigue líder de la Clásica de Marinilla 2025. (Foto © RMC)

El podio parcial de la carrera antioqueña lo ocupan Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) en el primer cajón, y lo escoltan dos hombres del NU Colombia: Juan Pablo Ortega y Sebastián Henao.

La Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” finalizará este viernes con la disputa de la tercera y última etapa, circuito urbano en el municipio de Marinilla, en el oriente antioqueño.

Clásica de Marinilla 2025

CRI | El Peñol – Parque de Marinilla (18 km)

1 Juan Pablo Ortega Nu Colombia 28:12″ 2 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 0:01 3 Jhonatan Chaves Orgullo Paisa 0:17 4 Sebastián Henao Nu Colombia 0:25 5 Jaider Muñoz Team Girardota-Ciclorades 0:26

Clasificación General Individual

1 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 3:45:24″ 2 Juan Pablo Ortega Nu Colombia 0:08 3 Sebastián Henao Nu Colombia 0:33 4 Jhonatan Chaves Nu Colombia 0:38 5 Jaider Muñoz Team Girardota-Ciclorades 0:42

RESULTADOS COMPLETOS SEGUNDA ETAPA