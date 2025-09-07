Juan Manuel Barboza debutó con un equipo chino en el Tour de Shanghái; Cristián David Pita en el 2° cajón del podio

El joven pedalista cordobés Juan Manuel Barboza, quien continua su carrera profesional en territorio chino, debutó con su nuevo equipo, el China Anta – Mentech Cycling Team, en la segunda edición del Tour de Shanghái.

Barboza, un especialista excelso en las pruebas de contrarreloj, que en 2022 fue campeón panamericano de la especialidad al cronómetro, terminó en el puesto 77° de la clasificación general de la prueba asiática perteneciente al calendario oficial chino, a 24 segundos del ganador.

El título de la novel carrera china quedó en manos del serbio Dusan Rajovic (Team Solution Tech – Vini Fantini). El corredor europeo ocupó el 2° puesto en la jornada final y defendió el liderato por escasos seis segundos.

El podio de la carrera china lo completaron el otro corredor suramericano en competencia, el ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng-Vonoa-Taishan Sport Team), que ganó la jornada inaugural, finalizando 2° a 6 segundos del campeón, mientras que Alexander Salby (Li Ning Staru) terminó el tercer puesto tras gana la última etapa.

Clasificación General Final