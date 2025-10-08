Juan Manuel Barboza confirmado por su equipo chino para el Tour del Lago Taihu

El equipo continental China Anta – Mentech Cycling Team dio a conocer la nómina que estará en el Tour del Lago Taihu 2025, en la que se encuentra el cordobés Juan Manuel Barboza, quien en temporadas anteriores integró la plantilla del Orgullo Paisa.

El pedalista colombiano, un especialista en las pruebas de contrarreloj, estará acompañado por el kazajo Yevgeniy Gidich, el estonio Norman Vahtra, el francés Lucas De Rossi, el macaense Chin Pok Kam, y los sudafricanos Willie Smit y Tyler Lange.

Además de Barboza, también estarán en competencia otros dos latinoamericanos: el ecuatoriano Cristián David Pita con el Huansheng – Vonoa – Taishan Sport y el panameño Roberto González

que hace parte de la nómina del equipo italiano Solution Tech-Vini Fantini.

Entre otros corredores destacados se encuentran inscritos el italiano Attilio Viviani (Team Solution Tech – Vini Fantini), el español Ángel Fuentes (Burgos Burpellet BH), el belga Milan Menten (Lotto) y el neozelandés Aaron Gate (XDS Astana Team), que viene de ganar un etapa en el Tour de Langkawi.

La importante carrera china, que hace parte del calendario UCI, tendrá 435,2 kilómetros de recorrido con cuatro etapas, dos de media montaña y dos llanas. La primera jornada se llevará a cabo este jueves con un circuito plano en Nanjing.