Juan Felipe Rodríguez correría en 2026 con el EF Education – EasyPost

Después de su gran gira por territorio francés con el Team Sistecrédito, el joven talento Juan Felipe Rodríguez estaría en los planes del equipo estadounidense EF Education – EasyPost, que integra su compatriota, el bogotano Esteban Chaves.

En primicia la Revista Mundo Ciclístico conoció con nuestras fuentes en Europa y Estados Unidos que el joven corredor cundinamarqués, correría la próxima temporada con la escuadra de Jonathan Vaughters, que ya cuenta en sus filas con dos suramericanos, los ecuatorianos Richard Carapaz y Jefferson Alexander Cepeda.



Juan Felipe Rodríguez, en el podio como campeón de la Vuelta de la Juventud 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

El campeón de la Vuelta de la Juventud 2025, que se perfila como una de las grandes estrellas del presente y futuro del ciclismo colombiano, se podría convertir en los próximos días en nueva incorporación del equipo norteamericano.

De confirmarse la noticia, el escarabajo continuaría su carrera deportiva en la categoría World Tour donde tendría la oportunidad de correr importantes competencias del calendario UCI a nivel internacional y las tres grandes vueltas.