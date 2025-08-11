Ruta
Juan Felipe Rodríguez correría en 2026 con el EF Education – EasyPost
Después de su gran gira por territorio francés con el Team Sistecrédito, el joven talento Juan Felipe Rodríguez estaría en los planes del equipo estadounidense EF Education – EasyPost, que integra su compatriota, el bogotano Esteban Chaves.
En primicia la Revista Mundo Ciclístico conoció con nuestras fuentes en Europa y Estados Unidos que el joven corredor cundinamarqués, correría la próxima temporada con la escuadra de Jonathan Vaughters, que ya cuenta en sus filas con dos suramericanos, los ecuatorianos Richard Carapaz y Jefferson Alexander Cepeda.
El campeón de la Vuelta de la Juventud 2025, que se perfila como una de las grandes estrellas del presente y futuro del ciclismo colombiano, se podría convertir en los próximos días en nueva incorporación del equipo norteamericano.
De confirmarse la noticia, el escarabajo continuaría su carrera deportiva en la categoría World Tour donde tendría la oportunidad de correr importantes competencias del calendario UCI a nivel internacional y las tres grandes vueltas.
Escarabajos por el mundo: un repaso a los últimos resultados de los colombianos
Como es costumbre todos los lunes, la redacción de RMC hace un resumen de la actuación de los ciclistas colombianos alrededor del mundo, con los escarabajos que compitieron el fin de semana en carreras disputadas en territorio europeo.
Los corredores nacionales siguen sumando kilómetros, compitiendo en carreras disputadas en Italia, España y Portugal. Para rescatar lo hecho por Andrés Mancipe, quien terminó 7° en la Vuelta a Ávila.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados de varias competencias disputadas en diferentes países europeos que contaron con participación de la nueva sangre del ciclismo colombiano.
Resultados Vuelta a Ávila (España)
*Carrera de tres días
|1
|José María Martin
|Extremadura-Pebetero
|9:41:27
|2
|Fabrizio Crozzolo
|Technosylva Maglia Rower Bembibre
|0:03
|3
|César Pérez
|Equipo Finisher
|0:34
|4
|Maksym Bilyi
|Equipo Cortizo
|0:40
|5
|Samuel Fernández
|Euskadi Fundazioa
|1:13
|7
|Andrés Mancipe
|Lasal Cocinas-Craega
|3:07
|37
|Juan Pablo Sossa
|Lasal Cocinas-Craega
|22:33
Resultados Circuito da Curia (Portugal)
*Carrera de un día
|1°
|Guilherme Santos
|Blackjack – Bairrada
|2:20:00
|2°
|Diogo Saleiro
|Porminho Team U23
|m.t.
|3°
|Joao Silva
|Landeiro | KTM | Matias&Araújo
|m.t.
|4°
|Rui Morais
|Paredes / Reconco
|m.t.
|5°
|Flores Diogo
|Landeiro | KTM | Matias&Araújo
|0:04
|9°
|Juan Pablo Colmenares *Colombia
|Santa Maria da Feira Moreira Bolflex
|4:18
|15°
|Nicolás David Leguizamón *Colombia
|A.R.Ciclismo Oiense-Escuela Estevez
|7:07
Resultados Cinturón De La Mancha (España)
*Carrera de un día
|1°
|Diego Gutiérrez
|Natural Greatness Rali-Ale
|3:27:20
|2°
|Antonio Ramírez
|Caja Rural-Alea
|m.t.
|3°
|Sergio Ginés
|Orihuela Cycling Team
|m.t.
|4°
|Satchel Kim
|Good Guys Racing
|0:02
|5°
|Emilio Reinoso
|Caja Rural-Alea
|0:18
|9°
|Alejandro Salas *Colombia
|Ulevel-Frutamine
|0:18
|21°
|Sebastian León *Colombia
|C.C.Vigues
|0:18
Resultados Gran Premio Sportivi di Poggiana-Trofeo Bonin Costruzioni (Italia)
*Carrera de un día (164,5 km)
|1
|Matteo Scalco
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|3:58:23
|2
|Mattie Dodd
|Tirol KTM Cycling Team
|m.t.
|3
|Ludovico Mellano
|XDS Astana Development Team
|2:21
|4
|Jack Brough
|AVC Aix-en-Provence Dole
|2:21
|5
|Ciro Pérez
|MG.K vis Costruzioni Ambiente
|2:21
|DNF
|Edwin Rubio
|Aran Cucine Vejus
|No Finalizó
|DNF
|Kevin Velásquez
|UC Mónaco
|No Finalizó
Resultados Premio Ayuntamiento de Sopela (España)
*Carrera de un día
|1°
|Iker Villar
|Caja Rural-Alea
|2:41:57
|2°
|Benat Garaiar
|Telcom-On Clima-Osés
|m.t.
|3°
|Alain Suarez
|Euskadi Fundazioa
|m.t.
|4°
|Sergio Gutiérrez
|Equipo Gomur
|m.t.
|5°
|Jon Conejero
|Electro Alavesa – Zuia Ingenieri
|m.t.
|53°
|Davinson Román *Colombia
|Huesca la Magia-Renault
|4:27
|54°
|Dilan Rojas *Colombia
|Gran Canaria Bike Team
|4:27
|60°
|Nicolás Guzmán *Colombia
|Hostal Latorre-Ederlan
|4:27
“Sé qué tengo que sacar tiempo en las etapas montañosas”: Jesús David Peña, quien busca ganar la Vuelta a Portugal
Después de tres años en el World Tour, al servicio de la formación australiana Jayco AlUla, el escarabajo Jesús David Peña resurge en el ciclismo portugués de la mano del el equipo luso APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense con buenos resultados en la Vuelta a Portugal 2025 y durante la temporada.
Tras cinco etapa el zipaquireño ocupa el tercer puesto en la general en la ronda lusa. “La verdad que todo el año escuchaba hablar de la Vuelta a Portugal, no me imaginaba que fuera así, todo gira en torno a esta carrera. Contento de estar en la disputa y en el podio parcial, estoy haciendo una bonita carrera”, dijo Peña, en declaraciones recogidas por el canal RTP.
Una inoportuna lesión en 2024 truncó su desarrollo deportivo, sin embargo, desde su nuevo equipo siempre han confiado en sus dotes de escalador para alcanzar nuevas victorias en lo que queda de la ronda portuguesa y del año.
“Venía de una año muy difícil, con muchas lesiones que me afectó bastante y me dejó mal la cabeza. La verdad, no quería volver a correr a Colombia y al final el Tavira me abrió las puertas para esta temporada. Hice muchas cambios al inicio del año, uno de ellos fue mi entrenador y las cosas están saliendo mejor”, agregó el colombiano.
El talentoso corredor cundinamarqués, formado en las huestes del equipo del Ministerio del Deporte, en su momento conocido como el Colombia Tierra de Atletas-GW Shimano, tiene en la mira el título de la Vuelta a Portugal.
“Tengo dos grandes rivales al frente y se que son muy fuertes en la crono. Sé qué tengo que sacar tiempo en las etapas montañosas para llegar con un buen margen a la contrarreloj final en Lisboa”, concluyó Peña.
William Colorado se unirá a la concentración del Q36.5 Pro Cycling como stagiaire
Una de las grandes promesas del ciclismo colombiano y un joven talento del Team GW Erco Shimano, William Colorado, se desplazará en los próximos día a Europa para unirse a la concentración del equipo suizo, Q36.5 Pro Cycling, en calidad de stagiaire (aprendiz). La formación Pro Team también anunció la llegada del neerlandés Martijn Rasenberg.
“El Q36.5 Pro Cycling se complace en anunciar la incorporación de dos nuevos stagiaires para lo que resta de la temporada. Martijn Rasenberg (Países Bajos) y William Colorado (Colombia) tendrán la oportunidad de competir con nuestro equipo en diversas carreras. William y Martijn son dos ciclistas muy diferentes que encajarán a la perfección en el variado programa que ofrecemos para agosto, septiembre y octubre”, indicó la escuadra suiza en la que milita Thomas Pidcock, su gran referente.
El risaraldense de 21 años, que venía cumpliendo su temporada con el GW Erco Shimano fue el mejor escarabajo en el Giro Next Gen 2025. Con el profe Luis Alfonso Cely, empezó en el equipo Talentos Colombia, donde se formó no solo como ciclista sino también como persona. Luego, se convirtió en campeón nacional de ruta juvenil y viajó a Europa por primera vez. Ahí ganó una de las tres carreras de las que participó. Incluso llegó a alcanzar un podio. Colorado también ya ha participado en el Tour de l’Avenir.
“Me siento muy feliz de formar parte del equipo Q36.5 Pro Cycling. Podría decir que esta es la oportunidad que siempre he deseado. Estoy sumamente motivado y con muchas ganas de hacer un excelente trabajo y contribuir al máximo para alcanzar el éxito como equipo. Como ciclista, diría que soy bastante completo, con buenas habilidades para escalar y un buen rendimiento contrarreloj”, dijo Colorado en declaraciones recogidas por el Q36.5 Pro Cycling.
El pedalista risaraldense poco a poco va recuperando su mejor nivel tras superar el accidente sufrido en marzo del año pasado en la Clásica de Rionegro. Fue hospitalizado y despertó cuatro días después tras un coma inducido. Aunque inicialmente le habían dicho que se tenía que someter a cuatro cirugías, ya que se le dañó el hígado, el intestino y el páncreas se le desprendió, finalmente le hicieron solamente dos y el resto es historia.