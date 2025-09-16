Connect with us

Ruta

Juan Carlos López, subcampeón de la Vuelta a Venezuela, contento con su forma de cara al Clásico RCN

Publicado

Hace 4 horas

el

El boyacense Juan Carlos López, subcampeón de la Vuelta a Venezuela 2025. (Foto © Prensa Vuelta a Venezuela)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Egan Bernal escaló más de 20 posiciones

Publicado

Hace 2 horas

el

16 septiembre, 2025

Por

Egan Bernal, en la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic)
Seguir leyendo

Ruta

Santiago Umba se pone a prueba en la edición 69 del Tour de Eslovaquia, tierra del recordado Peter Sagan

Publicado

Hace 3 horas

el

16 septiembre, 2025

Por

El boyacense Santiago Umba se destacó en el Tour de Alsace 2025. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

Montería, ciudad natal de Álvaro Hodeg, será sede del Campeonato Panamericano de Ruta en 2026

Publicado

Hace 5 horas

el

16 septiembre, 2025

Por

Álvaro Hodeg, nacido en Montería, es el actual campeón panamericano de ruta. (Foto FCC © @santiagosportsphotographer)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio