Juan Carlos López, subcampeón de la Vuelta a Venezuela, contento con su forma de cara al Clásico RCN

El joven pedalista boyacense, Juan Carlos López, dialogó con la Revista Mundo Ciclístico sobre su segundo puesto en la Vuelta a Venezuela y lo que le dejó esta nueva experiencia con el GW Erco Shimano en una carrera internacional avalada por la UCI.

“Un balance muy positivo, quedo en general muy feliz con mis sensaciones, fue una prueba muy exigente con mucho calor, el ritmo de competencia fue bueno para exigirme y probar las piernas”, dijo López, en primer instancia.

El escarabajo, quien tuvo un paso fugaz por el Astana y el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, destacándose en las categorías juveniles, esta recobrando su forma para lo que viene en el calendario nacional con la escuadra continental colombiana.



Juan Carlos López, el mejor extranjero de la Vuelta a Venezuela 2025. (Foto © Prensa Vuelta a Venezuela)

“En lo personal mi actuación me deja muy feliz, contento para seguir progresando mi forma de cara al Clásico RCN que lo estaré disputando con el equipo, espero hacerlo muy bien, llevamos un plantel bastante competitivo”, agregó el hermano menor de Miguel Ángel ‘Supermán’ López.

Por último, el ciclista de 24 años, le agradeció al entrenador Luis Alfonso Cely la confianza depositada en él; ambos se conocen desde las categorías juveniles.

“Quiero agradecerle especialmente al profesor Luis Alfonso Cely a por confiar en mí. Al principio del año tuve un accidente bastante fuerte que me dejó fuera de competencia más de siete meses, entonces agradecerle por la paciencia para seguirme desarrollándome en el equipo”, finalizó López.