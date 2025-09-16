Ruta
Juan Carlos López, subcampeón de la Vuelta a Venezuela, contento con su forma de cara al Clásico RCN
El joven pedalista boyacense, Juan Carlos López, dialogó con la Revista Mundo Ciclístico sobre su segundo puesto en la Vuelta a Venezuela y lo que le dejó esta nueva experiencia con el GW Erco Shimano en una carrera internacional avalada por la UCI.
“Un balance muy positivo, quedo en general muy feliz con mis sensaciones, fue una prueba muy exigente con mucho calor, el ritmo de competencia fue bueno para exigirme y probar las piernas”, dijo López, en primer instancia.
El escarabajo, quien tuvo un paso fugaz por el Astana y el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, destacándose en las categorías juveniles, esta recobrando su forma para lo que viene en el calendario nacional con la escuadra continental colombiana.
“En lo personal mi actuación me deja muy feliz, contento para seguir progresando mi forma de cara al Clásico RCN que lo estaré disputando con el equipo, espero hacerlo muy bien, llevamos un plantel bastante competitivo”, agregó el hermano menor de Miguel Ángel ‘Supermán’ López.
Por último, el ciclista de 24 años, le agradeció al entrenador Luis Alfonso Cely la confianza depositada en él; ambos se conocen desde las categorías juveniles.
“Quiero agradecerle especialmente al profesor Luis Alfonso Cely a por confiar en mí. Al principio del año tuve un accidente bastante fuerte que me dejó fuera de competencia más de siete meses, entonces agradecerle por la paciencia para seguirme desarrollándome en el equipo”, finalizó López.
Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Egan Bernal escaló más de 20 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar la Vuelta a España, las clásicas italianas y canadienses.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien sigue en lo más alto con 11.235 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan los daneses Jonas Vingegaard (5.904) y Mads Pedersen (5.287), mientras que Egan Bernal se convirtió en el mejor colombiano de la lista, en la casilla 51° con 1.402 puntos.
En cuanto al resto de los nacionales, Santiago Buitrago ascendió al puesto 71° con 1.077 puntos. Le siguen Einer Rubio en la posición 113°, quien bajó 18 lugares y Harold Tejada en la casilla 123°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 17.817 puntos, por delante de Dinamarca 2° (16.431), Italia 3° (14.476), Eslovenia 4° (13.640) y Gran Bretaña 5° (12.866). Colombia ocupa la casilla 15° con 5.361 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 20 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Santiago Umba se pone a prueba en la edición 69 del Tour de Eslovaquia, tierra del recordado Peter Sagan
Con la presencia de un colombiano, el boyacense Santiago Umba, se dará el inicio a la edición 69 del Tour de Eslovaquia, que tendrá cinco días de competencia entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre, con un total 20 equipos y 137 ciclistas, quienes recorrerán más de 700 kilómetros.
Además del escarabajo del equipo de desarrollo del XDS Astana, la ronda eslovaca tendrá la participación del panameño Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini), quien estuvo en las filas del equipo colombiano Sistecrédito en el año 2022.
La carrera europea del calendario UCI (2.1), cita habitual en el UCI Europa Tour, tendrá tres etapas de perfil quebrado, una con final en alto y una jornada totalmente llana.
El belga Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) parte como favorito para suceder al suizo Mauro Schmid, campeón del año pasado. La carrera no cuenta con podios colombianos, pero si con victorias de etapa, una de Álvaro Hodeg en 2021 y dos de Miguel Ángel Rubiano, en 2008 y otra en 2011.
PERFIL PRIMERA ETAPA
PERFIL SEGUNDA ETAPA
PERFIL TERCERA ETAPA
PERFIL CUARTA ETAPA
PERFIL QUINTA ETAPA
Montería, ciudad natal de Álvaro Hodeg, será sede del Campeonato Panamericano de Ruta en 2026
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que la ciudad de Montería (Córdoba) fue designada como sede del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, el evento más importante del continente en esta modalidad, que se disputará en el mes de marzo de 2026.
El certamen reunirá a las categorías juvenil, sub-23 y élite, en ramas masculina y femenina, con la participación aproximada de 300 ciclistas provenientes de más de 20 países de América. De esta manera, Montería se prepara para convertirse en el epicentro del ciclismo continental, con un evento que marcará un hito en la historia deportiva de la región y del país.
Además de la relevancia competitiva, la designación representa un reconocimiento al compromiso de la capital cordobesa con el deporte y una oportunidad para proyectar su imagen a nivel nacional e internacional como destino deportivo, turístico y cultural. No en vano, Montería es también la ciudad natal de Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano élite de ruta, lo que agrega un valor simbólico a la elección.
La Federación ha solicitado a la Unión Ciclista Internacional (UCI) la inclusión del campeonato en el calendario oficial del 2026, con fecha en el mes de marzo. Una vez publicado el cronograma internacional, se dará a conocer el detalle de las competencias.
Con esta designación, Colombia reafirma su posición como potencia organizadora de grandes eventos de ciclismo en el continente y Montería se consolida como una ciudad preparada para recibir a los mejores pedalistas del continente en un certamen que promete emociones, espectáculo y legado deportivo.
*Con Información de Fedeciclismo