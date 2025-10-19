Joshua Tarling gana por segunda vez la prestigiosa Crono de las Naciones

Ratificando su gran condición como especialista en las pruebas al cronómetro, el joven pedalista Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) ganó de manera convincente la edición 2025 de las Crono de las Naciones, en la que brilló por su ausencia Remco Evenepoel, uno de los grandes exponentes de la especialidad.

El británico de 21 años, que sumó su tercer triunfo del año, todos en CRI, ganó con autoridad la tradicional carrera francesa de 44,8 kilómetros en Les Herbiers (Francia), donde superó por 30 segundos al australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG). El podio lo completó el suizo Stefan Küng (Groupama – FDJ).

En el oeste de Francia faltaron algunos reconocidos contrarrelojistas que decidieron no participar de esta prestigiosa crono de un día, que se organiza desde 1982. La lista de ganadores incluye nombres ilustres como el de Chris Boardman, Sergej Gontchar, David Millar y Tony Martin.

Tarling, que ganó la prueba en 2023, sucedió en el palmarés al helvético Stefan Küng, vencedor en tres oportunidades (2021-2022 y 2024).

Resultados Chrono des Nations (1.1)

Les Herbiers – Les Herbiers (44,8 km)