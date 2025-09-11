Ruta
José Domínguez gana al sprint la quinta etapa de la Vuelta a Venezuela; Juan Carlos López firme en el podio
En un final para velocistas, José Domínguez (Selección de Cuba) ganó la quinta etapa de la edición 61 de la Vuelta a Venezuela, luego de recorrer 201 kilómetros entre Carora y Araure, en la región centro occidental del vecino país. Segundo entró el colombiano Cristian Vélez (GW Erco Shimano).
La fuga del día la animó el venezolano Gregory Guevara del equipo la Confiteria La Guacamaya Guacafruit, pero sobre final el fugitivo fue neutralizado por el pelotón y todo se definió al sprint, siendo el cubano el más rápido.
En cuanto a la clasificación general individual, el venezolano Luis Guillermo Mora (Gobernación de Trujillo) sigue firme en el liderato, escoltado por el hermano de Supermán López, Juan Carlos (GW Erco Shimano). El podio parcial lo completa otro local, Juan Ruiz (Gobernación de Trujillo).
La ronda venezolana continuará este viernes con dos fracciones, la primera una contrarreloj en Araure y la segunda una etapa ondulada de 148,5 kilómetros. El sucesor del antioqueño Walter Vargas, campeón del año pasado, lo conoceremos este domingo en el estado de Miranda.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultados Etapa 5 | Carora – Araure (201 km)
|1
|José Domínguez
|Selección de Cuba
|5:07:43
|2
|Cristian Vélez
|GW Erco Shimano
|,,
|3
|Luis Gómez
|Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas
|,,
|4
|Leangel Linarez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|,,
|5
|Edwin Torres
|Lotería del Táchira
|,,
|6
|Jad Colmenares
|Univ Uptaiet IDT R Frontera Inv Alexander
|,,
|7
|Ruddy Rodríguez
|Produgar Optic Nerve – Gob. Miranda
|,,
|8
|Jhonny Araujo
|Gobernación de Trujillo
|,,
|9
|Johnatan Cañaveral
|GW Erco Shimano
|,,
|10
|Ismael Cárdenas
|Selección de Zulia
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Luis Guillermo Mora
|Gobernación de Trujillo
|19:52:26
|2
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|0:43
|3
|Juan Ruiz
|Gobernación de Trujillo
|0:53
|4
|Anderson Paredes
|Lotería del Táchira
|1:20
|5
|Ángel Sánchez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|2:12
|6
|Camilo Gómez
|GW Erco Shimano
|2:51
|7
|Johnatan Cañaveral
|GW Erco Shimano
|3:05
|8
|Roniel Campos
|Selección de Venezuela
|4:04
|9
|Anthuar González
|Team Fam Bridman Level Up
|4:14
|10
|Gonçalo Carvalho
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|4:37
Ruta
Alejandro Osorio triunfa en la segunda etapa de la Vuelta a Boyacá y Juan Diego Alba sigue líder
En un final lleno de emociones, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) salió victorioso en la segunta etapa de la Vuelta a Boyacá 2025, que se recorrió 180 kilómetros de distancia, partiendo de Tinjacá y arribando al municipio de Tasco.
El corredor carmelitano de 27 años, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, llegó en solitario a la meta 8 segundos por delante de un grupo de perseguidores comandado por Edgar Pinzón (GW Erco Shimano) y Óscar Fernández (Team Medellín-EPM), quienes entraron segundo y tercero, respectivamente.
El gran protagonista de la jornada fue el antioqueño Julián Cardona (Team Medellín-EPM), quien fue cabeza de carrera en la fase inicial, alcanzando una ventaja que rondó los dos minutos de ventaja sobre el pelotón principal camino a Tunja, sin embargo, en la parte final fue neutalizado por el pelotón.
Con los resultados de la segunda jornada, la clasificación general individual no sufrió cambios en los primeros puestos, por lo consguiente Juan Diego Alba (NU Colombia) mantuvo el lideraro de la carrera, escoltado por su compañero de equipo Javier Jamaica.
En la rama femenina, Carolina Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) fue la ganadora, mientras que entre los juveniles, el vencedor fue Joel Alejandro Sandoval (Team Capital Bike).
La cuadragésima sexta edición del giro boyacense continuará este viernes con la tercera etapa, una contrarreloj individual entre Socotá y el Alto de Socha con una distancia de 12 kilómetros. El sucesor de Adrián Bustamante, campeón del año pasado, lo conoceremos el domingo en Sogamoso.
Vuelta a Boyaca 2025
Resultados Etapa 2 | Tinjacá – Tasco (180 km)
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|4:18:28″
|2
|Edgar Pinzón
|GW Erco Shimano
|0:08
|3
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|0:08
|4
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:08
|5
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:08
Clasificación General Individual
|1
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|6:41:17″
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:06
|3
|Yonatan Castro
|Team Medellín-EPM
|0:22
|4
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|0:26
|5
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:30
Ruta
Vuelta a Venezuela 2025: los tres favoritos a ganar la crucial contrarreloj individual en Araure
La edición 61 de la Vuelta a Venezuela tendrá un día clave por la lucha del título este viernes 12 de septiembre, una contrarreloj individual de 8,5 kilómetros, que se disputará en la ciudad de Araure, en la región centro occidental del vecino país.
Será un día muy importante para los ‘Gallos’ de la clasificación general que pelean la ronda venezolana. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los grandes favoritos para llevarse la victoria en la crucial jornada al cronómetro.
LOS TRES FAVORITOS PARA GANAR LA CONTRARRELOJ
Edwin Torres (Lotería del Táchira)
Luis Guillermo Mora (Gobernación de Trujillo)
Freddy Ávila (GW Erco Shimano)
Orden de Salida
Ruta
Edición 80 de la Vuelta a España: así quedaron los cinco escarabajos en la clasificación general tras la contrarreloj
La Vuelta a España 2025, en la que siguen en competencia de 5 escarabajos, vivió su etapa 18, una contrarreloj individual totalmente llana de 12 kilómetros disputada en Valladolid, que fue ganada por el italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).
Transcurridas 18 jornadas de la ronda ibérica, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorius) se mantuvieron en el top 15 de la general, que sigue liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, a tres jornadas del final.
Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos
|12
|12
|–
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|15:45
|15
|16
|▲1
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|34:19
|16
|15
|▼1
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|34:47
|54
|54
|–
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|2:04:32
|65
|64
|▼1
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|2:22:32