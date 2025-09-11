José Domínguez gana al sprint la quinta etapa de la Vuelta a Venezuela; Juan Carlos López firme en el podio

En un final para velocistas, José Domínguez (Selección de Cuba) ganó la quinta etapa de la edición 61 de la Vuelta a Venezuela, luego de recorrer 201 kilómetros entre Carora y Araure, en la región centro occidental del vecino país. Segundo entró el colombiano Cristian Vélez (GW Erco Shimano).

La fuga del día la animó el venezolano Gregory Guevara del equipo la Confiteria La Guacamaya Guacafruit, pero sobre final el fugitivo fue neutralizado por el pelotón y todo se definió al sprint, siendo el cubano el más rápido.

En cuanto a la clasificación general individual, el venezolano Luis Guillermo Mora (Gobernación de Trujillo) sigue firme en el liderato, escoltado por el hermano de Supermán López, Juan Carlos (GW Erco Shimano). El podio parcial lo completa otro local, Juan Ruiz (Gobernación de Trujillo).

La ronda venezolana continuará este viernes con dos fracciones, la primera una contrarreloj en Araure y la segunda una etapa ondulada de 148,5 kilómetros. El sucesor del antioqueño Walter Vargas, campeón del año pasado, lo conoceremos este domingo en el estado de Miranda.

Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)

Resultados Etapa 5 | Carora – Araure (201 km)

1 José Domínguez Selección de Cuba 5:07:43 2 Cristian Vélez GW Erco Shimano ,, 3 Luis Gómez Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas ,, 4 Leangel Linarez Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua ,, 5 Edwin Torres Lotería del Táchira ,, 6 Jad Colmenares Univ Uptaiet IDT R Frontera Inv Alexander ,, 7 Ruddy Rodríguez Produgar Optic Nerve – Gob. Miranda ,, 8 Jhonny Araujo Gobernación de Trujillo ,, 9 Johnatan Cañaveral GW Erco Shimano ,, 10 Ismael Cárdenas Selección de Zulia ,,

Clasificación General Individual