Joris Delbove gana la etapa reina del Tour de Langkawi con Martín Santiago Herreño 14°

La etapa reina del Tour de Langkawi 2025 la ganó Joris Delbove (Team TotalEnergies). El francés fue el más fuerte en el ascenso final y logró la victoria en solitario, luego de recorrer 123,1 kilómetros entre Temerloh y Fraser’s Hill.

El corredor galo, de 25 años, quien asumió el liderato de la carrera, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:00:25″ por delante del noruego Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y del suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team).

Con relación a los colombianos, Martín Santiago Herreño (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) entró en el puesto 14°, Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) ocupó la casilla 17° y Edward Cruz (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) se clasificó 38°, a más de 2 minutos del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el francés Joris Delbove (Team TotalEnergies) se apoderó del liderato de la carrera asiática. El segundo puesto ahora lo ocupa el escandinavo Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) a 6 segundos del nuevo líder, mientras que Martín Santiago Herreño (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) se coló al top 15.

La edición 29 de la prestigiosa carrera malaya continuará este viernes con una etapa llana de 123,5 kilómetros entre Shah Alam y Port Dickson, que no incluye puertos montañosos categorizados.

Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Temerloh – Fraser’s Hill (123,1 km)

1 Joris Delbove Team TotalEnergies 3:00:25 2 Anders Halland Johannessen Uno-X Mobility 0:02 3 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 0:02 4 Nicolás Vinokurov XDS Astana Team 0:02 5 Adrien Maire Unibet Tietema Rockets 0:02 6 José Manuel Díaz Burgos Burpellet BH 0:02 7 Odd Christian Eiking Unibet Tietema Rockets 0:02 8 Davide Bais Team Polti VisitMalta 0:02 9 Luca Covili VF Group-Bardiani CSF-Faizanè 0:02 10 Cedrik Bakke Christophersen Unibet Tietema Rockets 0:02 11 Jorge Gutiérrez Equipo Kern Pharma 0:02 12 Fernando Tercero Team Polti VisitMalta 0:02 13 Mathias Bregnhøj Terengganu Cycling Team 0:02 14 Martín Santiago Herreño VF Group-Bardiani CSF-Faizanè 0:02 17 Germán Darío Gómez Team Polti VisitMalta 0:12 38 Edward Cruz VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 2:19

Clasificación General Individual