Connect with us

Ruta

Joris Delbove gana la etapa reina del Tour de Langkawi con Martín Santiago Herreño 14°

Publicado

Hace 13 horas

el

El francés Joris Delbove ganó la quinta etapa del Tour de Langkawi 2025. (Foto © Petronas Le Tour de Langkawi)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Milena Salcedo suma su segunda victoria en la Vuelta Femenina a Costa Rica y afianza su liderato

Publicado

Hace 7 horas

el

2 octubre, 2025

Por

La bogotana Milena Salcedo ganó la segunda etapa de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2025. (Foto © Federación Costarricense de Ciclismo)
Seguir leyendo

Ruta

El Ineos Grenadiers confirma a Brandon Rivera y a Egan Bernal para la edición 108 del Giro dell’Emilia

Publicado

Hace 8 horas

el

2 octubre, 2025

Por

Los zipaquireños Brandon Rivera y Egan Bernal participaron en el Giro de Italia 2025. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
Seguir leyendo

Ruta

¡Racha ganadora! Tercer triunfo consecutivo de Paul Magnier en la CRO Race 2025

Publicado

Hace 9 horas

el

2 octubre, 2025

Por

El francés Paul Magnier ganó la tercera etapa de la CRO Race 2025. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio