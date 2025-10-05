Ruta
Joris Delbove campeón del Tour de Langkawi con Martín Santiago Herreño 12° y Germán Darío Gómez 13°
El Tour de Langkawi 2025 quedó en manos de Joris Delbove (Team TotalEnergies). El pedalista francés, de 25 años, que ganó la etapa reina, defendió sin contratiempos el liderato en la jornada final.
El podio de la prestigiosa carrera malaya lo completaron el noruego Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y el suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, Martín Santiago Herreño (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) finalizó en el puesto 12°, Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) ocupó la casilla 13° y Edward Cruz (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) se clasificó 27°.
La última etapa la ganó el neozelandés Aaron Gate (XDS Astana Team), quien fue el más fuerte de la fuga, logrando su primera victoria en la carrera asiática, luego de recorrer 180,2 kilómetros entre Tangkak y Kuala Lumpur.
Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 8 | Tangkak – Kuala Lumpur (180,2 km)
|1
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|3:50:05
|2
|Aivaras Mikutis
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Nil Gimeno
|Equipo Kern Pharma
|0:07
|4
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|0:15
|5
|Enrico Zanoncello
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|0:15
|6
|Anders Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:15
|7
|Fabian Lienhard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:15
|8
|Davide Bais
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|9
|José Manuel Diaz J
|Burgos Burpellet BH
|0:15
|10
|Felix Meo
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:15
|25
|Martín Santiago Herreño
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|0:15
|26
|Edward Cruz
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|0:15
|27
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|0:15
Clasificación General Final
|1
|Delbove Joris
|Team TotalEnergies
|27:17:38
|2
|Johannessen Anders Halland
|Uno-X Mobility
|0:03
|3
|Voisard Yannis
|Tudor Pro Cycling Team
|0:06
|4
|Vinokurov Nicolas
|XDS Astana Team
|0:11
|5
|Christophersen Cedrik Bakke
|Unibet Tietema Rockets
|0:11
|6
|Tercero Fernando
|Team Polti VisitMalta
|0:14
|7
|Covili Luca
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|0:14
|8
|Diaz Jose Manuel
|Burgos Burpellet BH
|0:14
|9
|Bais Davide
|Team Polti VisitMalta
|0:14
|10
|Gutiérrez Jorge
|Equipo Kern Pharma
|0:14
|11
|Bregnhøj Mathias
|Terengganu Cycling Team
|0:14
|12
|Martín Santiago Herreño
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|0:14
|13
|Germán Dario Gómez
|Team Polti VisitMalta
|0:24
|27
|Edward Cruz
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|2:31
Ruta
Tadej Pogacar conquista los Tres Valles Varesinos con Sergio Higuita 5° y destaque de Egan Bernal
Fiel a su estilo, con un ataque lejano el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) salió victorioso en la clásica Italiana de los Tres Valles Varesinos, luego de recorrer 200,3 kilómetros entre las localidades italianas de Busto Arsizio y Varese.
Al campeón europeo y del mundo lo acompañaron en el podio, el danés Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek) y el francés Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
El mejor colombiano fue el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team), quien se reportó en el primer grupo perseguidor, entrando en la 5° casilla, a 49 segundos del ganador.
Uno de los grandes protagonistas del día fue el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers), quien atacó a menos de 60 kilómetros para la llegada, sin embargo, su aventura acabo cuando de atrás le llegaron el italiano Lorenzo Milesi (Movistar Team) y el estadounidense Quinn Simmons (Lidl – Trek).
Luego de la captura de los tres punteros, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), ganador de múltiples carreras en Italia en el último mes, se asomó y forzó el ritmo a favor de su líder.
Con veinte kilómetros para el final, le llegó el momento al máximo favorito, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), quien lanzó su acostumbrado ataque, que tuvo un final feliz.
Resultados Tre Valli Varesine (1.Pro)
Busto Arsizio – Varese (200,3 km)
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|4:34:33
|2
|Albert Withen Philipsen
|Lidl-Trek
|0:45
|3
|Julian Alaphilippe
|Tudor Pro Cycling Team
|0:45
|4
|Paul Lapeira
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:45
|5
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:45
|6
|Toms Skujins
|Lidl-Trek
|0:45
|7
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:45
|8
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:45
|9
|Kulset Johannes
|Uno-X Mobility
|0:45
|10
|Izagirre Ion
|Cofidis
|0:45
|54
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|3:36
|59
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|5:10
Ruta
Hace 30 años: Mundial de ruta en Duitama con Víctor Becerra medalla de bronce y Jeannie Longo reina indiscutible
Una vez iniciada con las contrarrelojes tres días atrás, la fiesta del ciclismo mundial en Duitama prosiguió el 7 de octubre (sábado) con las pruebas de ruta tanto para damas como para la entonces categoría aficionados en la rama masculina.
La primera, contó con la participación de 99 ruteras que enfrentaron un recorrido de 88 kilómetros en 5 vueltas a un circuito de 17,6 km con la subida al Cogollo.
La selección colombiana, que corría por primera vez un mundial de ruta, estuvo dirigida por Chepe Castro y estuvo integrada por Maritza Corredor, Nelly Alba, Dorely Tibaduiza, María Narváez, Consuelo Giraldo y Carmenza Morales.
Luego de superar una caída en la segunda vuelta y los numerosos aspectos estratégicos de la carrera a cargo de italianas, holandesas, belgas, lituanas, suizas, etc., el triunfo correspondió a la entonces mejor ciclista del mundo, la francesa Jeannie Longo quien llegó a la meta con tiempo suficiente para alzar brazos y brindarse un título más para ella y la bandera francesa.
El segundo lugar correspondió a su compatriota Catherine Marshal a 38 segundos y la medalla de bronce fue para la lituana Edita Pucinskaité, mientras la mejor ubicación de la delegación de nuestro país correspondió a Maritza Corredor, clasificada finalmente en un honroso séptimo lugar a 4.36 y el resto de sus compañeras encabezadas por Nelly Alba llegaban a más de 11 minutos haciendo parte del total de 88 corredoras que terminaron la difícil competencia.
En la ruta masculina (aficionados) medalla de bronce (laboratorio) pero merecida
Hace 30 años, el ciclismo mundial todavía se encontraba dividido extrañamente en dos categorías: Profesional y aficionada, lo que afortunadamente cambió a partir de 1995 con la llegada de los ciclistas profesionales a los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta y la eliminación posterior de la categoría mencionada.
Así las cosas, en Duitama tuvo lugar el mismo día 7 de octubre, después de la carrera femenina la competencia destinada a los “aficionados” que en gran cantidad (198) se alinearon para enfrentar 177 kilómetros en 8 vueltas al difícil circuito de el Cogollo con sus 4 interminables kilómetros subiendo en cada giro.
La camiseta tricolor de Colombia fue defendida por la selección también dirigida por Chepe Castro y estuvo integrada por Ismael Sarmiento, Elder Herrera, Albeiro Giraldo, Víctor Becerra, José Luis Vanegas y Félix Cárdenas dispuestos a enfrentarse a los más granado del ciclismo aficionado del mundo representado por Italia, España, Holanda, Dinamarca, etc.
Luego de numerosas alternativas como la fuga de José Luis Vanegas con el italiano Fincato desde la primera vuelta, la carrera entró en su fase decisiva en las 2 últimas vueltas con el accionar de corredores de Italia, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Países Bajos, Colombia (Becerra y Vanegas) y Ecuador (Pedro Rodríguez).
Del selecto grupo que se jugaría las medallas y posiciones de honor, saltó a 20 kilómetros del final el neerlandés Danny Nelissen (exprofesional del PDM, alejado del ciclismo dos años por problemas cardíacos y reclasificado luego como Amateur o aficionado) para hacerse inalcanzable mientras atrás se luchaba por las otras dos medallas entre los italianos Sgnaolin y Fincato, Larsen (Dinamarca), Atienza (España) y los suramericanos Víctor Becerra (Colombia), Pedro Rodríguez (Ecuador) y Guevara (Venezuela).
Finalmente, Danny Nelissen subió al podio por la medalla de oro acompañado por Sgnaolin (plata) a 13 segundos y Pedro Rodríguez (Ecuador) a 46 segundos, quien venció en dramático embalaje por el tercer puesto al colombiano Becerra que lo había alcanzado en los últimos kilómetros.
Sin embargo, la medalla de bronce tuvo que ser devuelta posteriormente por Rodríguez y entregada a Víctor Becerra al encontrase el ecuatoriano con un análisis adverso en el control anti -doping llevado a cabo al terminar la prueba, lo que retribuyó la gran carrera del equipo colombiano que vio además a José Luis Vanegas ocupando un honroso séptimo lugar a 2:41 y el resto de la selección nacional en el top 20 de un mundial inolvidable.
Ruta
Elisa Longo Borghini le gana el duelo a Demi Vollering en la quinta edición femenina de los Tres Valles Varesinos
En un final espectacular, la italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) se adjudicó la quinta edición femenina de los Tres Valles Varesinos, prueba disputada sobre 137,4 kilómetros entre las localidades italianas de Busto Arsizio y Varese. la carrera no contó con participación colombiana.
Tras una escapada a dos en los últimos kilómetros, la italiana le ganó el duelo a la campeona mundial, la neerlandesa Demi Vollering (FDJ-SUEZ). El podio lo completó la suiza Noemi Rüegg (EF Education-Oatly), quien fue la más rápida del primer grupo perseguidor.
En los primeros compases se escaparon la francesa Ema Compte (Cofidis Women Team), la griega Argiro Milaki (Aromitalia 3T Vaiano) y las italianas Eleonora La Bella (Aromitalia 3T Vaiano), Irma Siri (Top Girls Fassa Bortolo) y Lara Crestanello (Born to Win BTC City Ljubljana Zhiraf).
Una vez pasada la mitad del recorrido, la intensidad aumentó y tras el primer paso por la subida a Montello, el grupo de favoritas empezó a reaccionar lo que ocasionó que la fuga inicial fuera neutralizada por un grupo muy reducido.
A 10 kilómetros para la llegada, se formó un cuarteto perseguidor con la canadiense Magdeleine Vallieres (EF Education-Oatly), la neozelandesa Niamh Fisher-Black (Lidl – Trek, Vollering), la neerlandesa Demi Vollering (FDJ – SUEZ) y Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), pero A 2 mil metros para el final, Longo Borghini y Vollering lograron escaparse se disputaron la victoria con final feliz para la italiana.
Resultados Tre Valli Varesine Women’s Race (1.Pro)
Busto Arsizio – Varese (137 km)
|1
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|3:34:55
|2
|Demi Vollering
|FDJ-SUEZ
|m.t.
|3
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|0:19
|4
|Eleonora Gasparrini
|UAE Team ADQ
|0:19
|5
|Juliette Labous
|FDJ-SUEZ
|0:19
|6
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|0:19
|7
|Cecilie Uttrup Ludwig
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:19
|8
|Yara Kastelijn
|Fenix-Deceuninck
|0:19
|9
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|0:19
|10
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|0:24