Joris Delbove campeón del Tour de Langkawi con Martín Santiago Herreño 12° y Germán Darío Gómez 13°

Una vez iniciada con las contrarrelojes tres días atrás, la fiesta del ciclismo mundial en Duitama prosiguió el 7 de octubre (sábado) con las pruebas de ruta tanto para damas como para la entonces categoría aficionados en la rama masculina.

La primera, contó con la participación de 99 ruteras que enfrentaron un recorrido de 88 kilómetros en 5 vueltas a un circuito de 17,6 km con la subida al Cogollo.



La selección colombiana femenina y Consuelo Giraldo, en el Mundial de Ruta Duitama1995. (Foto © RMC)

La selección colombiana, que corría por primera vez un mundial de ruta, estuvo dirigida por Chepe Castro y estuvo integrada por Maritza Corredor, Nelly Alba, Dorely Tibaduiza, María Narváez, Consuelo Giraldo y Carmenza Morales.

Luego de superar una caída en la segunda vuelta y los numerosos aspectos estratégicos de la carrera a cargo de italianas, holandesas, belgas, lituanas, suizas, etc., el triunfo correspondió a la entonces mejor ciclista del mundo, la francesa Jeannie Longo quien llegó a la meta con tiempo suficiente para alzar brazos y brindarse un título más para ella y la bandera francesa.



La francesa Jeannie Longo en acción, en el Mundial de Ruta Duitama 1995. (Foto © RMC)

El segundo lugar correspondió a su compatriota Catherine Marshal a 38 segundos y la medalla de bronce fue para la lituana Edita Pucinskaité, mientras la mejor ubicación de la delegación de nuestro país correspondió a Maritza Corredor, clasificada finalmente en un honroso séptimo lugar a 4.36 y el resto de sus compañeras encabezadas por Nelly Alba llegaban a más de 11 minutos haciendo parte del total de 88 corredoras que terminaron la difícil competencia.

En la ruta masculina (aficionados) medalla de bronce (laboratorio) pero merecida

Hace 30 años, el ciclismo mundial todavía se encontraba dividido extrañamente en dos categorías: Profesional y aficionada, lo que afortunadamente cambió a partir de 1995 con la llegada de los ciclistas profesionales a los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta y la eliminación posterior de la categoría mencionada.

Así las cosas, en Duitama tuvo lugar el mismo día 7 de octubre, después de la carrera femenina la competencia destinada a los “aficionados” que en gran cantidad (198) se alinearon para enfrentar 177 kilómetros en 8 vueltas al difícil circuito de el Cogollo con sus 4 interminables kilómetros subiendo en cada giro.



El pelotón principal en el Mundial de Duitama 1995. (Foto © RMC)

La camiseta tricolor de Colombia fue defendida por la selección también dirigida por Chepe Castro y estuvo integrada por Ismael Sarmiento, Elder Herrera, Albeiro Giraldo, Víctor Becerra, José Luis Vanegas y Félix Cárdenas dispuestos a enfrentarse a los más granado del ciclismo aficionado del mundo representado por Italia, España, Holanda, Dinamarca, etc.

Luego de numerosas alternativas como la fuga de José Luis Vanegas con el italiano Fincato desde la primera vuelta, la carrera entró en su fase decisiva en las 2 últimas vueltas con el accionar de corredores de Italia, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Países Bajos, Colombia (Becerra y Vanegas) y Ecuador (Pedro Rodríguez).

Del selecto grupo que se jugaría las medallas y posiciones de honor, saltó a 20 kilómetros del final el neerlandés Danny Nelissen (exprofesional del PDM, alejado del ciclismo dos años por problemas cardíacos y reclasificado luego como Amateur o aficionado) para hacerse inalcanzable mientras atrás se luchaba por las otras dos medallas entre los italianos Sgnaolin y Fincato, Larsen (Dinamarca), Atienza (España) y los suramericanos Víctor Becerra (Colombia), Pedro Rodríguez (Ecuador) y Guevara (Venezuela).



Danny Nelissen ganador de la prueba de ruta de la categoría aficionada. (Foto © RMC)

Finalmente, Danny Nelissen subió al podio por la medalla de oro acompañado por Sgnaolin (plata) a 13 segundos y Pedro Rodríguez (Ecuador) a 46 segundos, quien venció en dramático embalaje por el tercer puesto al colombiano Becerra que lo había alcanzado en los últimos kilómetros.

Sin embargo, la medalla de bronce tuvo que ser devuelta posteriormente por Rodríguez y entregada a Víctor Becerra al encontrase el ecuatoriano con un análisis adverso en el control anti -doping llevado a cabo al terminar la prueba, lo que retribuyó la gran carrera del equipo colombiano que vio además a José Luis Vanegas ocupando un honroso séptimo lugar a 2:41 y el resto de la selección nacional en el top 20 de un mundial inolvidable.