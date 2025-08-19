Jonas Vingegaard liderará al potente Visma – Lease a Bike en la edición 80 de la Vuelta a España

El equipo Visma – Lease a Bike confirmó a sus ocho elegidos para la Vuelta a España 2025. El ganador del Tour en 2022 y 2023, el danés Jonas Vingegaard, liderará a la escuadra neerlandesa en la edición 80 de la ronda española, que comenzará el próximo sábado en la ciudad italiana de Turín.

“Tengo muchas ganas de que llegue la Vuelta a España. Después del Tour, primero descansé un poco y luego comencé a prepararme para este próximo gran objetivo de la temporada. En las últimas semanas he estado en una concentración individual”, dijo Vingegaard, en declaraciones recogidas por su equipo.

La alineación del equipo incluye a varios corredores que también participaron en el Tour de Francia 2025, como Victor Campenaerts, Matteo Jorgenson y Sepp Kuss, estos dos últimos sus principales escuderos en las etapas montañosas.

Completan el potente ocho del conjunto de Países Bajos Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Ben Tulett y Axel Zingle. Un equipazo que tendrá que medirse de tú a tú contra el UAE Team Emirates-XRG que llega muy fuerte.

Por su parte, Grischa Niermann, director deportivo del Visma, aseguró que el objetivo es la victoria general con su jefe de filas, “no hay por qué andarse con rodeos. Jonas es nuestro líder y nuestra mayor baza de lograr la victoria en la general”.