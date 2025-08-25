Johan Colón ganó la Clásica San Luis Rey en México con Nelson Soto 2°

El experimentado sprinter colombiano Johan Colón sigue vigente y cosechando triunfos en territorio manito, esta vez ganó la Clásica Ciclista San Luis Rey 2025, un carrera disputada en el Parque Tangamanga, evento que hace parte de la Feria Nacional Potosina en México.

El velocista sincelejano, que integra las filas de equipo mexicano Tenis Stars, se quedó con el triunfo tras derrotar en el sprint a su compatriota y compañero de equipo Nelson Soto.



Los ganadores de la Clásica Ciclista San Luis Rey 2025. (Foto © Fomento Potosino)

El podio del tradicional circuito de Las Tres Fuentes lo completó el mexicano José Alfredo Aguirre (Transportes Lain). El top 5 lo cerraron Salvador Lemus (Transportes Lain) y Miguel Reyes (Transportes Lain).

El sucreño, de 30 años, que tuvo un paso exitoso por el Orgullo Paisa, sucedió en el palmarés de la carrera al mexicano José Alfredo Aguirre, que esta vez se tuvo que conformar con el tercer puesto.

Resultados Clásica San Luis Rey 2025