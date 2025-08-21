Ruta
Jhonatan Restrepo se impone la segunda jornada de la Clásica El Carmen de Viboral 2025; Rodrigo Contreras mantiene el liderato
En un final lleno de emociones, Jhonatan Restrepo (Orgullo Paisa) festejó en la segunda etapa de la Clásica El Carmen de Viboral 2025, un circuito en la vereda La Aurora, que contó 72 kilómetros de recorrido.
El experimentado pedalista caldense se anticipó al embalaje y llegó 13 segundos por delante del pelotón. Al Pácora, que alcanzó su segundo triunfo de la temporada, lo escoltaron su compañero de equipo Alejandro Osorio y Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito).
En cuanto a la general, no se presentaron cambios importantes. De esta manera, Rodrigo Contreras (Nu Colombia) mantuvo el liderato. El cundinamarqués sigue en lo más alto del podio, secundado por Walter Vargas (Team Medellín-EPM).
‘La Grande de Antioquia’ continuará este viernes con la tercera etapa, una desafiante jornada que llegará a El Santuario, la denominada etapa reina.
Análisis: así llegan los siete colombianos a la edición 80 de la Vuelta España
Con la presencia de siete pedalistas colombianos se llevará a cabo la edición 80 de la Vuelta a España. La tercera grande de la temporada que arrancará desde la capital de la región del Piamonte (Italia) este sábado con una etapa ondulada de 186,7 kilómetros, que incluye un premio de montaña de tercera categoría.
La lista de los escarabajos cuenta con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Esteban Chaves (EF Education – EasyPost), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), Sergio Higuita (XDS Astana Team), Harold Tejada (XDS Astana Team), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers).
Para destacar que Colombia cuenta con 38 victorias de etapa en la ronda ibérica, siendo Pacho Rodríguez, Santiago Botero, Félix Cárdenas y Miguel Ángel López los más victoriosos, cada uno con 3 triunfos.
Asimismo, los escarabajos han salido campeones de la montaña en seis ocasiones, el primero fue Lucho Herrera en 1987 y 1991, luego le siguieron Óscar de Jesús Vargas en 1989, Martín Farfán 1990, y la última vez fue para Félix Cárdenas en 2003 y 2004.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico analizó como llegan Buitrago, Chaves, Higuita, Tejada, Martínez, Bernal y Rivera a la carrera española, que arranca con el danés Jonas Vingegaard como gran favorito.
Harold Tejada (XDS Astana Team) *Tercera participación en la Vuelta
El huilense de 28 años llega con 8.273 kilómetros en las piernas, en 57 días de competencia. En la temporada lleva dos top 10, uno en el UAE Tour y otro en la París-Niza. En su última carrera, el Tour de Francia, terminó en la casilla 44°.
Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) *Cuarta participación en la Vuelta
El bogotano de 25 años llega con 7.761 kilómetros en 51 días, en 11 competencias. Su mejor resultado del año lo obtuvo en Volta a la Comunitat Valenciana al salir campeón. Su última carrera fue el Tour de Francia. Su objetivo es mejorar el top 10 de 2023.
Sergio Higuita (XDS Astana Team) *Cuarta participación en la Vuelta
El antioqueño de 28 años llega a la ronda ibérica con buenas sensaciones tras su actuación en el Tour de Francia, carrera que terminó en el puesto 14°. Llega con 7.685 kilómetros recorridos en 54 días de competencia. Su mejor resultado de la temporada se dio en la Grand Bouclé.
Esteban Chaves (EF Education – EasyPost) *Octava participación en la Vuelta
El bogotano de 35 años llega con 7.302 kilómetros en 49 días, en 11 competencias. Su mejor resultado del año lo obtuvo en el Tour de Austria al meterse al top 10 de la general. Su última carrera fue la Vuelta a Burgos.
Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) *Primera participación en la Vuelta
El boyacense de 20 años llega con 6.350 kilómetros en las piernas, en 45 días de competencia. En la temporada lleva un top 3, en el Tour de Turquía. En su última carrera, el Tour de Polonia, se retiró en la última etapa.
Egan Bernal (Ineos Grenadiers) *Tercera participación en la Vuelta
El zipaquireño de 28 años llega con 5.704 kilómetros en 36 días, en solo seis competencias. Viene de ser 6° en la Vuelta a Burgos y 7° en el Giro de Italia. Sus mejores resultados los obtuvo en los campeonatos nacionales de ruta al salir campeón en las dos pruebas.
Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) *Tercera participación en la Vuelta
Con 29 años el zipaquireño correrá por tercera vez la ronda española. El escudero de Egan Bernal suma 6.573 kilómetros en 43 días de competencia. En el inicio de la temporada fue 3° en la contarreloj de los campeonatos nacionales de Bucaramanga, luego participó en la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol con un 2° puesto en la segunda etapa. Viene de ser 11° en el Tour de Valonia y 26° en la Vuelta a Burgos.
Andrés Talero triunfa entre los juveniles en la primera etapa en línea de la Clásica El Carmen de Viboral 2025
La Clásica Nacional de Ciclismo El Carmen de Viboral 2025 continuó este jueves entre los juveniles con victoria para Andrés Talero. El corredor del Threshold Team- Safer se impuso, luego de 1 hora, 23 minutos y 57 segundos de carrera.
La primera etapa en línea, un circuito que pasó por El Santuario, Las Brisas y Betania tuvo un recorrido total de 60 kilómetros, donde los ciclistas juveniles compitieron con gran intensidad, ofreciendo un espectáculo lleno de emociones.
El antioqueño José Manuel Posada, quien entró en la 4° posición a 14 segundos del ganador, mantuvo el liderato en la general, con más de un minuto de ventaja sobre David Santiago Espitia (MIX-El Carmen de Viboral).
La ‘Grande de Antioquia’ para la categoría juvenil continuará este viernes con la disputa de una desafiante jornada, un circuito entre el municipio de San Carlos y El Santuario.
Clásica El Carmen de Viboral 2025
Resultados Etapa 2 -Circuito (60 km)
|1
|Andrés Talero
|Threshold Team- Safer
|1:23:57
|2
|Santiago Quintero
|Mix-Talentos Colombia GW
|m.t.
|3
|Felipe Bravo
|Mix-El Carmen de Viboral
|0:11
|4
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|0:14
|5
|David Escobar
|Threshold Team- Safer
|0:29
|6
|Juan Sebastián Alfonso
|Club Capital Bike
|0:29
|7
|Jhean Pool Cardona
|Mix-Talentos Colombia GW
|0:29
|8
|Jhon Castañeda
|Threshold Team- Safer
|0:29
|9
|Samuel Garcés
|Team Norte y Bajo Cauca
|0:29
|10
|Cristián Yustre
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:29
Clasificación General Individual
|1
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|1:48:25
|2
|David Espitia
|Mix-El Carmen de Viboral
|1:36
|3
|Santiago Quintero
|Mix-Talentos Colombia GW
|1:36
|4
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|1:39
|5
|David Escobar
|Threshold Team- Safer
|1:56
|6
|Andrés Talero
|Threshold Team- Safer
|2:00
|7
|Felipe Bravo
|Mix-El Carmen de Viboral
|2:19
|8
|Sebastián Arenas
|Potencia Cycling
|2:26
|9
|Juan Sebastián Alfonso
|Club Capital Bike
|2:36
|10
|Cristián Yustre
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|2:51
Clásica El Carmen de Viboral: Stefanía Sánchez gana la segunda etapa en la rama femenina y Aranza Villalón sigue líder
La antioqueña Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) salió victoriosa en la segunda etapa de la Clásica El Carmen de Viboral Femenina 2025, un circuito disputado en la vereda La Aurora de 48 kilómetros.
La corredora paisa superó holgadamente en el embalaje a Lina Marcela Hernández (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa) y a su compañera de equipo Diana Carolina Peñuela, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En lo referente a la clasificaicón general, no se presentaron cambios importantes en las primeras posiciones y la chilena Aranza Villalón (Team Sistecrédito) se mantuvo al comando de la carrera antioqueña.
Este viernes ‘La Grande de Antioquia’ tendrá su día cumbre con la disputa de la etapa reina. Esta desafiante jornada partirá del municipio de San Carlos hacia El Santuario.
Clásica El Carmen de Viboral 2025- Rama Femenina
Resultados Etapa 2 -Circuito (48 km)
|1
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|1:18:13
|2
|Lina Marcela Hernández
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Diana Carolina Peñuela
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|m.t.
|5
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|m.t.
|6
|Estefanía Herrera
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|m.t.
|7
|Aranza Villalón
|Team Sistecrédito
|m.t.
|8
|Luisa Morales
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|9
|Vanesa Zuluaga
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|10
|Angelina Roa
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Aranza Villalón
|Team Sistecrédito
|1:45:13
|2
|Diana Carolina Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:30
|3
|Estefanía Herrera
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:53
|4
|Lina Marcela Hernández
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|1:21
|5
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|1:25
|6
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|1:32
|7
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|1:56
|8
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|1:59
|9
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|2:03
|10
|Sorley Quesada
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|2:15