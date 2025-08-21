Connect with us

Jhonatan Restrepo se impone la segunda jornada de la Clásica El Carmen de Viboral 2025; Rodrigo Contreras mantiene el liderato

Hace 26 mins

El caldense Jhonatan Restrepo ganó la segunda etapa de la Clásica El Carmen de Viboral 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Análisis: así llegan los siete colombianos a la edición 80 de la Vuelta España

Hace 1 hora

21 agosto, 2025

El huilense Harold Tejada y el antioqueño Sergio Higuita vienen de correr el Tour de Francia 2025. (Foto RMC © Gilberto Chocce)
Andrés Talero triunfa entre los juveniles en la primera etapa en línea de la Clásica El Carmen de Viboral 2025

Hace 2 horas

21 agosto, 2025

Andrés Talero ganó la primera etapa en línea etapa de la Clásica El Carmen de Viboral en la categoria juvenil. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Clásica El Carmen de Viboral: Stefanía Sánchez gana la segunda etapa en la rama femenina y Aranza Villalón sigue líder

Hace 4 horas

21 agosto, 2025

La antioqueña Stefanía Sánchez ganó la segunda etapa de la Clásica El Carmen de Viboral en la rama femenina. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
