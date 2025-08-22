Jhonatan Narváez sorprende a los sprinters y vence la segunda etapa de la Vuelta a Alemania; Kevin Castillo mejora en la general

Sorprendiendo a los sprinters, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) salió victorioso en la segunda etapa en línea de la Vuelta a Alemania 2025, luego de recorrer 190,3 kilómetros entre las localidades teutonas de Herford y Arnsberg, mientras que el único colombiano en competencia, Kevin Castillo (Movistar Team) llegó en el grupo principal con los favoritos.

En la definición, el suramericano fue más rápido que el estadounidense Riley Sheehan (Israel-Premier Tech), quien celebró antes de tiempo y terminó relegado al segundo puesto. Tercero entró el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility). El risaraldense Kevin Castillo (Movistar Team), de gran actuación, finalizó en la casilla 46° a 14 segundos del ganador.



Jhonatan Narváez y Riley Sheehan, en el final de la segunda etapa de la Vuelta a Alemania 2025. (Foto UAE © Sprint Cycling)

La tercera etapa contó un recorrido ondulado. A lo largo del camino se presentaron cuatro puertos categorizados y algunos otros repechos, siendo el Seuferztal (1,8 km al 5,9%), el obstáculo más exigente, aunque esta subida la afrontaron a falta de 32 km para la llegada.

En lo referente a la clasificación general, el vikingo el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) pasó al comando con un segundo de ventaja sobre su más inmediato rival, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG).

La ronda alemana continuará este sábado con la penúltima etapa, otra jornada ondulada de 175,3 kilómetros entre la municipalidad de Arnsberg y la ciudad de Essen, que incluye tres premios de montaña categorizados.

Lidl Deutschland Tour (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Herford – Arnsberg (190,3 km)

1 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates-XRG 4:27:10 2 Riley Sheehan Israel-Premier Tech m.t. 3 Søren Wærenskjold Uno-X Mobility 0:00 4 Marius Mayrhofer Tudor Pro Cycling Team 0:08 5 Jonathan Milan Lidl-Trek 0:14 6 Danny van Poppel Red Bull-BORA-hansgrohe 0:14 7 Emilien Jeannière Team TotalEnergies 0:14 8 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 0:14 9 Marco Haller Tudor Pro Cycling Team 0:14 10 Hugo Hofstetter Israel-Premier Tech 0:14 46 Kevin Castillo Movistar Team 0:14

Clasificación General Individual