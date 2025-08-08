Ruta
Jhonatan Chaves sigue liderando la clasificación de la montaña en la edición 74 del Tour de Guadalupe
En la clasificación de los premios de montaña en el Tour de Guadalupe 2025, el cundinamarqués Jhonatan Chaves sigue siendo el portador de la camiseta de las pepas rojas, tras ocho días de competencia en la prestigiosa ronda caribeña.
El escarabajo del NU Colombia lidera la clasificación de la montaña con una ventaja súper cómoda con más de 28 puntos de ventaja con sus más inmediatos rivales.
Chaves contabiliza 58 puntos, seguido por los franceses Dorian Lagrave (Vendée U Pays de la Loire), Stéfan Bennett (Selección de Martinica) y Swann Guefveneu (Vendée U Pays de la Loire), los tres con 17 unidades.
Los escarabajos Andrés Camilo Ardila (NU Colombia) con 14 puntos y Sebastián Henao (NU Colombia) con 5 unidades, también aparecen en el escalafón del mejor escalador.
Clasificación de la Montaña en el Tour de Guadalupe 2025
|1
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|58
|2
|Dorian Lagrave
|Vendée U Pays de la Loire
|17
|3
|Stéfan Bennett
|Selección de Martinica
|17
|4
|Swann Guefveneu
|Vendée U Pays de la Loire
|17
|5
|Andrés Camilo Ardila
|Nu Colombia
|14
|6
|Jakub Kaczmarek
|Mazowsze Serce Polski
|10
|7
|Łukasz Owsian
|Mazowsze Serce Polski
|10
|8
|Benjamin Le Ny
|Team Cama CCD
|9
|9
|Ksawery Adaszak
|Mazowsze Serce Polski
|8
|10
|Damien Urcel
|Team Madras Capesterre Belle-Eau
|8
|11
|Kendric Clavier
|Team Cama CCD
|6
|12
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|5
Ruta
Tour de Guadalupe: Andrés Camilo Ardila continúa comandando la clasificación general con Sebastián Henao 4°
El tolimense Andrés Camilo Ardila del NU Colombia continúa comandando la edición 74 del Tour de Guadalupe, luego de defender el liderato en la séptima etapa, una jornada ondulada de 140,5 kilómetros entre Petit-Canal y Le Moule.
Ardila, de 26 años, que entró en el pelotón a más de 3 minutos de la fuga, supera por 31 segundos al polaco Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski) y por 45 segundos al francés Damien Urcel (Team Madras Capesterre Belle-Eau), que desbancó del tercer cajón del podio por 4 segundos al antioqueño Sebastián Henao (NU Colombia).
La séptima fracción quedó en manos del burkinés Paul Daumont (Guidon Sprinter Canalien Cycling Team), que le ganó el duelo al polaco Konrad Czabok (Mazowsze Serce Polski), mientras que el mejor colombiano del día fue del día fue el líder Andrés Camilo Ardila (NU Colombia) en la casilla 24°.
El equipo morado defenderá el primer lugar de la clasificación general en la octava etapa en línea de la ronda caribeña, que se cumplirá este sábado con trazado de 142 kilómetros entre Vieux-Habitants y Baillif con siete premios de montaña categorizados y un final en alto de 5,8 km al 7.7%.
Tour Cycliste International de la Guadeloupe (2.2)
Resultados Etapa 7 | Petit-Canal – Le Moule (140,5 km)
|1
|Paul Daumont
|Guidon Sprinter Canalien Cycling Team
|3:13:59
|2
|Konrad Czabok
|Mazowsze Serce Polski
|m.t.
|3
|Hubert Grygowski
|Mazowsze Serce Polski
|0:09
|4
|Lucas Menanteau
|Vendée U Pays de la Loire
|0:09
|5
|Anaël Mathias
|Espoir du Sud
|0:09
|6
|Sonny Cadet
|Selección de Martinica
|0:09
|7
|Philipp Freyer
|Embrace The World Cycling
|0:09
|8
|Fabien Nicolas Arthein
|Uni Sport Lamentinois
|0:09
|9
|Kendric Clavier
|Team CAMA CCD
|0:09
|10
|Damien Urcel
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|0:09
|24
|Andrés Camilo Ardila
|Nu Colombia
|3:34
|26
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|,,
|83
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|24:14
|84
|Heberth Gutiérrez
|Nu Colombia
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Andrés Camilo Ardila
|Nu Colombia
|24:45:25
|2
|Jakub Kaczmarek
|Mazowsze Serce Polski
|0:31
|3
|Damien Urcel
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|0:45
|4
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|0:49
|5
|Stefan Bennett
|Selección de Martinica
|0:52
|6
|Axel Taillandier
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|1:01
|7
|Szymon Wozniak
|UV Marie-Galante
|1:21
|8
|Gabin Vedel
|Guidon Sprinter Canalien Cycling Team
|1:26
|9
|Dorian Lagrave
|Vendée U Pays de la Loire
|1:41
|10
|Benjamin Le Ny
|Team CAMA CCD
|1:44
|24
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|27:08
|37
|Heberth Gutiérrez
|Nu Colombia
|39:13
Ruta
Un combativo Alejandro Osorio gana en La Tebaida la octava etapa de la Vuelta a Colombia 75 años
El pedalista carmelitano Alejandro Osorio del equipo Orgullo Paisa ganó la octava etapa de la Vuelta a Colombia 75 años y el cundinamarqués Rodrigo Contreras (NU Colombia) mantuvo el liderato. El municipio de La Tebaida, en el departamento del Quindío, fue el escenario ideal para que ‘El Pony’, como se le conoce en el pelotón nacional, alzara los brazos para celebrar la victoria.
Al final, la fuga se salió con la suya y se jugó la victoria, donde Osorio fue el más fuerte de la escapada ganado, por delante del boliviano José Manuel Aramayo (Pío Rico Cycling Team) y de Kevin Castillo (Team Sistecrédito), segundo y tercero, respectivamente, quienes le dieron la pelea al ganador en los últimos metros.
Un total de 119 corredores partieron este viernes de la ciudad de Cali con 171,3 kilómetros de trayecto, que incluyó tres sprints especiales y un premio de montaña de cuarta categoría en la fase final de la jornada.
Como ha sido la constante en estos últimos dos días de carrera, el grupo salió a buen ritmo, buscando desde los primeros kilómetros conformar una escapada para darle protagonismo a los aventureros del pelotón.
Con la fuga conformada, los punteros fueron aumentando poco a poco la diferencia, liderados por un valiente Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), quien estuvo muy activo en la escapada. El NU Colombia le dio libertad a la numerosa fuga dándoles más de 8 minutos de ventaja.
A pocos metros de la meta, Alejandro Osorio se mostró intratable. Con las últimas fuerzas de sus piernas apretó y logró cruzar la raya de sentencia primero, levantando los brazos y celebrando el triunfo, el octavo que consigue en la historia de la Vuelta a Colombia.
La ronda colombiana vivirá su penúltimo capítulo este sábado, con un recorrido súper montañoso de 217 kilómetros, que saldrá del municipio de Alvarado, rumbo al Alto del Vino.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 8 | Cali – La Tebaida (171,4 km)
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|3:35:23
|2
|José Manuel Aramayo
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|3
|Kevin Castillo
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Jefferson Ruiz
|GW Erco Shimano
|m.t.
|5
|Edgar Torres
|Hino-One-La Red-Susuki
|m.t.
|6
|Daniel Hoyos
|100% Huevos-Alcaldía de Manizales
|m.t.
|7
|Kenny Nijssen
|Universe Cycling Team
|0:06
|8
|Juan Felipe Osorio
|Orgullo Paisa
|0:08
|9
|Daniel Arroyave
|GW Erco Shimano
|0:13
|10
|Julián Cardona
|Team Medellín-EPM
|0:15
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|25:57:52
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|1:04
|3
|Yonathan Miguel Eugenio
|EBSA-Indeportes Boyacá
|1:20
|4
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|1:50
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|6:34
|6
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|7:13
|7
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|8:25
|8
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red
|10:10
|9
|Edgar Andrés Pinzon
|GW Erco Shimano
|11:06
|10
|Daniel Méndez
|Orgullo Paisa
|11:59
|11
|Mauricio Zapata
|GW Erco Shimano
|12:23
|12
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La Red
|12:45
|13
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|13:18
|14
|Brayan Obando
|Movistar-Best PC
|13:21
|15
|Julián Alarcón
|Team Fundecom
|13:33
Ruta
Matthew Brennan se impone en la quinta fracción del Tour de Polonia con Paul Lapeira firme en su condición de líder
En otro final para velocistas, el turno de ganar por primera vez en la carrera le correspondió a Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), quien se adjudicó en un luchado sprint la quinta etapa del Tour de Polonia 2025, luego de recorrer 206 kilómetros entre Katowice y Zakopane. La clasificación general no sufrió cambios en los primeros puestos y francés Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) conservó su condición de líder.
El sprinter británico, de 20 años, gran revelación de la temporada, cruzó la línea de meta de primero, superando holgadamente a su compatriota Ben Turner (INEOS Grenadiers) y al italiano Andrea Bagioli (Lidl – Trek), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano de la jornada fue Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) en el puesto 46°, seguido de Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en la casilla 47°, mientras que Fernando Gaviria (Movistar Team) se reportó en la posición 125°, perdiendo más de 25 minutos con el ganador..
Con relación a la clasificación general, el francés Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) conservó la camiseta amarilla de líder con una ventaja de 8 segundos sobre el monegasco Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), segundo clasificado. El podio parcial lo completa el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG).
La carrera polaca continuará este sábado con la sexta etapa, que llevará a los pedalistas hasta Bukowina, al sur de Polonia, a lo largo de 147,5 kilómetros con seis puertos de montaña categorizados y un final en un pequeño repecho.
Tour de Polonia (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Katowice – Zakopane (206,1 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|4:50:04
|2
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Thibaud Gruel
|Groupama-FDJ
|m.t.
|6
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|m.t.
|7
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|8
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|m.t.
|9
|Pier-André Côté
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|10
|Lorenzo Milesi
|Movistar Team
|m.t.
|46
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:13
|47
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|125
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|25:56
Clasificación General Individual
|1
|Paul Lapeira
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|21:23:23
|2
|Victor Langellotti
|INEOS Grenadiers
|0:08
|3
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:12
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:12
|5
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:14
|6
|Quinten Hermans
|Alpecin-Deceuninck
|0:14
|7
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:14
|8
|Rafal Majka
|UAE Team Emirates-XRG
|0:14
|9
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:18
|10
|Matteo Sobrero
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:19
|60
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|9:15
|67
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|10:58
|129
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|42:02