Jesús David Peña se valoriza en Portugal y reforzará en 2026 al Efapel Cycling

Una de las escuadras más poderosas de Portugal, el Efapel Cycling, anunció la contratación del zipaquireño Jesús David Peña, que esta temporada se destacó con el APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense, una formación continental con mucha historia en el calendario luso.

“Nuestro equipo sigue desarrollando su proyecto para 2026 – y con gran orgullo anunciamos la llegada de Peña, ciclista colombiano que fortalecerá nuestra lista para la próxima temporada”, escribió el elenco portugués en sus redes sociales anunciando la contratación del escarabajo.

Recuperado de su salida del World Tour, el talentoso corredor cundinamarqués, formado en las huestes del equipo del Ministerio del Deporte, en su momento conocido como el Colombia Tierra de Atletas-GW Shimano, llega a reforzar al Efapel Cycling tras una buena temporada en territorio portugués.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que Efapel Cycling me dio de ser parte del equipo en 2026. Es un conjunto ambicioso y espero adaptarme lo antes posible y ser un elemento importante para ayudar al equipo a alcanzar sus metas”, dijo Jesús David Peña, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.