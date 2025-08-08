Connect with us

Jesús David Peña 2° y Adrián Bustamante 10°, en la primera etapa en línea de la Vuelta a Portugal

Publicado

Hace 6 horas

el

El zipaquireño Jesús David Peña, el mejor colombiano en la primera etapa en línea de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto © Clube Ciclismo Tavira)
Andrés Camilo Ardila sigue vestido de amarillo en el Tour de Guadalupe tras seis etapas y un prólogo

Publicado

Hace 5 horas

el

7 agosto, 2025

Por

El tolimense Camilo Ardila mantuvo el liderato en el Tour de Guadalupe 2025. (Foto Tour de Guadalupe © CRCIG)
Ruta

¡Espectacular! Nu Colombia celebra los lideratos en la Vuelta a Colombia y el Tour de Guadalupe

Publicado

Hace 13 horas

el

7 agosto, 2025

Por

Rodrigo Contreras sigue líder de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Ruta

Wilmar Paredes, el más fuerte de la fuga en la llegada a Cali; Rodrigo Contreras sigue líder de la Vuelta a Colombia

Publicado

Hace 14 horas

el

7 agosto, 2025

Por

El antioqueño Wilmar Paredes ganó la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
