Jesús David Peña 2° y Adrián Bustamante 10°, en la primera etapa en línea de la Vuelta a Portugal

El cundinamarqués Rodrigo Contreras del equipo de ciclismo Nu Colombia mantuvo este jueves la punta de la tabla general de la Vuelta a Colombia tras la séptima etapa, recorrido de 185,2 kilómetros con salida en Armenia y final en Cali que terminó al sprint con la victoria de Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM).

El equipo morado celebró por segundo día consecutivo lideratos a nivel nacional e internacional con Andrés Camilo Ardila sosteniéndose al frente del Tour de Guadalupe tras la sexta etapa que se vivió con un duro trazado de 147 kilómetros entre Goyave y Petit-Bourg que se saldó con la victoria del polaco Dawid Lewandowski (Mazowsze Serce Polski).

En la ronda nacional el Nu Colombia defendió con éxito el liderato de “Roro” Contreras en una etapa marcada por una numerosa escapada de hombres sin opciones en la general que aprovechó el largo descenso desde la capital quindiana al Valle del Cauca. Los dirigidos por Raúl y Gabriel Jaime Mesa se dedicaron a controlar el lote principal que se sacó bandera blanca tras la jornada reina de La Línea.

Contreras, de 31 años, sostuvo la camiseta amarilla por cuarta jornada consecutiva tras vestirse de líder en la cronoescalada del domingo en carreteras boyacenses. El jefe de filas del Nu Colombia conservó el primer lugar de la general con 1:04 de ventaja sobre Diego Camargo (Team Medellín-EPM) y 1:20 sobre el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA).



Camilo Ardila mantuvo el liderato en el Tour de Guadalupe 2025. (Foto Tour de Guadalupe © CRCIG)

Mientras tanto en Guadalupe, el tolimense Andrés Camilo Ardila defendió su camiseta de líder en una rápida jornada donde su compañero de equipo Sebastián Henao se mantiene en el tercer lugar de la general para un brillante 1-3 del Nu Colombia en la general de la ronda caribeña.

“Felices por defender un día más el liderato de esta Vuelta a Colombia. En esta carrera no hay día fácil y el equipo de nuevo fue fundamental para controlar a los rivales que están en un gran nivel. Sabemos que la carrera no se acaba hasta Bogotá y quedan tres etapas muy difíciles pero estamos optimistas sobre lo podemos hacer y vamos a seguir trabajando unidos para conseguir el objetivo de ganar nuestra segunda Vuelta a Colombia” afirmó Rodrigo Contreras al final de la jornada.

Este viernes se llevará a cabo la antepenúltima etapa de la Vuelta a Colombia con recorrido de 171.4 kilómetros con salida en Cali y final en La Tebaida, al mismo tiempo en Guadalupe, el Nu Colombia defenderá el 1-3 de la general en un trazado de 140,5 kilómetros entre Petit-Canal y Le Moule.

*Con Información Prensa NU Colombia