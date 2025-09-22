Jakob Söderqvist conquista en Kigali el título mundial de contrarreloj en la categoría sub-23 con Mateo Kalejmann en el Top 20

Cumpliendo con los pronósticos, Jakob Söderqvist se impuso en la contrarreloj sub-23 masculina de 31,2 kilómetros del Campeonato Mundial de Ciclismo Kigali 2025, disputada por las calles de la capital de Ruanda.

El sueco, de 22 años, que empleó un tiempo de 38 minutos y 24 segundos para quedarse con la victoria, aventajó por más de un minuto a su más inmediato rival, el neozelandés Nate Pringle, quien terminó segundo. El podio lo completó el francés Maxime Decomble.

El único pedalista suramericano en competencia, el argentino Mateo Kalejmann finalizó en la casilla 20° a 3:46 del ganador. El joven corredor gaucho se esforzó en la fase final y logró meterse en el top 20 de la prueba al cronómetro.

Söderqvist, que ocupó el 2° puesto en la crono del mundial del año pasado, sucedió en el palmarés al español Iván Romeo, ganador en Zúrich, Suiza, de la última cita mundialista.

CAMPEÓN SUB-23 CON UN MINUTO DE VENTAJA



Jakob Soderqvist cruzó la meta en la contrarreloj con un tiempo de 38:24:43, con una diferencia de 1:03:96 de Nate Pringle en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Ruanda.

#CiclismoAsiDSPORTS

Resultados Mundial de Ruta – CRI (Rama Masculina)

Kigali – Kigali (31,2 km)