Connect with us

Ruta

Jakob Söderqvist conquista en Kigali el título mundial de contrarreloj en la categoría sub-23 con Mateo Kalejmann en el Top 20

Publicado

Hace 6 horas

el

El sueco Jakob Söderqvist, nuevo campeón mundial de contrarreloj en la categoría sub-23. (Foto © UCI Cycling)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Clásico RCN Sistecrédito 2025: Wilmar Paredes vence en Puerto Salgar y Alejandro Osorio sigue líder

Publicado

Hace 5 horas

el

22 septiembre, 2025

Por

El antioqueño Wilmar Paredes ganó la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Kurt Eather gana la séptima etapa del Tour del Lago Poyang; Juan Manuel Barboza el mejor colombiano en la general

Publicado

Hace 8 horas

el

22 septiembre, 2025

Por

El australiano Kurt Eather, en los más alto del podio de la séptima etapa del Tour del Lago Poyang 2025. (Foto © Tour of Poyang Lake)
Seguir leyendo

Ruta

Mundial de Ciclismo 2025: ¡Arrasadora! Zoe Backstedt se consagra campeona sub-23 de CRI en Kigali

Publicado

Hace 9 horas

el

22 septiembre, 2025

Por

La británica Zoe Backstedt, nueva campeona mundial de contrarreloj en la categoría sub-23. (Foto © UCI Cycling)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio