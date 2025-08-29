Isabella Holmgren arrasa en la jornada final y gana el Tour de l’Avenir Femenino; Laura Rojas la mejor latinoamericana

El Tour de l’Avenir Femenino 2025 quedó en manos de Isabella Holmgren. La canadiense, de 20 años, que ganó las últimas dos etapas en la carrera francesa, se consagró campeona de la tercera edición.

Los puestos de honor de la ronda gala para mujeres sub-23 lo completaron la francesa Marion Bunel y la australiana Talia Appleton, quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio respectivamente.

La mejor latinoamericana fue la colombiana Laura Rojas en la casilla 29° a más de 22 minutos de la nueva campeona. Luego se clasificó su compatriota Natalia Garzón en el puesto 30° a 22:56 de Holmgren, mientras que la mexicana más destacada terminó siendo Mayte Zamudio en la posición 58°. Es importante mencionar que Juliana Londoño tuvo que abandonar por un cuadro gripal.

Esta es la tercera edición de la mini-versión de la ‘Grande Boucle’ para pedalistas sub-23, la primera vencedora fue la neerlandesa Shirin van Anrooij y la segunda la ganó la francesa Marion Bunel, quien este año terminó segunda.

Tour de l’Avenir Femmes (2.2U)

Resultados Última Etapa (CRI) | Montvalezan – La Rosière (10,3 km)

1 Isabella Holmgren Canadá 28:59 2 Talia Appleton Australia 1:03 3 Marion Bunel Francia 1:11 4 Eleonora Ciabocco Italia 1:36 5 Paula Blasi España 1:37 6 Célia Gery Francia 2:01 7 Lore De Schepper Bélgica 2:13 8 Rosita Reijnhout Países Bajos 2:20 9 Mijntje Geurts Países Bajos 2:51 10 Julie Bego Francia 3:05

34 Natalia Garzón Colombia 5:52 43 Laura Daniela Rojas Colombia 6:33 53 Angie Mariana Londoño Colombia 7:25 OTL Salcedo Juanita Colombia 8:57

Clasificación General Final

1 Isabella Holmgren Canadá 13:23:22 2 Marion Bunel Francia 1:56 3 Talia Appleton Australia 4:06 4 Lore De Schepper Bélgica 6:02 5 Eleonora Ciabocco Italia 6:32 6 Paula Blasi España 8:40 7 Célia Gery Francia 10:49 8 Rosita Reijnhout Países Bajos 11:19 9 Coupland Mackenzie Australia 12:33 10 Katharina Sadnik Austria 12:57