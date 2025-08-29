Connect with us

Isabella Holmgren arrasa en la jornada final y gana el Tour de l’Avenir Femenino; Laura Rojas la mejor latinoamericana

Publicado

Hace 2 horas

el

La canadiense Isabella Holmgren se consagró campeona del Tour de l’Avenir Femenino 2025. (Foto © Tour de l’Avenir Femmes)
Ruta

Vuelta a España 2025: Juan Ayuso sale victorioso en Cerler con Harold Tejada 4° y Eduardo Sepúlveda 7°

Publicado

Hace 1 hora

el

29 agosto, 2025

Por

El español Juan Ayuso ganó la séptima etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Sprint Cycling Agency)
Ruta

Tour de l’Avenir 2025: Jarno Widar gana la penúltima etapa y Maxime Decomble salva el liderato

Publicado

Hace 3 horas

el

29 agosto, 2025

Por

El belga Jarno Widar ganó de la penúltima etapa del Tour de l’Avenir 2025. (Foto Tour de l’Avenir © Lotto Cycling)
Ruta

90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica

Publicado

Hace 4 horas

el

29 agosto, 2025

Por

Lucho Herrera con el trofeo de Campeón de la Vuelta España 1987 y a su lado derecho el Manzana Postobón Ryalcao hacía lo propio por equipos
Lucho Herrera y el Ryalcao Postobón lograron en la Vuelta a España de 1987 una de las más grandes victorias del deporte colombiano en toda su historia. (Foto Alberto Urrego © RMC)
