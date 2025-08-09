Isaac del Toro se consagra campeón de la Vuelta a Burgos con Egan Bernal 6° y Diego Pescador 15°

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) se coronó campeón de la Vuelta a Burgos 2025, que finalizó este sábado con una jornada de alta exigencia, disputada sobre 138,3 kilómetros entre Quintana del Pidio y Lagunas de Neila.

El corredor manito superó sin problemas la última etapa para terminar en lo más alto del podio de la carrera española, acompañado del italiano Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) y del francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team).



Lorenzo Fortunato, Isaac del Toro y Léo Bisiaux, en el podio final de la Vuelta a Burgos 2025. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Para destacar la actuación de Egan Bernal (Ineos Grenadiers) que ingresó a la meta en la 6° posición a 36 segundos del vencedor. El zipaquireño buscó con determinación entrar con lo mejores, lo que le permitió terminar en el top 10 de la general.

Buena carrera igualmente la del quindiano Diego Pescador (Movistar Team), quien cumplió con un estupendo papel y concluyó en la casilla 15° de la clasificación general individual, en uno de sus mejores resultados de la temporada.

La última victoria de etapa quedó en manos del italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), quien alcanzó su segundo triunfo en la presente temporada.

Vuelta a Burgos (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Quintana del Pidio – Lagunas de Neila (138,3 km)

1 Giulio Ciccone Lidl-Trek 3:23:16 2 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 0:10 3 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 0:27 4 Torstein Træen Bahrain Victorious 0:34 5 Damien Howson Q36.5 Pro Cycling Team 0:36 6 Egan Bernal INEOS Grenadiers 0:36 7 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 0:38 8 Giovanni Aleotti Red Bull-BORA-hansgrohe 0:53 9 Diego Pescador Movistar Team 0:55 10 Johannes Kulset Uno-X Mobility 0:55 11 Léo Bisiaux Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:55 12 Archie Ryan EF Education-EasyPost 1:06 13 Finlay Pickering Bahrain Victorious 1:08 14 Mikel Landa Soudal Quick-Step 1:17 15 Germán Dario Gómez Team Polti VisitMalta 1:25

Clasificación General Individual