Isaac del Toro alcanzó su primer título de campeón de contrarreloj en México

Una de las grandes revelaciones de la temporada, el mexicano Isaac del Toro cumplió los pronósticos y se consagró campeón nacional de la contrarreloj, en una prueba disputada entre El Sauzal y el Valle de Guadalupe, Baja California, con un recorrido de 16,5 kilómetros la mayoría en ascenso.

“Fue un día maravilloso compitiendo en las carreteras de mi país. Sentí una gran alegría y orgullo tras haber conseguido el título aquí en casa. El viento estaba un poco fuerte, pero debo decir que disfruté cada pedalada”, dijo Del Toro, en declaraciones recogidas por su equipo.

Al corredor del UAE Team Emirates-XRG lo acompañaron en el podio final de la crono Edgar David Cadena (Petrolike) y Eder Frayre (Miami Blazers), quienes se reportaron a 1:13” y a 1:24” del ganador, que tuvo una media de velocidad de 38,95 km/h.



Isaac del Toro, nuevo campeón mexicano en la contrarreloj. (Foto Archivo UAE © Sprint Cycling)

A sus 21 años, Isaac del Toro sumó su primer título de campeón nacional, y este sábado buscará ganar la prueba de ruta, para la que también parte como principal favorito.

“Quiero agradecer enormemente a todos los que hicieron posible que estuviera aquí. Fue un gran día en la oficina y estoy deseando que llegue la carrera de ruta del fin de semana”, finalizó Del Toro.

Resultados Campeonato Nacional de Mexico – CRI

El Sauzal – Valle de Guadalupe (16,5 km)