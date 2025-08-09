¡Intratable! Andrés Camilo Ardila se impone en la octava etapa del Tour de Guadalupe y es el campeón virtual

Hoy fue un gran día para Andrés Camilo Ardila en el Tour de Guadalupe 2025. El talentoso corredor tolimense se lució con el NU Colombia en territorio caribeño, ganando la octava y penúltima etapa para acercarse al título de la competencia que se desarrolla en el archipiélago de las Antillas.

El escarabajo ganó de forma brillante y es el virtual campeón de la edición 74 del giro caribeño, en una etapa de 142 kilómetros, disputada entre Vieux-Habitants y Baillif. Segundo entró el francés Stefan Bennett (Selección de Martinica) y tercero llegó el corredor galo Axel Taillandier (Team Madras Cycling).



El tolimense Camilo Ardila, líder sólido del Tour de Guadalupe 2025. (Foto Vivien Naprix © Tour de Guadalupe)

La gran actuación del tolimense le sirvió a para aumentar su ventaja en la clasificación general individual. En la segunda posición se clasifica el francés Stefan Bennett (Selección de Martinica), a una diferencia superior al minuto.

Este domingo concluirá la prestigiosa carrera caribeña, con una etapa ondulada de 143,7 kilómetros, entre Pointe-à-Pitre y Baie-Mahault, donde conoceremos al sucesor del colombiano Kevin Castillo, campeón del año pasado.

Tour Cycliste International de la Guadeloupe (2.2)

Resultados Etapa 8 | Vieux-Habitants – Baillif (142 km)

1 Camilo Andrés Ardila Nu Colombia 4:03:33 2 Stefan Bennett Selección de Martinica 0:24 3 Axel Taillandier Team Madras Cycling Belle-Eau 0:24 4 Jakub Kaczmarek Mazowsze Serce Polski 0:58 5 Gabin Vedel Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 1:06 6 Sebastián Henao Nu Colombia 1:23 7 Baptiste Gaillard Excelsior 1:34 8 Thijs Wemmers GRC Jan Van Arckel 1:46 9 Ksawery Adaszak Mazowsze Serce Polski 2:08 10 Damien Urcel Team Madras Cycling Belle-Eau 2:08 11 Kévin Le Cunff Team Madras Cycling Belle-Eau 3:04 12 Dawid Lewandowski Mazowsze Serce Polski 3:04 13 Lukasz Owsian Mazowsze Serce Polski 3:14 14 Leo Roy Quebec En Velo 4:06 15 Jhonatan Chaves Nu Colombia 4:53



Camilo Ardila, líder del Tour de Guadalupe 2025. (Foto Vivien Naprix © Tour de Guadalupe)

Clasificación General Individual