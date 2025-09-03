¡Insaciable! Olav Kooij suma su segunda victoria consecutiva en el Tour de Gran Bretaña

Dos victorias seguidas al sprint completó Olav Kooij en el Tour de Gran Bretaña 2025. El ciclista neerlandés del Team Visma | Lease a Bike se impuso en una jornada llana 169,3 kilómetros disputada por los alrededores de Stowmarket, una localidad inglesa situada en el condado de Suffolk.

Kooij repitió la fórmula del día anterior y se impuso nuevamente al embalaje, esta vez por delante del belga Tom Crabbe (Team Flanders-Baloise) y del británico Sam Watson (INEOS Grenadiers), quienes entraron segundo y tercero respectivamente.

La fuga el día la protagonizaron el francés Baptiste Veistroffer (Lotto), el danés Andreas Stokbro (Unibet Tietema Rockets), el neerlandés Hartthijs de Vries (Unibet Tietema Rockets) y el portugués Rafael Reis (Anicolor / Tien 21).

El cuarteto de atacantes recibieron la bendición del pelotón y lograron tomar una ventaja que rondó los tres minutos. Sin embargo, esta diferencia no resultó ser suficiente y fueron cazados por el lote en los últimos kilómetros.

En cuanto a la clasificación general, Kooij se mantuvo al frente, ahora escoltado por Tom Crabbe (Team Flanders-Baloise) a 14 segundos y por Sam Watson (INEOS Grenadiers) a 16 segundos.

La ronda británica, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la tercera etapa, de las seis pactadas, otra fracción llana de 122,8 kilómetros entre Milton Keynes y la localidad inglesa de Ampthill.

Lloyds Bank Tour of Britain Men (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Stowmarket – Stowmarket (169,3 km)

1 Olav Kooij Team Visma | Lease a Bike 3:44:14 2 Tom Crabbe Team Flanders-Baloise m.t. 3 Sam Watson INEOS Grenadiers m.t. 4 Matevz Govekar Bahrain Victorious m.t. 5 Rory Townsend Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 6 Marc Brustenga Equipo Kern Pharma m.t. 7 Luke Lamperti Soudal Quick-Step m.t. 8 Alberto Dainese Tudor Pro Cycling Team m.t. 9 Noa Isidore Decathlon AG2R La Mondiale Team m.t. 10 Davide Bomboi Unibet Tietema Rockets m.t.

