¡Insaciable! Olav Kooij suma su segunda victoria consecutiva en el Tour de Gran Bretaña
Dos victorias seguidas al sprint completó Olav Kooij en el Tour de Gran Bretaña 2025. El ciclista neerlandés del Team Visma | Lease a Bike se impuso en una jornada llana 169,3 kilómetros disputada por los alrededores de Stowmarket, una localidad inglesa situada en el condado de Suffolk.
Kooij repitió la fórmula del día anterior y se impuso nuevamente al embalaje, esta vez por delante del belga Tom Crabbe (Team Flanders-Baloise) y del británico Sam Watson (INEOS Grenadiers), quienes entraron segundo y tercero respectivamente.
La fuga el día la protagonizaron el francés Baptiste Veistroffer (Lotto), el danés Andreas Stokbro (Unibet Tietema Rockets), el neerlandés Hartthijs de Vries (Unibet Tietema Rockets) y el portugués Rafael Reis (Anicolor / Tien 21).
El cuarteto de atacantes recibieron la bendición del pelotón y lograron tomar una ventaja que rondó los tres minutos. Sin embargo, esta diferencia no resultó ser suficiente y fueron cazados por el lote en los últimos kilómetros.
En cuanto a la clasificación general, Kooij se mantuvo al frente, ahora escoltado por Tom Crabbe (Team Flanders-Baloise) a 14 segundos y por Sam Watson (INEOS Grenadiers) a 16 segundos.
La ronda británica, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la tercera etapa, de las seis pactadas, otra fracción llana de 122,8 kilómetros entre Milton Keynes y la localidad inglesa de Ampthill.
Lloyds Bank Tour of Britain Men (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Stowmarket – Stowmarket (169,3 km)
|1
|Olav Kooij
|Team Visma | Lease a Bike
|3:44:14
|2
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|3
|Sam Watson
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|4
|Matevz Govekar
|Bahrain Victorious
|m.t.
|5
|Rory Townsend
|Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|7
|Luke Lamperti
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|8
|Alberto Dainese
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|9
|Noa Isidore
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|m.t.
|10
|Davide Bomboi
|Unibet Tietema Rockets
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Olav Kooij
|Team Visma | Lease a Bike
|7:12:55
|2
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|0:14
|3
|Sam Watson
|INEOS Grenadiers
|0:16
|4
|Hugo Hofstetter
|Israel-Premier Tech
|0:16
|5
|Nielsen Andreas Stokbro
|Unibet Tietema Rockets
|0:17
|6
|Milan Lanhove
|Team Flanders-Baloise
|0:17
|7
|Joshua Golliker
|Selección de Gran Bretaña
|0:18
|8
|Baptiste Veistroffer
|Lotto
|0:18
|9
|Alberto Dainese
|Tudor Pro Cycling Team
|0:20
|10
|Rory Townsend
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:20
Vuelta a España 2025: sin ganador concluyó la undécima etapa en Bilbao por invasión de manifestantes pro Palestina
La undécima etapa de la Vuelta a España 2025 se quedó sin ganador, esto por motivos de seguridad debido a las múltiples protestas en la jornada y la invasión de manifestantes pro Palestina en la línea de meta en la situada de Bilbao.
Después de un trayecto ondulado de 157,4 kilómetros, los tiempos se tomaron a 3.000 metros de la llegada con el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) y el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) entrando con una ligera ventaja sobre un grupo perseguidor.
El recorrido lleno de subidas y bajadas invitó a los atacantes a intentarlo. En La primera hora de competición estuvo muy movida con varios ataques con tres protagonistas de primer orden: el español Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG), el danés Mads Pedersen (Lidl – Trek) y el venezolano Orluis Aular (Movistar Team), pero pasando la mitad del trayecto el trío fue agarrado por el pelotón
Luego, emergió otra escapada conformada por el español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), pero también corrieron con las misma suerte de los primeros aventureros y terminaron siendo arropados por el grupo de favoritos.
Al final, el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) y el líder de la general, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), marcaron los tiempos de la etapa 11 que no tuvo ganador.
La ronda ibérica continuará este jueves con la etapa 12, una jornada de media montaña de 144,9 kilómetros entre Laredo y Los Corrales de Buelna, que incluye dos puertos categorizados.
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|41:14:02
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:50
|3
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:56
|4
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|1:06
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:17
|6
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:26
|7
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:30
|8
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|2:33
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:44
|10
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|3:11
|11
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|3:23
|12
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|4:34
|13
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|4:50
|14
|Martín López
|XDS Astana Team
|7:46
|15
|Bruno Armirail
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|8:27
|16
|Louis Meintjes
|Intermarché-Wanty
|9:14
|17
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|10:57
|18
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|13:27
|19
|Jaume Guardeño
|Caja Rural-Seguros RGA
|15:56
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|17:42
Lorenzo Cataldo gana la penúltima fracción del Tour de Bulgaria 2025 con el bogotano Miguel Ángel Rubiano 3°
La cuarta fracción del Tour de Bulgaria 2025 quedó en manos de Lorenzo Cataldo (Gragnano Sporting Club). El pedalista italiano fue el más rápido en la definición y logró quedarse con el triunfo, luego de recorrer 194,5 kilómetros entre las ciudades de Troyan y Sliven.
Cataldo, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, superó en el embalaje al alemán Daniel Schrag (MaxSolar Cycling Team) y al experimentado corredor bogotano Miguel Ángel Rubiano (Bialini Gomola Hygge), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general individual, el griego Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping) mantuvo el liderato de la carrera, quien es escoltado por el alemán Dominik Röber (Benotti Berthold) a 19 segundos del líder, mientras que el colombiano Miguel Ángel Rubiano sigue descontando tiempo tras bonificar algunos segundos en la llegada.
La edición 72 de la carrera búlgara finalizará este jueves con la quinta y última etapa, una jornada de 113,9 kilómetros con dos puertos categorizados, que se diputará por los alrededores de la ciudad de Sliven, donde conoceremos al sucesor del italiano Matteo Malucelli, campeón del año pasado.
Tour de Bulgaria (2.2)
Resultados Etapa 4 | Troyan – Sliven (194,5 km)
|1
|Lorenzo Cataldo
|Gragnano Sporting Club
|4:30:13
|2
|Daniel Schrag
|MaxSolar Cycling Team
|m.t.
|3
|Miguel Ángel Rubiano
|Bialini Gomola Hygge
|m.t.
|4
|Finn McKenzie
|Hemus 1896
|m.t.
|5
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|m.t.
|6
|Sverre Litlere
|Epronex-Hungary Cycling Team
|+ 00
|7
|Lachlan McNabb
|Martigues SC-Payden&Rygel
|m.t.
|8
|Lorenzo Magli
|Gallina Ecotek Lucchini
|m.t.
|9
|Jacopo Militello
|Monzon-Incolor-Gub
|m.t.
|10
|Piergiorgio Cozzani
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
¡Portentoso! Nicolás Tivani consigue su cuarto triunfo en el Gran Premio Jornal de Noticias; Adrián Bustamante 6° en la general
El corredor gaucho Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) no le dio espacio a sus rivales y consiguió su cuarto triunfo en el Gran Premio Jornal de Noticias 2025. El argentino, que también ganó otras tres etapas en línea, es el gran dominador de la carrera lusa.
Tivani esta vez entró por delante del portugués João Matias (Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua) y del ruso Grigorii Skorniakov (Technosylva Maglia Rower Bembibre), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano fue el boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes – UDO) en la casilla 12° con el mismo tiempo del ganador.
En lo que se refiere a la clasificación general, Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) se afianzó en el liderato, aumentando su ventaja sobre Tiago Leal (Radio Popular – Paredes – Boavista) y Pedro Silva (Anicolor – Tien21), mientras que el escarabajo Adrián Bustamante escaló al 6° puesto.
La carrera portuguesa, en la que siguen en competencia 6 escarabajos, continuará este jueves con la sexta etapa, de las nueve pactadas, una jornada montañosa entre Albergaria y Águeda con un recorrido de 152,1 kilómetros.