Connect with us

Ruta

¡Inicio soñado! Chiara Consonni se reencuentra con la victoria en el inicio del Tour de Polonia Femenino

Publicado

Hace 3 horas

el

La italiana Chiara Consonni, ganadora de la primera etapa del Tour de Polonia Femenino 2025. (Foto Tour de Pologne Women © Thomas Maheux)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Vuelta a Colombia 2025: las tres revelaciones del giro patrio

Publicado

Hace 29 mins

el

12 agosto, 2025

Por

Mauricio Zapata, debutante y campeón Sub-23 en la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Mads Pedersen es profeta en su tierra, gana la jornada inaugural y es el primer líder del Tour de Dinamarca

Publicado

Hace 1 hora

el

12 agosto, 2025

Por

El danés Mads Pedersen ganó la primera etapa del Tour de Dinamarca 2025. (Foto © PostNord Tour of Denmark)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: los colombianos que han pasado por las filas del Movistar Team a lo largo de 14 temporadas

Publicado

Hace 2 horas

el

12 agosto, 2025

Por

Winner Anacona gregario de oro para Nairo Quintana en el Giro
Winner Anacona fue un gregario de oro para Nairo Quintana en su estadía en el Movistar. (Foto RMC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio