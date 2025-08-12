¡Inicio soñado! Chiara Consonni se reencuentra con la victoria en el inicio del Tour de Polonia Femenino

Con dominio italiano arrancó el Tour de Polonia Femenino 2025. Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto) se reencontró con la victoria, ganando la primera etapa del Tour de Polonia Femenino, luego de recorrer 105,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Zamosc.

La pedalista italiana, de 26 años, que no ganaba desde el Giro Italia 2024, superó en el embalaje a la francesa Clara Copponi (Lidl – Trek) y a la austriaca Kathrin Schweinberger (Human Powered Health), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



Chiara Consonni ganó al sprint la primera etapa del Tour de Polonia Femenino 2025. (Foto © Tour de Pologne Women)

La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Ladies, entró en el pelotón en la casilla 70° con el mismo tiempo de la ganadora.

La carrera polaca para mujeres, que este año no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles, con la segunda etapa de 100 kilómetros en la ciudad de Chelm, al sureste de Polonia, en una jornada totalmente llana.

The opening stage of the 2025 Tour de Pologne Women was won by Chiara Consonni – her first win of the 2025 season!#TdPW2025 pic.twitter.com/WcFngAtEpg — Mathew Mitchell (@MatMitchell30) August 12, 2025

Tour de Polonia Femenino (2.1)

Resultados Etapa 1 | Zamosc – Zamosc (105,7 km)