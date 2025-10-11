¡Imperioso! Tadej Pogacar continúa con su dictadura en Il Lombardía con Isaac del Toro 5° y Egan Bernal 8°

La última clásica World de la temporada ciclística y la despedida del año para muchos corredores, fue dominada, como se esperaba, por el extraterrestre Tadej Pogacar. El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG, quien consiguió su quinta victoria consecutiva en Il Lombardía, no tuvo compasión con sus rivales, ratificando porque es el mejor del mundo, al término de una prueba de 241 kilómetros corridos en territorio italiano, entre las ciudades de Como y Bergamo.

La estrella eslovena nuevamente dejó ver destellos de toda su categoría, atacando muy lejos, fiel a su estilo, para superar por más de un minutos al belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), su leal escolta en las últimas carreras. El podio de la famosa “Clásica de las Hojas Muertas” lo completó el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team).

El latinoamericano más destacado fue el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) en el 5° puesto, mientras que el mejor colombiano fue el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers), terminando en la 8° casilla a 4:16 del campeón del mundo.



Egan Bernal terminó en el top 10 de la clásica italiana Il Lombardía. (Foto © Ineos Grenadiers)

En cuanto al resto de escarabajos, estos terminaron así: Sergio Higuita (XDS Astana Team) 24°, Einer Rubio (Movistar) 25° y Nairo Quintana (Movistar) 31°, los tres a más de 6 minutos del vencedor, mientras que Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) no concluyó la prueba.

A falta de 36 kilómetros para la llegada, llegó el momento esperado por todos, cuando Pogacar lanzó su tradicional ataque. El esloveno coronó solo Passo di Ganda (9.3 km à 7.1%) tras pasar de largo al gran protagonista de la fuga del día, el estadounidense Quinn Simmons (Lidl – Trek).

El campeón del mundo dio todo en el descenso, manteniendo su diferencia con sus perseguidores. Los últimos kilómetros transcurrieron como ha sido costumbre en las última carreras, con un duelo entre Pogacar y Remco Evenepoel, su fiel perseguidor. Al final, todo quedó igual y el esloveno entró solitario en meta con más de un minuto de ventaja.



Remco Evenepoel, Tadej Pogacar y Michael Storer, en el podio de Il Lombardía. (Foto Il Lombardía © LaPresse)

Resultados Il Lombardia (1.UWT)

Como – Bergamo (241 km)

1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 5:45:53 2 Remco Evenepoel Soudal Quick-Step 1:48 3 Michael Storer Tudor Pro Cycling Team 3:14 4 Quinn Simmons Lidl-Trek 3:39 5 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 4:16 6 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 4:16 7 Paul Seixas Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:16 8 Egan Bernal INEOS Grenadiers 4:16 9 Jay Vine UAE Team Emirates-XRG 4:18 10 Cian Uijtdebroeks Team Visma | Lease a Bike 4:30 11 Adam Yates UAE Team Emirates-XRG 4:49 12 Lenny Martinez Bahrain Victorious 5:04 13 Ion Izagirre Cofidis 5:21 14 Ben Tulett Team Visma | Lease a Bike 5:21 15 Christian Scaroni XDS Astana Team 5:21