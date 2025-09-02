¡Imparable! Nicolás Tivani consigue su tercera victoria y lidera el Gran Premio JN; Adrián Bustamante 4° y Jesús David Peña 11°

¡Cero y van tres! El ciclista argentino Nicolás Tivani, del equipo Aviludo-Louletano, es el nuevo líder del Gran Premio Jornal de Noticias 2025, tras destronar al portugués Diogo Narciso, luego de conseguir su tercera victoria en cuatro etapas, terminando nuevamente como el más rápido del pelotón en Paredes, tras un recorrido de 126,6 kilómetros.

El corredor gaucho, ciclista dominante en la segunda carrera más importante del calendario luso, superó al español Ailetz Lasa (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) y al portugués Pedro Silva (Anicolor-Tien21), en un sprint en el que, una vez más, no encontró rivales a su altura. Narciso, vestido de amarillo, tuvo dificultades en la subida al Viso, la más difícil de la carrera, y no terminó en el grupo puntero.

En cuanto a los colombianos, el boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes – UDO) ingresó en el 4° puesto, mientras que el zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) se reportó en la casilla 11°, ambos con el mismo tiempo del ganador.

En lo referente a la general, Tivani se puso en cabeza con 30 segundos de ventaja sobre Tiago Leal (Radio Popular – Paredes – Boavista) y 33 segundos sobre Pedro Silva (Anicolor – Tien21). Estas diferencias ya convierten a Tivani en el gran favorito para ganar esta competencia.

La carrera portuguesa, en la que siguen en competencia 6 escarabajos, continuará este miércoles con la quinta etapa, de las nueve pactadas, una jornada llana entre Oporto y Arada con un recorrido de 135 kilómetros.

GP Jornal de Noticias 2025 (Portugal)

Resultados Etapa 4 | Paredes -> Paredes (126,6 km)

1 Nicolás Tivani Aviludo – Louletano 3:11:06 2 Ailetz Lasa AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense m.t. 3 Pedro Silva Anicolor – Tien21 m.t. 4 Adrián Bustamante Gi Group Holding – Simoldes – UDO m.t. 5 Fabio Costa Anicolor – Tien21 m.t. 6 Daniel Dias Radio Popular – Paredes – Boavista m.t. 7 Gonçalo Leaça Credibom – LA Alumínios – Marcos Car m.t. 8 Raúl Rota Radio Popular – Paredes – Boavista m.t. 9 Tiago Leal Radio Popular – Paredes – Boavista m.t. 10 Paulo Silva Porminho Team U23 m.t. 11 Jesús David Peña AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense m.t.

Clasificación General Individual