¡Imparable! Isaac del Toro conquista la centenaria clásica italiana Gran Piemonte con Egan Bernal 9°

Otra victoria para el mexicano Isaac del Toro en las clásicas italianas. El joven corredor del UAE Team Emirates – XRG, que firmó su triunfo número 15 de la temporada, salió victorioso en el Gran Piemonte.

El corredor manito, de 21 años, conquistó la carrera de un día tras atacar en la fase final. El podio lo completaron el suizo Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) 2° y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl – Trek) 3°.

En cuanto a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) fue el mejor de los escarabajos, finalizando en el top 10, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) fue gran protagonista de la escapada que se armó promediando la mitad de la carrera, al final el boyacense terminó en la casilla 48° a 3:54 del ganador, mientras que William Colorado (Q36.5 Pro Cycling Team) no concluyó la prueba.



Egan Bernal terminó 9° en la clásica italiana Gran Piemonte 2025. (Foto © Ineos Grenadiers)

Para resaltar que desde la victoria del colombiano Egan Bernal en 2019, un latinoamericano no ganaba la centenaria clásica italiana que antecede Lombardía, monumento ciclístico que cerrará la temporada.

Hay que destacar, que el primer suramericano en ganarla fue el brasilero Murilo Antonio Fischer en 2005 y el segundo, el antioqueño Rigoberto Urán, quien la ganó en la campaña 2012.

¡VICTORIA DE ISAAC DEL TORO!



El mexicano del UAE se llevó la 109 edición del #GranPiemonteEnDSPORTS.



11 victorias suma en 2025 el corredor de 21 años de edad. #CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/pfcrHntG96 — DSPORTS (@DSports) October 9, 2025



Marc Hirschi, Isaac Del Toro y Bauke Mollema, en el podio de la Gran Piemonte 2025. (Photo Ivan Benedetto/SprintCyclingAgency©2025)

Resultados Gran Piemonte (1.Pro)

Dogliani – Acqui Terme (179 km)

1 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 4:08:24 2 Marc Hirschi Tudor Pro Cycling Team 0:40 3 Bauke Mollema Lidl-Trek 0:44 4 Fabio Christen Q36.5 Pro Cycling Team 1:07 5 Michael Matthews Team Jayco-AlUla 1:07 6 Edoardo Zambanini Bahrain Victorious 1:07 7 Neilson Powless EF Education-EasyPost 1:07 8 Quinten Hermans Alpecin-Deceuninck 1:07 9 Egan Bernal INEOS Grenadiers 1:07 10 Andrea Bagioli Lidl-Trek 1:07