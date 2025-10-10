Ruta
Il Lombardía: Tadej Pogacar buscará su quinto título en la famosa “Clásica de las Hojas Muertas”
Cinco colombianos buscarán este sábado figurar en último monumento del año, Il Lombardía. La famosa “Clásica de las Hojas Muertas” que llega a su 119ª edición y tendrá como es costumbre una serie de puertos de montaña icónicos que serán claves para definir al sucesor de Tadej Pogacar, ganador de las últimas cuatro ediciones.
Encabezando la lista de escarabajos aparece Egan Bernal (Ineos Grenadiers), quien lega con el impulso de sus últimas actuaciones en territorio transalpino. Asimismo, estarán los boyacenses Nairo Quintana y Einer Rubio con el Movistar, además de Sergio Higuita (XDS Astana Team) y Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta).
“Estoy feliz de tener el privilegio de ser convocado nuevamente para Il Lombardia, una oportunidad para mostrar nuestro gran estado de forma en un escenario excepcional y contribuir a un resultado de prestigio”, dijo el santandereano Gómez, en declaraciones recogidas por su equipo.
Legendaria lista de ganadores
Nombres ilustres han dejado grabados sus nombres en el palmarés de la histórica clásica. En sus primeras ediciones Alfredo Binda, Gino Bartali y Fausto Coppi, luego figuró Eddy Merckx en 1971 y 1972 y cerrando esa década el italiano Francesco Moser. Ya en los años ochentas aparecieron el irlandés Sean Kelly y el francés Bernard Hinault, con dos títulos cada uno. Para el lustro siguiente figuró el suizo Tony Rominger.
Iniciando el nuevo milenio los italianos hicieron respetar la casa, primero fue Michele Bartoli, le siguió Paolo Bettini y por último Damiano Cunego. Luego emergieron el belga Philippe Gilbert, el español Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, el tiburón de Mesina Vincenzo Nibali y en 2016 apareció Colombia con Esteban Chaves.
Recorrido exigente y montañoso como es costumbre
El último monumento del calendario se disputará con el mismo recorrido de 2023: salvo tres kilómetros en la salida, cerca del lago de Como y muy próximo a Bulgarograsso, el resto del trazado será idéntico al de hace dos años.
Comienza con la subida al Ghisallo (por la vertiente de Asso) y, a partir de casi la mitad de la carrera, llega un durísimo encadenado: Roncola (10 km al 7%), ascensión de Berbenno (7 km al 5%), paso de la Crocetta (11 km al 6%), la contrarrampa de Zambla (2 km al 7%) y el paso de Ganda (9 km al 8%), seguido de 19 curvas de bajada y de la aproximación a la meta, donde la subida a Bérgamo Alta (1,5 km al 8%) servirá de trampolín para el descenso final hacia la línea de llegada.
Figuras de la talla de Remco Evenepoel, Thomas Pidcock, Ben Healy, Isaac Del Toro, Primož Roglič, Paul Seixas, Richard Carapaz, Julian Alaphilippe, Mattias Skjelmose, Jai Hindley, además de los italianos Christian Scaroni y Giulio Pellizzari serán algunos de los principales aspirantes para destronar a Pogacar.
Walter Vargas sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Santa Catarina tras la tercera etapa
El experimentado pedalista antioqueño Walter Vargas del Team Medellín-EPM, sigue líder de la Vuelta a Santa Catarina 2025, luego de defender el liderato en la tercera etapa, de 139,4 kilómetros, que se disputó entre los municipios de Urubici y Urupema.
Vargas, de 33 años, supera en la general por cuatro segundos a su compatriota y compañero de equipo Diego Camargo. En el tercer cajón del podio se encuentra otro escarabajo del Team Medellín, se trata de Víctor Ocampo, pero a más de 5 minutos.
La cuarta fracción quedó en manos del francés Stéfan Bennett (EuroCyclingTrips – CCN), que le ganó en el embalaje al brasileño João Pedro Rossi (Swift Pro Cycling), mientras que el mejor colombiano del día fue el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) cerrando el top 10.
La carrera brasileña vivirá este sábado la disputa de la cuarta etapa, una jornada ondulada de 95,9 kilómetros con salida en Balneário Camboriú y llegada a Nova Trento, que incluye dos puertos categorizados y un final en alto.
Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)
Resultados Etapa 3 | Urubici – Urupema (139,4 km)
|1
|Stéfan Bennett
|EuroCyclingTrips – CCN
|3:44:20
|2
|João Pedro Rossi
|Swift Pro Cycling
|,,
|3
|Vinicius Da Silva
|São José Ciclismo
|2:13
|4
|Cristóbal Baeza
|Plus Performance – ZEO Sport
|2:14
|5
|Héctor Quintana
|Plus Performance – ZEO Sport
|,,
|6
|Euller Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|,,
|7
|Cristian Lazzari
|AVAI Florianópolis
|,,
|8
|Pedro Miguel Freitas
|Taubaté Cycling Team
|,,
|9
|José Gabriel Marques
|Soul Cycles – Santos
|,,
|10
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|13
|Victor Ocampo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|16
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|28
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|12:11:09
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:04
|3
|Víctor Ocampo
|Team Medellín – EPM
|5:37
|4
|Bruno Martins
|São José Ciclismo
|6:39
|5
|Eduardo Moyata
|Pío Rico Cycling Team
|6:50
|6
|João Pedro Rossi
|Swift Pro Cycling
|6:57
|7
|Stéfan Bennett
|EuroCyclingTrips – CCN
|7:37
|8
|Gabriel Metzger
|ACRS Cycling Team – Audax Bike – Royal Ciclo
|8:59
|9
|Vinicius Da Silva
|São José Ciclismo
|9:42
|10
|Euller Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|9:44
|11
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|9:44
Alejandro Osorio campeón de la Clásica de Marinilla y Cristián Camilo Muñoz celebra en la jornada de cierre
El carmelitano Alejandro Osorio, del Orgullo Paisa, se consagró campeón general de la Clásica de Marinilla 2025, sumando este título a su victoria en la Vuelta a Goias. El talentoso corredor paisa defendió sin contratiempos el liderato en el circuito final.
Dos hombres del NU Colombia completaron los puestos de honor: Jhonatan Chaves se quedó con el subcampeonato, y Juan Pablo Ortega, el mejor sub-23 de la carrera, cerró el podio en el tercer lugar, mientras que Cristián Camilo Muñoz (NU Colombia) se llevó el título de la montaña.
La última jornada fue intensa con el paso de las vueltas, a pesar del piso mojado. Al final, la etapa fue para Cristián Camilo Muñoz del NU Colombia, quien se escapó en los últimos kilómetros para entrar 20 segundos por delante de Jeisson Casallas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral).
El portador de la camiseta amarilla, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), entró en la cuarta posición por detrás de Jhonatan Chaves (NU Colombia). El top 5 del día lo cerró Juan Diego Alba (NU Colombia). El ‘Pony’ Osorio sucedió a Sergio Luis Henao, campeón del año pasado.
Clásica de Marinilla 2025
Resultados Circuito Final
|1
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|37:04″
|2
|Jeisson Casallas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:20
|3
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|0:22
|4
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|0:24
|5
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:24
Clasificación General Final
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|4:22:52″
|2
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|0:36
|3
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|0:37
|4
|Jaider Muñoz
|Team Girardota-Ciclorades
|0:57
|5
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|0:59
Clásica de Marinilla 2025: José Manuel Posada se queda con el título y José Miguel Aristizábal gana la lluviosa última etapa
La tercera y última etapa de la Clásica de Ciclismo Ramón Emilio Ardila de Marinilla cerró con una emocionante jornada en la categoría juvenil, donde los habitantes del municipio del oriente antioqueño disfrutaron de un circuito plagado de emociones en cada vuelta.
Entre los juveniles, José Manuel Posada (Team Sistecrédito) se quedó con el título tras ser el corredor más regular durante los cuatro días de competencia. El podio lo completaron su compañero de equipo José Manuel Ortiz (Team Sistecrédito) y Felipe Bravo (Indeportes-Hidratao).
En el circuito final que recorrió seis vueltas, José Miguel Aristizábal culminó con éxito la estrategia de su equipo Indeportes-Hidratao y terminó como el vencedor del día tras llegar escoltado por su compañero Felipe Bravo y por José Manuel Ortiz (Team Sistecrédito), los tres primeros llegaron con el mismo tiempo.
El líder José Manuel Posada (Team Sistecrédito) entró en la quinta posición a 12 segundos de los escapados y se aseguró otro título más en la temporada, sucediendo en el palmarés de la carrera a Juan Sebastián Alfonso, campeón del año pasado.
Clásica de Marinilla 2025
Resultados Circuito Final
|1
|José Miguel Aristizábal
|Indeportes-Hidratao
|30:06″
|2
|Felipe Bravo
|Indeportes-Hidratao
|m.t.
|3
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|0:10
|5
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|0:12
Clásificación General Final
|1
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|3:16:21″
|2
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|0:42
|3
|Felipe Bravo
|Indeportes-Hidratao
|1:14
|4
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|1:28
|5
|David Espitia
|Indeportes-Hidratao
|1:44