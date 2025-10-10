Il Lombardía: Tadej Pogacar buscará su quinto título en la famosa “Clásica de las Hojas Muertas”

Cinco colombianos buscarán este sábado figurar en último monumento del año, Il Lombardía. La famosa “Clásica de las Hojas Muertas” que llega a su 119ª edición y tendrá como es costumbre una serie de puertos de montaña icónicos que serán claves para definir al sucesor de Tadej Pogacar, ganador de las últimas cuatro ediciones.

Encabezando la lista de escarabajos aparece Egan Bernal (Ineos Grenadiers), quien lega con el impulso de sus últimas actuaciones en territorio transalpino. Asimismo, estarán los boyacenses Nairo Quintana y Einer Rubio con el Movistar, además de Sergio Higuita (XDS Astana Team) y Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta).

“Estoy feliz de tener el privilegio de ser convocado nuevamente para Il Lombardia, una oportunidad para mostrar nuestro gran estado de forma en un escenario excepcional y contribuir a un resultado de prestigio”, dijo el santandereano Gómez, en declaraciones recogidas por su equipo.

Legendaria lista de ganadores



Eddy Merckx es uno de los tres únicos vencedores de los cinco monumentos. (Foto © RMC)

Nombres ilustres han dejado grabados sus nombres en el palmarés de la histórica clásica. En sus primeras ediciones Alfredo Binda, Gino Bartali y Fausto Coppi, luego figuró Eddy Merckx en 1971 y 1972 y cerrando esa década el italiano Francesco Moser. Ya en los años ochentas aparecieron el irlandés Sean Kelly y el francés Bernard Hinault, con dos títulos cada uno. Para el lustro siguiente figuró el suizo Tony Rominger.

Iniciando el nuevo milenio los italianos hicieron respetar la casa, primero fue Michele Bartoli, le siguió Paolo Bettini y por último Damiano Cunego. Luego emergieron el belga Philippe Gilbert, el español Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, el tiburón de Mesina Vincenzo Nibali y en 2016 apareció Colombia con Esteban Chaves.

Recorrido exigente y montañoso como es costumbre

El último monumento del calendario se disputará con el mismo recorrido de 2023: salvo tres kilómetros en la salida, cerca del lago de Como y muy próximo a Bulgarograsso, el resto del trazado será idéntico al de hace dos años.

Comienza con la subida al Ghisallo (por la vertiente de Asso) y, a partir de casi la mitad de la carrera, llega un durísimo encadenado: Roncola (10 km al 7%), ascensión de Berbenno (7 km al 5%), paso de la Crocetta (11 km al 6%), la contrarrampa de Zambla (2 km al 7%) y el paso de Ganda (9 km al 8%), seguido de 19 curvas de bajada y de la aproximación a la meta, donde la subida a Bérgamo Alta (1,5 km al 8%) servirá de trampolín para el descenso final hacia la línea de llegada.

Figuras de la talla de Remco Evenepoel, Thomas Pidcock, Ben Healy, Isaac Del Toro, Primož Roglič, Paul Seixas, Richard Carapaz, Julian Alaphilippe, Mattias Skjelmose, Jai Hindley, además de los italianos Christian Scaroni y Giulio Pellizzari serán algunos de los principales aspirantes para destronar a Pogacar.