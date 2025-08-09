Hugo Nunes gana tercera etapa de la Vuelta a Portugal con Santiago Mesa 5° y destaque de Alejandro Callejas en la fuga

La tercera etapa de la Vuelta a Portugal 2025 quedó en manos de Hugo Nunes (Credibom – LA Alumínios – Marcos Car). El corredor luso fue el más fuerte de la fuga, luego de recorrer 185,2 kilómetros entre Boticas y Bragança.

El portugués, de 28 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó en el embalaje el estadounidense Caleb Classen (Project Echelon Racing) y su compatriota Tiago Leal (Radio Popular – Paredes – Boavista), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.



Hugo Nunes, ganador de la tercera etapa de la Vuelta a Portugal (Foto Volta a Portugal © Podium Events / Matías Novo)

El mejor colombiano de la jornada fue el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Efapel Cycling), quien entró en el 5° puesto. Para destacar la actuación Alejandro Callejas (Petrolike), quien hizo parte de la fuga del día.

En cuanto al resto de los colombianos, el boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes – UDO) llegó en la casilla 12°, mientras que Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) entró en el puesto 21° con el mismo tiempo del ganador.



Pau Martí, en el podio como líder de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto Volta a Portugal © Podium Events / Matías Novo)

Con relación a la clasificación general, el español Pau Martí (Israel Premier Tech Academy) mantuvo el liderato sin problemas. El zipaquireño Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) conservó el 5° puesto.

La carrera lusa continuará este domingo con la cuarta etapa, otra jornada montañosa de 182,9 kilómetros entre Bragança y Mondim de Basto (Senhora da Graça), que incluye 4 puertos categorizados y un final en alto de primera categoría (8,4 km al 7,7 %).

Volta a Portugal en Bicicleta (2.1)

Resultados Etapa 3 | Boticas – Bragança (185,2 km)

1 Hugo Nunes Credibom – LA Alumínios – Marcos Car 4:44:17 2 Caleb Classen Project Echelon Racing m.t. 3 Tiago Leal Radio Popular – Paredes – Boavista m.t. 4 Iúri Leitão Caja Rural-Seguros RGA m.t. 5 Santiago Mesa Efapel Cycling m.t. 6 Tomas Contte Aviludo – Louletano – Loulé m.t. 7 Francisco Peñuela Caja Rural-Seguros RGA m.t. 8 Francisco Campos AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense m.t. 9 Pedro Silva Anicolor – Tien21 Cycling Team m.t. 10 Pau Marti Israel Premier Tech Academy m.t. 11 Sean Christian Team Skyline m.t. 12 Adrián Bustamante Gi Group Holding – Simoldes – UDO m.t. 13 Afonso Silva AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense m.t. 14 Edgar Cadena Petrolike m.t. 15 Artem Nych Anicolor – Tien21 Cycling Team m.t.