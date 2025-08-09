Connect with us

Hugo Nunes gana tercera etapa de la Vuelta a Portugal con Santiago Mesa 5° y destaque de Alejandro Callejas en la fuga

Hace 15 mins

El portugués Hugo Nunes ganó la tercera etapa de la Vuelta a Portugal (Foto Volta a Portugal © Podium Events / Matías Novo)
Isaac del Toro se consagra campeón de la Vuelta a Burgos con Egan Bernal 6° y Diego Pescador 15°

Hace 1 hora

9 agosto, 2025

El mexicano Isaac del Toro, gran campeón de la Vuelta a Burgos 2025. (Foto UAE © Sprint Cycling)
Tour de Polonia: magistral victoria de Víctor Langellotti en la sexta jornada que lo pone líder

Hace 2 horas

9 agosto, 2025

El monegasco Víctor Langellotti ganó la sexta etapa del Tour de Polonia 2025. (Foto © INEOS Grenadiers)
Dusan Rajovic triunfa en la tercera etapa de la Trans-Himalaya; Cristián David Pita 7° y Hernán Aguirre 15° en la general

Hace 4 horas

9 agosto, 2025

El serbio Dusan Rajovic ganó la tercera etapa de la Trans-Himalaya Cycling Race 2025. (Foto © Team Solution Tech - Vini Fantini)
