Hugo Bayardo Chuquizán sale victorioso en el circuito inaugural de la Vuelta a Nariño 2025

En un vibrante circuito urbano desarrollado este miércoles 13 de agosto en Pasto, Hugo Chuquizan (Team Carchi Garra 04 CineCable) salió victorioso en la primera etapa de la Vuelta a Nariño 2025, pactada sobre 60 kilómetros.

El pedalista ecuatoriano le ganó el duelo a sus compatriotas Wilson Steven Haro (Team Pichincha) y Juan Carlos Córdova (Team Espectro Cycling), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En la rama femenina, las primeras ganadoras fueron Jennifer Quiñonez (Team Polibikes Gobernación de Risaralda) en la categoría élite y Gabriela Esther Trejo (Selección Nariño), entre las juveniles, mientras que Jhojan García Hernández (Club de Alto Rendimiento) ganó en la categoría juvenil masculina

La novena edición de la ronda nariñense, que se extenderá hasta el próximo 17 de agosto, continuará este jueves con una etapa de 160 kilómetros entre Pasto y el municipio de Ospina.