Hugo Bayardo Chuquizán sale victorioso en el circuito inaugural de la Vuelta a Nariño 2025
En un vibrante circuito urbano desarrollado este miércoles 13 de agosto en Pasto, Hugo Chuquizan (Team Carchi Garra 04 CineCable) salió victorioso en la primera etapa de la Vuelta a Nariño 2025, pactada sobre 60 kilómetros.
El pedalista ecuatoriano le ganó el duelo a sus compatriotas Wilson Steven Haro (Team Pichincha) y Juan Carlos Córdova (Team Espectro Cycling), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En la rama femenina, las primeras ganadoras fueron Jennifer Quiñonez (Team Polibikes Gobernación de Risaralda) en la categoría élite y Gabriela Esther Trejo (Selección Nariño), entre las juveniles, mientras que Jhojan García Hernández (Club de Alto Rendimiento) ganó en la categoría juvenil masculina
La novena edición de la ronda nariñense, que se extenderá hasta el próximo 17 de agosto, continuará este jueves con una etapa de 160 kilómetros entre Pasto y el municipio de Ospina.
Vuelta a Portugal 2025: así quedaron los cinco colombianos en la general tras la sexta etapa
La carrera del calendario UCI, la Vuelta a Portugal 2025, en la que siguen en competencia cinco colombianos, vivió su sexta etapa en línea, una jornada ondulada de 175,2 kilómetros, que se llevó a cabo entre Águeda y Guarda.
Transcurridos 7 días de competencia, el zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) se mantuvo como el mejor escarabajo, pero ahora en el 2° puesto a 8 segundos del líder, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la ronda lusa, luego de 6 etapas en línea y un prólogo.
Clasificación General Individual de los Colombianos
|2
|3
|▲1
|Jesús David Peña
|APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense
|0:08
|16
|16
|–
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|3:01
|35
|39
|▲4
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|17:20
|48
|49
|▲1
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|40:43
|80
|66
|▼14
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|1:19:32
Clásico RCN Sistecrédito 2025: confirmados los 21 equipos
Un total de 21 equipos tomarán parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025, según confirmó la organización de la carrera que se disputará entre el 20 y el 28 de septiembre por las rutas más exigentes del territorio nacional.
El l “Duelo de titanes” será, sin lugar a dudas, uno de los más competitivos de los últimos años, esto debido a la diversidad de equipos y la gran cantidad de ciclistas de diferentes características que harán parte de la prueba con más historia en América.
Los tradicionales y dominadores equipos al lado de otros emergentes venidos de las regiones alimentarán la pelea por las diferentes clasificaciones, en especial, por la general individual.
Venezuela también apostará por disputar el Clásico y traerá dos equipos que darán batalla a las escuadras nacionales.
Todas la formaciones tendrán dos integrantes sub 23, de acuerdo al reglamento interno de la organización. Serán 21 equipos para un total de 191 ciclistas.
El Clásico RCN Sistecrédito comenzará el 20 de septiembre con la disputa de la primera etapa, entre: Apartadó – Turbo – Apartadó – Carepa- Chigorodó – Mutatá y Dabeiba de 197,7 km de recorrido. El Clásico concluirá el 28 de septiembre con una cronoescalada de 12,6 km entre Cali y el cerro de Cristo Rey.
Equipos que tomaran parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025
Nu Colombia
Team Medellín – EPM
GW Erco Shimano
Orgullo Paisa
100% Huevos – Alcaldía de Manizales
Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral
Team Boyacá es para vivirla
Team Sistecrédito
EBSA – Empresa de Energía de Boyacá
Team Trululu Guacamaya – Venezuela
Funrv Team
Tolima es Pasión
Aguardiente Néctar Cundinamarca
Team Fundecom
Gobernación de Trujillo – Venezuela
CRIC – Consejo Regional Indígena Cauca
JB Ropa Deportiva – Arroz Zulia
Chía – Ciudad de la luna
Team Orígenes Coffe
Team Girardota
Fundación Team Bonelo
*Con Información Prensa Clásico RCN
Vuelta a Portugal: Brady Gilmore alcanza su segunda victoria con Jesús David Peña 3° y cada vez más cerca del líder
La sexta etapa de la Vuelta a Portugal 2025 quedó en manos de Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy). El australiano, quien consiguió su segundo triunfo en la ronda lusa, nuevamente fue el más fuerte en la definición, luego de recorrer 175,2 kilómetros entre Águeda y Guarda.
El corredor oceánico, de 24 años, superó en el final en un ligero repecho al español Raúl Rota (Radio Popular – Paredes – Boavista) y al escalador zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al resto de los colombianos, Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) entró en la casilla 18°, luego le siguieron César David Guavita (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en el puesto 34°, Alejandro Callejas (Petrolike) en la posición 60°, mientras que Santiago Mesa (Efapel Cycling) se clasificó 98° a más de 30 minutos.
Con relación a la clasificación general, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21) mantuvo el liderato. El zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) bonificó tiempo y escaló al segundo puesto a 8 segundos del líder.
La carrera lusa continuará el jueves con la séptima etapa, una jornada montañosa de 179,3 kilómetros entre Sabugal y Torre, que incluye dos puertos categorizados y un final en un exigente ascenso.
Volta a Portugal en Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 6 | Águeda – Guarda (175,2 km)
|1
|Brady Gilmore
|Israel Premier Tech Academy
|4:31:58
|2
|Raúl Rota
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|0:01
|3
|Jesús David Peña
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|0:01
|4
|Artem Nych
|Anicolor – Tien21 Cycling Team
|0:01
|5
|Alexis Guérin
|Anicolor – Tien21 Cycling Team
|0:01
|6
|Tomas Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:09
|7
|Pedro Silva
|Anicolor – Tien21 Cycling Team
|0:09
|8
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:09
|9
|Álvaro Sagrado
|Illes Balears Arabay Cycling
|0:09
|10
|Byron Munton
|Feirense – Beeceler
|0:13
|18
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:31
|34
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:00
|60
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|9:29
|98
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|30:03
Clasificación General Individual
|1
|Artem Nych
|Anicolor / Tien 21
|25:18:27
|2
|Jesús David Peña
|APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense
|0:08
|3
|Byron Munton
|FEIRENSE – BEECELER
|0:20
|4
|Alexis Guerin
|Anicolor / Tien 21
|0:26
|5
|Lucas Lopes
|Rádio Popular – Paredes – Boavista
|1:18
|6
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|1:23
|7
|Edgar David Cadena
|Petrolike
|1:33
|8
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|1:36
|9
|Álvaro Sagrado
|Illes Balears Arabay
|1:53
|10
|Pedro Silva
|Anicolor / Tien 21
|2:23