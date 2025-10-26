Pista
Histórica actuación de la mexicana Yareli Acevedo para salir campeona de la prueba por puntos del Mundial de Pista 2025
La pedalista mexicana Yareli Acevedo se consagró campeona de la prueba por puntos femenina del Mundial de diclismo en pista, en la ultima jornada, que se disputa en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile. La prueba, que no contó con participación colombiana.
Con 63 puntos, Acevedo, de 21 años, superó a británica Anna Morris (segunda con 58 puntos) y la neozelandesa Bryony Botha (tercero con 56 unidades) y consiguió el primer oro mundialista de su carrera.
“Estoy muy feliz no tengo palabras, venía con mucho ilusión, Hoy sali a divertirme, a disfrutar a pesar de que sufrí mucho. Esta victoria se la dedico a mi familia y a todas las personas que me apoyan. Sabíamos que se iba a correr muy duro, simplemente vi la oportunidad y así lo hice. El apoyo de México lo sentí aca en Chile”, dijo Acevedo a DSports.
La mexicana, de 24 años, campeona panamericana en Santiago 2023, que se destacó en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2025, celebrado en Asunción, Paraguay en abril pasado, va por vuen camino con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, su principal objetivo.
Pista
Mundial de Pista Chile 2025: Stefany Cuadrado se luce en el keirin y gana la medalla de bronce
Excelentes noticias llegaron desde el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena, en el último día del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, con la nueva joya colombiana, Stefany Cuadrado, quien terminó 3° en la prueba del keirin, colgándose la medalla de bronce.
La talentosa pistera antioqueña ha dado otro paso crucial en su carrera, en la categoría élite. Con solo 18 años, se subió al podio con la campeona japonesa Mina Sato y con la británica Emma Finucane, quien se quedó con la presea de plata.
Cuadrado, que había sido de los más veloces en las rondas previas, ratificó su gran progresión y volvió a demostrar sus grandes condiciones, al ganar en Chile, el bronce en el keirin, y seguir su camino por el nuevo ciclo olímpico, en busca de coronar el gran sueño, fijado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
“Muy agradecida y contenta, es una medalla muy bonita, queríamos el arcoíris, pero esta vez no se dio, seguiremos luchando este es apenas el comienzo y que alegría decir que así iniciamos la historia en la élite”, dijo Cuadrado a DSports.
Durante los dos últimos años, Stefany ha exhibido toda su calidad en importantes escenarios del mundo, como en los Juegos Olímpicos París 2024, en los cuales se destacó en el keirin y en la velocidad.
Pista
Lo mejor de la penúltima jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2025
La cuarta y penúltima jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, que se disputa en Santiago de Chile, tuvo las actuaciones de los colombianos Cristian Ortega, Kevin Quintero, Lina Marcela Hernández, Elizabeth Castaño y Stefany Cuadrado, quien ocupó un meritorio 5° puesto en la final del kilómetro.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento con los más destacado del cuarto día de competencias en el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena.
¡Increíble! Hetty van de Wouw batió dos veces el récord mundial en un mismo día
La ciclista neerlandesa registró 1:03.121 en el kilómetro contrarreloj y batió su propia marca mundial conseguida horas antes, en una jornada histórica para el ciclismo de pista en el Velódromo de Peñalolén. El podio lo completaron Iana Burlakova, que compite bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción del comité ruso y la neozelandesa Ellesse Andrews, mientras que la promesa juvenil colombiana Stefany Cuadrado finalizó 5°.
En reñido final Albert Torres se consagró campeón del mundo en el ómnium
Once años después de haber sido campeón del mundo en la madison, y también en Sudamérica, en Cali 2014, el ciclista español, de 35 años, volvió a hacer la hazaña y ganó la medalla de oro en el Ómnium, con una consistente carrera que sostuvo durante la cuatro pruebas para quedarse con el primer lugar tras sumar 133 puntos y superar por muy poco al japonés Kazushige Kuboki y al belga Lindsay de Vylder, quienes completaron el podio de una prueba que no contó con colombianos.
La accidentada madison femenina fue dominada por las británicas
Las británicas Katie Archibald y Maddie Leech protagonizaron una potente remontada para alzarse con el oro en la Madison femenina, superando a Francia e Italia después de que una dramática y accidentada competencia. Las dos veces campeonas olímpicas, terminaron por delante de las francesas Victoire Berteau y Marion Borras, mientras que las italianas Chiara Consonni y Vittoria Guazzini se llevaron el bronce. Las colombianas Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño no concluyeron la prueba.
Anna Morris revalidó su título en la persecución individual
La británica Anna Morris revalidó su título de campeona mundial en la persecución individual, tras ganarle la final a su compatriota Josie Knight, mientras que el bronce terminó en manos de la estadounidense Chloe Dygert que le ganó a la italiana Federica Venturelli. La prueba no contó con participación colombiana.
La velocidad masculina transcurió sin sorpresas a falta de definir los finalistas
Tras la serie de dieciseisavos, que tuvo el duelo entre los colombianos Cristian Ortega y Kevin Quintero, con saldo a favor para el barranquillero, que después fue eliminado por el trinitense Nicholas Paul, todo transcurrió con normalidad para los favoritos, en los octavos, donde se clasificaron los ocho mejores tiempos. Ya en las semifinales, lo único que cambió el guión fue la victoria, por la vía rápida, de Nicholas Paul sobre Mijaíl Yákovlev, con la clasificación para Richardson, Lavreysen y Hoffmann, quien se verá la cara con su excompatriota, ahora australiano, y por la otra semifinal el neerlandés Lavreysen y el trinitense Nicholas Paul se jugarán el paso a la final.
Pista
Stefany Cuadrado concluye 5° la prueba del kilómetro en el Mundial de Pista con récord de Hetty van de Wouw
La promesa juvenil colombiana Stefany Cuadrado finalizó 5° en la prueba del kilómetro, la actuación más destacada de la Selección Nacional en la cuarta jornada y en lo que va de la competición del Campeonato Mundial de Pista de Santiago de Chile.
La neerlandesa Hetty van de Wouw, que registró un nuevo récord mundial en la prueba de contrarreloj con un tiempo de 1 minuto, 3 segundos y 121 centésimas, se quedó con la medalla de oro. El podio lo completaron Iana Burlakova, que compite bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción del comité ruso y la neozelandesa Ellesse Andrews.
En su primer cita mundialista, con apenas 19 años, Cuadrado sacó a relucir toda su categoría en la capital chilena para mejorar su mejor marca, quien con un tiempo de 1:04.946 terminó entre las cinco mejores del mundo.
“Muy contenta, muy agradecida con Dios por el increíble resultado, se vivió de una forma magnífica, pude mejorar el tiempo de esta mañana, tanto así, que me ganaron por milésimas. Una locura con corredoras tan increíbles, yo creo que no se puede pedir más” dijo, Cuadrado a DSports.