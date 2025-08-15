Hernán Aguirre arrasa en la contrarreloj individual de la Vuelta a Nariño y amplía diferencias con Óscar Quiroz

Luego de ganar la segunda etapa, Hernán Aguirre también se impuso en la contrarreloj individual de la novena edición de la Vuelta a Nariño. El ciclista guachucalense demostró su poderío en una emocionante contrarreloj que partió desde el corregimiento de Las Lajas, en Ipiales, hasta Carlosama.

El nariñense, que integra las filas del equipo Tianyoude Hotel Cycling Team, se impuso por delante del ecuatoriano David Caicedo (Team Carchi Garra 04 CineCable), en un exigente recorrido de 21 kilómetros.

Con un rendimiento impecable, Aguirre no solo se impuso en la etapa, sino que extendió su diferencia en la clasificación general, con su máximo rival y coterráneo Óscar Quiroz (NU Colombia), dejando claro que es el hombre a vencer.

La ronda nariñense continuará este sábado con la cuarta fracción, una jornada montañosa entre Guaitarilla e Iles. La competencia se extenderá hasta el domingo 17 de agosto que terminará en Tumaco, donde conoceremos al sucesor del ecuatoriano Kevin Navas.

Resultados Tercera Etapa

Clasificación General