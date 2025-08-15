Ruta
Hernán Aguirre arrasa en la contrarreloj individual de la Vuelta a Nariño y amplía diferencias con Óscar Quiroz
Luego de ganar la segunda etapa, Hernán Aguirre también se impuso en la contrarreloj individual de la novena edición de la Vuelta a Nariño. El ciclista guachucalense demostró su poderío en una emocionante contrarreloj que partió desde el corregimiento de Las Lajas, en Ipiales, hasta Carlosama.
El nariñense, que integra las filas del equipo Tianyoude Hotel Cycling Team, se impuso por delante del ecuatoriano David Caicedo (Team Carchi Garra 04 CineCable), en un exigente recorrido de 21 kilómetros.
Con un rendimiento impecable, Aguirre no solo se impuso en la etapa, sino que extendió su diferencia en la clasificación general, con su máximo rival y coterráneo Óscar Quiroz (NU Colombia), dejando claro que es el hombre a vencer.
La ronda nariñense continuará este sábado con la cuarta fracción, una jornada montañosa entre Guaitarilla e Iles. La competencia se extenderá hasta el domingo 17 de agosto que terminará en Tumaco, donde conoceremos al sucesor del ecuatoriano Kevin Navas.
Resultados Tercera Etapa
Clasificación General
Natalia Muñoz gana la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala Femenina y Karen Lorena Villamizar salva el liderato
La edición 23 de la Vuelta a Guatemala Femenina, categoría 2.2 UCI, la más importante de Centroamérica, continúa con dominio colombiano. Natalia Muñoz ganó la segunda etapa, que se disputó en la Aldea San Juan Argueta con un recorrido de 110 kilómetros.
La colombiana, del equipo Pato Bike BMC Team, se llevó el triunfo con un tiempo de 3 horas 4 minutos y 44 segundos. En la segunda posición entró su compatriota y compañera de equipo Karen Lorena Villamizar y tercera se reportó la bogotana Camila Valbuena (Macizo-Banrural).
En cuanto a la clasificación general, el liderato de la vuelta lo siguió en manos de la colombiana Karen Lorena Villamizar del Pato Bike BMC Team. A un segundo se encuentra su coterránea Natalia Muñoz.
Este sábado se cumplirá la tercera etapa de la ronda guatemalteca sobre una distancia de 88,2 kilómetros por los alrededores de Los Altos, Quetzaltenango sobre terreno llano.
Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 2 | San Juan Argueta – San Juan Argueta (110.3km)
|1
|Natalia Muñoz *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|3:04:03
|2
|Karen Lorena Villamizar *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|0:17
|3
|Camila Valbuena *Colombia
|Macizo-Banrural
|0:18
|4
|Jessica Parra *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|0:25
|5
|Andrea Ramírez
|Pato Bike BMC Team
|0:27
|6
|Valeria Cruz
|Gestrom Krb Alubike
|0:35
|7
|Jessica Bonilla
|Pato Bike BMC Team
|0:43
|8
|Milena Salcedo *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|1:51
|9
|Gabriela Soto
|Macizo-Banrural
|1:59
|10
|Diana Carolina López
|Azteca Cycling Team
|2:04
Clasificación General Individual
|1
|Karen Lorena Villamizar *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|5:27:41
|2
|Natalia Muñoz *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|0:01
|3
|Camila Valbuena *Colombia
|Macizo-Banrural
|0:11
|4
|Andrea Ramírez
|Pato Bike BMC Team
|0:35
|5
|Jessica Parra *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|0:43
|6
|Valeria Cruz
|Gestrom Krb Alubike
|0:53
|7
|Jessica Bonilla
|Pato Bike BMC Team
|1:19
|8
|Gabriela Soto
|Macizo-Banrural
|2:03
|9
|Diana Carolina López
|Azteca Cycling Team
|2:17
|10
|Miryam Núñez
|Macizo-Banrural
|2:25
Rotem Tene alcanza la cuarta victoria del Israel Premier Tech en la Vuelta a Portugal; Jesús David Peña sigue en el podio
La octava etapa de la Vuelta a Portugal 2025 quedó en manos de Rotem Tene (Israel Premier Tech Academy). El israelí, quien consiguió el cuarto triunfo para su equipo en la ronda lusa, fue el más fuerte en la definición, luego de recorrer 178,2 kilómetros entre Ferreira do Zêzere y Santarém.
El corredor de 24 años, superó en el final al argentino Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé) y al portugués Francisco Campos (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) entró en la casilla 39°, seguido de Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en el puesto 40°, un poco más rezagados llegaron César David Guavita (GI Group Holding – Simoldes – UDO) 69°, Alejandro Callejas (Petrolike) 71° y Santiago Mesa (Efapel Cycling) 73°, los tres a más de 3 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21) mantuvo el liderato. El zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) se mantuvo en el tercer puesto a 1:20 del líder.
La carrera lusa continuará el sábado con la novena etapa, una jornada decisiva de 174,4 kilómetros entre Alcobaça y Montejunto, que incluye un puerto de montaña categorizado y un final en ascenso de 5 km al 8,3 %.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 8 | Ferreira do Zêzere – Santarém (178,2 km)
|1
|Rotem Tene
|Israel Premier Tech Academy
|4:01:03
|2
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|3
|Francisco Campos
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|0:02
|4
|Diogo Gonçalves
|Feirense – Beeceler
|0:02
|5
|João Medeiros
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:02
|6
|Adam Lewis
|Team Skyline
|0:04
|7
|Rubén Fernández
|Anicolor – Tien21 Cycling Team
|0:04
|8
|César Martingil
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|0:04
|9
|Unai Esparza
|Illes Balears Arabay Cycling
|0:04
|10
|Gaspar Goncalves
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:04
|39
|Jesús David Peña
|APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense
|2:22
|40
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|,,
|69
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|3:36
|71
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|3:53
|73
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Artem Nych
|Anicolor / Tien 21
|34:11:21
|2
|Alexis Guerin
|Anicolor / Tien 21
|0:46
|3
|Jesús David Peña
|APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense
|1:20
|4
|Byron Munton
|FEIRENSE – BEECELER
|1:21
|5
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|2:44
|6
|Pedro Silva
|Anicolor / Tien 21
|3:33
|7
|Edgar David Cadena
|Petrolike
|3:40
|8
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|4:10
|9
|Lucas Lopes
|Rádio Popular – Paredes – Boavista
|4:14
|10
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|4:25
|35
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|34:07
|46
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|1:02:24
|80
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|1:50:53
Czech Tour: el belga Junior Lecerf sale vencedor en el duelo de escaladores con Santiago Umba 4° en la general
En un final picando hacía arriba, Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) salió vencedor este viernes de la segunda etapa del Czech Tour 2025, disputada entre las localidades checas de Pardubice y Dlouhé Stráně sobre una distancia de 171,8 kilómetros.
El joven corredor belga le ganó el duelo de escaladores al italiano Alessandro Fancellu (Team UKYO) y a su compatriota Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, los tres con el mismo tiempo.
El boyacense Santiago Umba (XDS Astana Development Team), quien estuvo muy activo en la subida final, cerró el top 10, ingresando a la meta en un grupo perseguidor a 22 segundos de los tres punteros.
En lo que concierne a la clasificación general, el belga Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) pasó al comando, desbancando a su compañero de equipo, el estadounidense Luke Lamperti, mientras que el colombiano Santiago Umba (XDS Astana Development Team) escaló hasta el 4° puesto.
El Tour de la República Checa continuará este sábado con la tercera etapa de las cuatro pactadas, una jornada ideal para los velocistas con 148,4 kilómetros de recorrido, que se cumplirá entre Prostějov y Ostrava, en un final totalmente llano.
Czech Tour (2.1)
Resultados Etapa 2 | Pardubice – Dlouhé Stráně (172,8 km)
|1
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|4:16:33
|2
|Alessandro Fancellu
|JCL Team Ukyo
|m.t.
|3
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|0:03
|4
|Giacomo Ballabio
|Hrinkow Advarics
|0:22
|5
|Lorenzo Quartucci
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:22
|6
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:22
|7
|Alexander Hajek
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:22
|8
|Nahom Zeray
|JCL Team Ukyo
|0:22
|9
|Jannis Peter
|Team Vorarlberg
|0:22
|10
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|0:22
Clasificación General Individual
|1
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|8:09:22
|2
|Alessandro Fancellu
|JCL Team Ukyo
|0:04
|3
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|0:09
|4
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|0:32
|5
|Alexander Hajek
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:32
|6
|Lorenzo Quartucci
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:32
|7
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:32
|8
|Jannis Peter
|Team Vorarlberg
|0:32
|9
|José Félix Parra
|Equipo Kern Pharma
|0:38
|10
|JorgeGutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|0:43