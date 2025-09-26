Ruta
Harry Hudson, campeón del mundo en la categoría junior con José Cisneros y Jerónimo Calderón en el Top 20
Tras una gran actuación, Harry Hudson, un ciclista británico de 18 años, se consagró campeón mundial junior de ruta, luego de un exigente recorrido de 119,3 kilómetros por las calles de Kigali, la capital de Ruanda.
El podio lo completaron el francés Johan Blanc, en el segundo puesto y el polaco Jan Michal Jackowiak, quien terminó en el tercer lugar. Uno de los destacados de la carrera fue el colombiano Jerónimo Calderón, quien se mantuvo con los favoritos entrando la última vuelta, al final terminó en la casilla 19° a 1:01 del ganador.
El mejor latinoamericano fue el mexicano José Said Cisneros en el puesto 17° a 54 segundos del ganador. El otro colombiano en competencia, Kevin Andrés Estupiñán, se clasificó 56° a más de 11 minutos de Hudson.
Entre los grandes protagonistas de la prueba estuvo el estadounidense Drake Beckam, quien hizo parte de la fuga durante mucho tiempo, pero en la fase final fue neutralizado por el pelotón.
Una vez capturado el último miembro de la escapada, se presentó un nuevo ataque, el del británico Harry Hudson, quien se movió a 33 kilómetros de la llegada. Por detrás del puntero también se distanciaron Salvador Cubillas (España) y Roberto Capello (Italia).
Durante la última vuelta, Hudson consiguió mantenerse en cabeza de carrera y subió la Côte de Kigali Golf con 25 segundos de ventaja sobre Cubillas y Capello, quienes tuvieron dificultades en la persecución, luego atacó el español Benjamín Noval González, pero una caída impidió que peleará por las medallas. En la recta final, el británico conservó la ventaja y triunfó en solitario.
Resultados Mundial de Ruta – Prueba de Fondo Júnior (Rama Masculina)
Kigali – Kigali (119,3 km)
|1
|Harry Hudson
|Gran Bretaña
|2:55:19
|2
|Johan Blanc
|Francia
|0:16
|3
|Jan Michal Jackowiak
|Polonia
|,,
|4
|Max Hinds
|Gran Bretaña
|0:22
|5
|Matthew Peace
|Gran Bretaña
|0:24
|6
|Édouard Claisse
|Bélgica
|,,
|7
|Elias Wändel
|Suecia
|,,
|8
|Daan Dijkman
|Países Bajos
|,,
|9
|Moritz Mauss
|Alemania
|,,
|10
|Benedikt Benz
|Alemania
|,,
|11
|Efriem Nahom
|Eritrea
|,,
|12
|Seff Van Kerckhove
|Bélgica
|0:27
|13
|Michael Hettegger
|Austria
|,,
|14
|Mats Vanden Eynde
|Bélgica
|0:29
|15
|Javier Cubillas
|España
|0:30
|16
|Karl Herzog
|Alemania
|0:54
|17
|José Said Cisneros
|México
|,,
|18
|Roberto Capello
|Italia
|,,
|19
|Jerónimo Calderón
|Colombia
|1:02
|56
|Kevin Andrés Estupiñán
|Colombia
|11:39
Ruta
Paula Ostiz hace historia para España y se corona campeona del mundo de ruta júnior; Marlen Rojas la mejor suramericana
La española Paula Ostiz hizo historia tras coronarse campeona del mundo de ruta en la categoría júnior femenina. Después de conquistar la medalla de plata el pasado miércoles en la contrarreloj, se convirtió en la primera ciclista nacida en España en vestir el maillot arcoíris.
“Estoy muy contenta. Gracias al trabajo de todas mis compañeras lo he podido conseguir. Es una alegría inmensa, el sueño se ha hecho realidad. Ahora solo queda disfrutar con todas ellas y con mi familia”, dijo Ostiz, en declaraciones recogidas por la Real Federación Española de Ciclismo.
Ostiz se impuso en un sprint reducido final a la pedalista italiana Chantal Pegolo, segunda clasificada, y a la suiza Anja Grossmann, tercera, quienes completaron el podio entre las juveniles.
La suramericana más destacada, de las cinco que compitieron, fue la chilena Marlen Rojas, quien se ubicó en el puesto 24° a 49 segundos de la ganadora. En cuanto a las colombianas, Estefanía Castillo se clasificó en la casilla 34° y Luciana Osorio terminó en la posición 41°.
En uno de los campeonatos más exigentes de toda la historia, el pelotón femenino juvenil recorrió 74 kilómetros con 1.349 metros de desnivel acumulado, desarrollándose sobre cinco vueltas a un circuito urbano en la capital de Ruanda, Kigali.
Resultados Mundial de Ruta – Prueba de Fondo Júnior (Rama Femenina)
Kigali – Kigali (74 km)
|1
|Paula Ostiz
|España
|2:09:19
|2
|Chantal Pegolo
|Italia
|,,
|3
|Anja Grossmann
|Suiza
|,,
|4
|Sidney Swierenga
|Canadá
|,,
|5
|Giada Silo
|Italia
|0:03
|6
|Thaïs Poirier
|Francia
|,,
|7
|Tsige Kiros Kahsay
|Etiopía
|,,
|8
|Neve Parslow
|Australia
|,,
|9
|Maria Okrucińska
|Polonia
|,,
|10
|Alyssa Sarkisov
|Estados Unidos
|,,
|11
|Laura Fivé
|Bélgica
|0:06
|12
|Alejandra Neira
|España
|,,
|13
|Tully Schweitzer
|Australia
|,,
|14
|Rafaelle Carrier
|Canadá
|0:17
|15
|Liliana Edwards
|Estados Unidos
|0:21
|24
|Marlen Rojas
|Chile
|0:49
|34
|Estefanía Castillo
|Colombia
|3:33
|41
|Luciana Osorio
|Colombia
|8:16
|52
|Nahomi Jativa
|Ecuador
|16:36
Ruta
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones se adelantaron y ya anunciaron sus primeros fichajes para el próximo año.
La última transferencia la confirmó el Red Bull – BORA – hansgrohe con la contratación del joven francés Adrien Boichis, quien llega procedente del equipo de desarrollo del Red Bull – BORA – hansgrohe.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El español Juan Ayuso llega procedente del UAE Team Emirates – XRG El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El francés Adrien Boichis llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga RemcoEvenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL
Archivo
Hace 30 años: el inolvidable mundial de ciclismo en pista y ruta Colombia 1995 (PRIMERA PARTE)
El día era martes y la fecha 26 de septiembre. Para Colombia como país y para su deporte insignia, el ciclismo, ese día y la fecha tuvieron entonces un significado especial pues se inauguraba en Bogota, en el velódromo Luis Carlos Galán, el CAMPEONATO MUNDIAL DE CICLISMO EN PISTA Y RUTA 1995 que se iba a constituir para la época en el más importante evento deportivo realizado en nuestro país después de los Juegos Panamericanos de Cali en 1971.
El torneo orbital a cumplirse en Bogotá y en Boyacá, contó con la organización a cargo de la Federación Colombiana de ciclismo encabezada por Antonio Ambrosio (q.e.p.d.) con al apoyo del gobierno colombiano a través del presidente Ernesto Samper, el director de Coldeportes (hoy Ministerio del deporte) Luis Alfonso Muñoz (q.e.p.d.), el gobernador de Boyacá (Benigno Perilla) y los alcaldes de Tunja, Paipa, Duitama y Tuta.
Presidente UCI en Colombia
El certamen se concretó luego de la visita que el presidente de la UCI Heinz Verbruggen hizo en Bogotá a la casa de Nariño a finales de 1994 donde el presidente Samper lo recibió y ratificó la realización del campeonato, que fue presentado oficialmente en Bogotá en el mes de mayo 1994 y luego en Agrigento (Italia) con motivo del Campeonato Mundial de ruta de ese año.
Para llevarlo a feliz término, se contó también con la definitiva colaboración de la empresa privada a través de la Organización Ardila que puso al servicio del evento la televisión oficial (Canal RCN), la bebida oficial (Postobón), la cerveza oficial (Leona), el carro oficial (Chevrolet) así como otras entidades que hicieron posible el éxito de un campeonato memorable.
Fueron días inolvidables para el ciclismo de Colombia y del mundo, que incluyeron cinco en el Velódromo de Bogotá y cinco en territorio boyacense. En Bogotá, el escenario se vio colmado a mañana y tarde para apreciar el verdadero “Ciclismo Espectáculo”, gracias a la presencia de los mejores exponentes del mundo como el británico Graeme O ‘Bree en la Persecución Individual, Darry Hill (Australia) en la Velocidad pura, los Italianos Silvio Martinello y Marco Villa (hoy destacado comentarista el primero y famoso seleccionador nacional de la pista y luego de la ruta en Italia) en la prueba a la americana, Shane Kelly (Australia) en el Kilómetro y el francés Frederic Magne en el Keirin.
Colombia trató de cumplir acorde con sus condiciones y nivel del momento con nombres como los de Leonardo Cardona, Gabriel Díaz, César Zapata, John Jaime González, entre otros y el ciclismo femenino se encontró también con un soberbio espectáculo y progresos en la pista, como lo demostraron la norteamericana Rebeca Twigg (Persecución Individual), Felicia Ballanger (Francia) en los 500 metros y la Velocidad Pura y por Colombia asomaba María Luisa Calle, quien posteriormente encontraría su consagración en otros escenarios convirtiéndose en campeona mundial del scratch y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.