Hace 30 años: el inolvidable mundial de ciclismo en pista y ruta Colombia 1995 (PRIMERA PARTE)

Presentación en Bogotá del Campeonato Mundial de Ciclismo 1995. (Foto © RMC)
Gianni Savio condecorado en el Tour de San Luis

La Organización del Tour de San Luis entregó a Gianni Savio un premio especial por haber participado como Team Manager en todas las ediciones de esta prestigiosa carrera de la Argentina, considerado en este momento el evento ciclístico más importante de todo el Continente Americano.

25 enero, 2016

Gianni Savio condecorado en Tour de San Luis
Vuelta a Portugal: Jornada para Fernández. Veloso, el nuevo líder

Delio Fernández (W52-Quinta da Lixa) se impuso este viernes en la segunda etapa de la Vuelta a Portugal, mientras su compañero de divisa Gustavo Veloso se convirtió en el líder de competencia que se transitó entre Macedo de Cavaleiros y Montalegre (Serra do Larouco) sobre un trayecto de 175, 6 kilómetros. El colombiano Heiner Parra (Caja Rural) fue 34 en la jornada.

31 julio, 2015

Delio Fernández vencedor de la segunda etapa de Vuelta a Portugal
A Nairo Quintana, lo espera la Vuelta a España 2015

La escuadra Movistar enfrentará la nueva versión de la Vuelta a España 2015, con una nómina de lujo encabezada por Nairo Quintana y Alejandro Valverde de acuerdo a lo manifestado por el técnico Eusebio Unzué.

21 julio, 2015

Nairo Quintana estaría en la Vuelta a España 2015
