Hace 30 años: el inolvidable mundial de ciclismo en pista y ruta Colombia 1995 (PRIMERA PARTE)
El día era martes y la fecha 26 de septiembre. Para Colombia como país y para su deporte insignia, el ciclismo, ese día y la fecha tuvieron entonces un significado especial pues se inauguraba en Bogota, en el velódromo Luis Carlos Galán, el CAMPEONATO MUNDIAL DE CICLISMO EN PISTA Y RUTA 1995 que se iba a constituir para la época en el más importante evento deportivo realizado en nuestro país después de los Juegos Panamericanos de Cali en 1971.
El torneo orbital a cumplirse en Bogotá y en Boyacá, contó con la organización a cargo de la Federación Colombiana de ciclismo encabezada por Antonio Ambrosio (q.e.p.d.) con al apoyo del gobierno colombiano a través del presidente Ernesto Samper, el director de Coldeportes (hoy Ministerio del deporte) Luis Alfonso Muñoz (q.e.p.d.), el gobernador de Boyacá (Benigno Perilla) y los alcaldes de Tunja, Paipa, Duitama y Tuta.
Presidente UCI en Colombia
El certamen se concretó luego de la visita que el presidente de la UCI Heinz Verbruggen hizo en Bogotá a la casa de Nariño a finales de 1994 donde el presidente Samper lo recibió y ratificó la realización del campeonato, que fue presentado oficialmente en Bogotá en el mes de mayo 1994 y luego en Agrigento (Italia) con motivo del Campeonato Mundial de ruta de ese año.
Para llevarlo a feliz término, se contó también con la definitiva colaboración de la empresa privada a través de la Organización Ardila que puso al servicio del evento la televisión oficial (Canal RCN), la bebida oficial (Postobón), la cerveza oficial (Leona), el carro oficial (Chevrolet) así como otras entidades que hicieron posible el éxito de un campeonato memorable.
Fueron días inolvidables para el ciclismo de Colombia y del mundo, que incluyeron cinco en el Velódromo de Bogotá y cinco en territorio boyacense. En Bogotá, el escenario se vio colmado a mañana y tarde para apreciar el verdadero “Ciclismo Espectáculo”, gracias a la presencia de los mejores exponentes del mundo como el británico Graeme O ‘Bree en la Persecución Individual, Darry Hill (Australia) en la Velocidad pura, los Italianos Silvio Martinello y Marco Villa (hoy destacado comentarista el primero y famoso seleccionador nacional de la pista y luego de la ruta en Italia) en la prueba a la americana, Shane Kelly (Australia) en el Kilómetro y el francés Frederic Magne en el Keirin.
Colombia trató de cumplir acorde con sus condiciones y nivel del momento con nombres como los de Leonardo Cardona, Gabriel Díaz, César Zapata, John Jaime González, entre otros y el ciclismo femenino se encontró también con un soberbio espectáculo y progresos en la pista, como lo demostraron la norteamericana Rebeca Twigg (Persecución Individual), Felicia Ballanger (Francia) en los 500 metros y la Velocidad Pura y por Colombia asomaba María Luisa Calle, quien posteriormente encontraría su consagración en otros escenarios convirtiéndose en campeona mundial del scratch y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Gianni Savio condecorado en el Tour de San Luis
La Organización del Tour de San Luis entregó a Gianni Savio un premio especial por haber participado como Team Manager en todas las ediciones de esta prestigiosa carrera de la Argentina, considerado en este momento el evento ciclístico más importante de todo el Continente Americano.
Los equipos dirigidos por Gianni Savio , antes con el nombre Serramenti Diquigiovanni y después Androni- Sidermec, han obtenidos buenos resultados, conquistando varias etapas, como título de la montaña, clasificación por equipos y también el podio final con el colombiano José Serpa, dos veces segundo y una tercero en la clasificación general. Se puede considerar bueno también el balance en este último Tour de San Luis, donde el Androni – SIDERMEC obtuvo buenos lugares en las etapas y el sexto puesto con boyacense Rodolfo Torres en la Clasificación Final donde se impuso Dayer Quintana.
Vuelta a Portugal: Jornada para Fernández. Veloso, el nuevo líder
Delio Fernández (W52-Quinta da Lixa) se impuso este viernes en la segunda etapa de la Vuelta a Portugal, mientras su compañero de divisa Gustavo Veloso se convirtió en el líder de competencia que se transitó entre Macedo de Cavaleiros y Montalegre (Serra do Larouco) sobre un trayecto de 175, 6 kilómetros. El colombiano Heiner Parra (Caja Rural) fue 34 en la jornada.
Parra arribó a la línea de meta a 1 minuto y 31 segundos del vencedor y en la clasificación general ocupa la casilla 37 a 2 minutos y 17 segundos. Este sábado se llevará a cabo la tercera fracción entre las localidades de Boticas y Fafe sobre 172.2 kilómetros.
Resultados
2ª etapa:
1 FERNANDEZ Delio QUINTA DA LIXA (POR) 5:00:10
2 GONÇALVES José SEGUROS RGA (ESP) a 1
3 VELOSO Gustavo QUINTA DA LIXA (POR) a 6
4 BRANDÃO Jóni EFAPEL (POR) m.t.
5 ANTUNES Amaro ANTARTE (POR) a 8
6 MARQUE Alejandro EFAPEL (POR) m.t.
7 MESTRE Ricardo TEAM TAVIRA (POR) a 13
8 SOUSA Sergio ANTARTE (POR) a 14
9 BROCO Hernani ANTARTE (POR) m.t.
10 VILELA Ricardo SEGUROS RGA (ESP) a 15
11 GARCIA Marcos RAY JUST ENERGY (POR) a 18
12 BENTA João RAY JUST ENERGY (POR) a 23
13 FONTE César BOAVISTA (POR) a 25
14 SOUSA Rui BOAVISTA (POR) m.t.
15 CASIMIRO Henrique TEAM TAVIRA (POR) a 28
16 PINTO Sandro RAY JUST ENERGY (POR) m.t.
17 CARVALHO António QUINTA DA LIXA (POR) m.t.
18 FIGUEIREDO Federico BOAVISTA (POR) m.t.
19 DUENAS Moises RAY JUST ENERGY (POR) m.t.
20 DOMINGUEZ Daniel TEAM ECUADOR (ECU) a 31
21 GARCIA DE MATEOS Vicente RAY JUST ENERGY (POR) a 33
22 SILVA Daniel BOAVISTA (POR) a 35
23 OCKELOEN Jasper PARKHOTEL VALKENBURG (NED) m.t.
24 SANCHO Hugo ANTARTE (POR) m.t.
25 RYBALKIN Aleksey LOKOSPHINKX (RUS) a 1:02
26 SIMON Jordi TEAM ECUADOR (ECU) a 1:04
27 GALLEGO Alberto BOAVISTA (POR) m.t.
28 ISIDORO Micael RAY JUST ENERGY (POR) m.t.
29 RODRIGUES David BOAVISTA (POR) m.t.
30 SANTOS Virgilio BOAVISTA (POR) m.t.
31 SOUSA Celio BOAVISTA (POR) m.t.
32 CAPELLI Luca TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) a 1:09
33 MOLINA Antonio SEGUROS RGA (ESP) a 1:31
34 PARRA Heiner SEGUROS RGA (ESP) m.t.
35 VAN ZANDBEEK Ronan DE RIJKE (NED) a 1:37
36 SABIDO Hugo RAY JUST ENERGY (POR) a 1:40
37 SILVA Joaquim QUINTA DA LIXA (POR) a 1:46
38 FERNANDEZ Higinio TEAM ECUADOR (ECU) a 1:51
39 ALARCON Raul QUINTA DA LIXA (POR) a 1:53
40 LIVRAMENTO David TEAM TAVIRA (POR) a 2:08
41 GUAMA Bayron TEAM ECUADOR (ECU) a 2:17
42 MEISEN Marcel LOTTO (GER) m.t.
43 MESTRE Daniel TEAM TAVIRA (POR) m.t.
44 BILLE Gaetan VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) m.t.
45 PRADES Eduard SEGUROS RGA (ESP) m.t.
46 VINHAS Rui QUINTA DA LIXA (POR) a 2:26
47 BUDYAK Anatoliy ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) a 2:39
48 DOMBROWSKI Frederik LOTTO (GER) a 3:10
49 KNAUP Tobias LOTTO (GER) m.t.
50 NEUSTROEV Vasily LOKOSPHINKX (RUS) m.t.
51 OLIVEIRA Helder QUINTA DA LIXA (POR) m.t.
52 DE LA FUENTE David EFAPEL (POR) a 3:29
53 VAN GUCHT Sten VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) a 3:55
54 PRÉMONT Christoph VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) a 4:36
55 HATZ Christopher LOTTO (GER) m.t.
56 PEREIRA Valter TEAM TAVIRA (POR) a 5:36
57 REIS Rafael TEAM TAVIRA (POR) m.t.
58 SHALUNOV Evgeny LOKOSPHINKX (RUS) m.t.
59 GREEF Robbert DE RIJKE (NED) m.t.
60 VAN DEN BERG Jim PARKHOTEL VALKENBURG (NED) m.t.
61 FERRARI Fabricio SEGUROS RGA (ESP) a 5:47
62 RUBIO Diego EFAPEL (POR) m.t.
63 VDOVIN Sergey LOKOSPHINKX (RUS) a 6:10
64 DROBISCH Til TEAM STUTTGART (GER) a 6:43
65 FERNANDES Luis QUINTA DA LIXA (POR) m.t.
66 AFONSO Luis ANTARTE (POR) m.t.
67 CALDEIRA Samuel QUINTA DA LIXA (POR) a 8:04
68 CARDOSO Filipe EFAPEL (POR) m.t.
69 SPREAFICO Matteo TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) a 10:39
70 CARDOSO Manuel TEAM TAVIRA (POR) m.t.
71 NAVARRETE Segundo TEAM ECUADOR (ECU) m.t.
72 WEBER Johannes TEAM STUTTGART (GER) m.t.
73 VELASCO Henry TEAM ECUADOR (ECU) m.t.
74 NOWAK Florian TEAM STUTTGART (GER) m.t.
75 SCHULZE Julian TEAM STUTTGART (GER) m.t.
76 KARPENKOV Pavel LOKOSPHINKX (RUS) m.t.
77 MEIRELES Nuno ANTARTE (POR) m.t.
78 ROVIRA Jaume TEAM ECUADOR (ECU) m.t.
79 FERREIRA Hélder EFAPEL (POR) m.t.
80 GONÇALVES Domingos EFAPEL (POR) m.t.
81 MEIJERS Daan DE RIJKE (NED) m.t.
82 MOL Wouter DE RIJKE (NED) m.t.
83 REUS Kai VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) m.t.
84 CLAEYS Dimitri VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) m.t.
85 CARTHY HUGH SEGUROS RGA (ESP) m.t.
86 VAN BEUSICHEM Thijs PARKHOTEL VALKENBURG (NED) m.t.
87 PAKHTUSOV Anatoliy ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) m.t.
88 VDOVIN Alexander LOKOSPHINKX (RUS) a 10:49
89 VIGANO Davide TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) a 11:40
90 COUTINHO Leonel ANTARTE (POR) a 12:54
91 WESTMATTELMANN Daniel LOTTO (GER) m.t.
92 CALLEEUW Joeri VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) m.t.
93 FLIESSGARTEN Andreas LOTTO (GER) m.t.
94 BENITO Hector SEGUROS RGA (ESP) m.t.
95 RODRIGUES João TEAM TAVIRA (POR) m.t.
96 WALSCHEID Max LOTTO (GER) m.t.
97 BICO Nuno BOAVISTA (POR) m.t.
98 EVERSDIJK Matthijs DE RIJKE (NED) m.t.
99 KRIVTSOV Dmytro ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) m.t.
100 HEREIJGERS Kobus DE RIJKE (NED) m.t.
101 PETTITI Alessandro TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) m.t.
102 JUDD James PARKHOTEL VALKENBURG (NED) m.t.
103 MALEEV Timur ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) m.t.
104 VAN DER HOORN Taco DE RIJKE (NED) m.t.
105 GRAZIATO Massimo PARKHOTEL VALKENBURG (NED) m.t.
106 NUNES Diogo TEAM TAVIRA (POR) m.t.
107 SILVA Rafael EFAPEL (POR) a 15:21
108 GRIJALBA Fernando SEGUROS RGA (ESP) m.t.
109 VERSTRAETEN Jari VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) a 16:36
110 BREA Oscar EFAPEL (POR) m.t.
111 TORTA Mirko TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) m.t.
112 VAN ZUMMEREN Stef VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) m.t.
113 TIZZA Marco TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) m.t.
114 DAMIANO Maurizio TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) m.t.
115 RAGONESSI Jose TEAM ECUADOR (ECU) m.t.
116 BOL Jetse DE RIJKE (NED) m.t.
117 UDOD Rinat ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) m.t.
118 BAKKER Dennis PARKHOTEL VALKENBURG (NED) m.t.
119 SCHOONBROODT Bob PARKHOTEL VALKENBURG (NED) m.t.
120 TORRES Albert TEAM ECUADOR (ECU) m.t.
121 SILVA Bruno ANTARTE (POR) a 16:43
122 MALUCCELLI Matteo TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) a 16:49
123 ZANOTTI Marco PARKHOTEL VALKENBURG (NED) a 16:52
124 RODRIGUES Rui RAY JUST ENERGY (POR) a 17:22
125 VERMELTFOORT Coen DE RIJKE (NED) a 17:25
126 PAULINHO Pedro ANTARTE (POR) a 23:51
127 FIEK Arnold TEAM STUTTGART (GER) a 24:04
128 BOCHKOV Kirill LOKOSPHINKX (RUS) a 24:19
129 VALINHO Victor RAY JUST ENERGY (POR) a 24:37
130 KLEPIKOV Ilya ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) a 24:39
131 LOEF Georg TEAM STUTTGART (GER) a 25:25
132 RAPPS Dario LOTTO (GER) a 28:00
133 WALSLEBEN Max TEAM STUTTGART (GER) a 39:00
Clasificación General Individual
1 VELOSO Gustavo QUINTA DA LIXA (POR) 10:17:41
2 FERNANDEZ Delio QUINTA DA LIXA (POR) a 3
3 GONÇALVES José SEGUROS RGA (ESP) a 6
4 VILELA Ricardo SEGUROS RGA (ESP) a 28
5 ANTUNES Amaro ANTARTE (POR) a 31
6 BRANDÃO Jóni EFAPEL (POR) m.t.
7 SOUSA Sergio ANTARTE (POR) a 32
8 BROCO Hernani ANTARTE (POR) a 34
9 MESTRE Ricardo TEAM TAVIRA (POR) a 35
10 MARQUE Alejandro EFAPEL (POR) a 37
11 GARCIA Marcos RAY JUST ENERGY (POR) a 46
12 GARCIA DE MATEOS Vicente RAY JUST ENERGY (POR) a 49
13 CARVALHO António QUINTA DA LIXA (POR) a 51
14 SOUSA Rui BOAVISTA (POR) a 54
15 FONTE César BOAVISTA (POR) m.t.
16 SILVA Daniel BOAVISTA (POR) a 55
17 BENTA João RAY JUST ENERGY (POR) a 58
18 DOMINGUEZ Daniel TEAM ECUADOR (ECU) a 59
19 CASIMIRO Henrique TEAM TAVIRA (POR) a 1:05
20 FIGUEIREDO Federico BOAVISTA (POR) a 1:07
21 OCKELOEN Jasper PARKHOTEL VALKENBURG (NED) a 1:17
22 DUENAS Moises RAY JUST ENERGY (POR) a 1:21
23 SANCHO Hugo ANTARTE (POR) a 1:22
24 PINTO Sandro RAY JUST ENERGY (POR) a 1:26
25 SIMON Jordi TEAM ECUADOR (ECU) a 1:27
26 RODRIGUES David BOAVISTA (POR) a 1:41
27 CAPELLI Luca TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) a 1:45
28 SOUSA Celio BOAVISTA (POR) a 1:55
29 SABIDO Hugo RAY JUST ENERGY (POR) m.t.
30 ISIDORO Micael RAY JUST ENERGY (POR) a 1:56
31 SANTOS Virgilio BOAVISTA (POR) a 2:01
32 MOLINA Antonio SEGUROS RGA (ESP) a 2:02
33 RYBALKIN Aleksey LOKOSPHINKX (RUS) a 2:06
34 VAN ZANDBEEK Ronan DE RIJKE (NED) a 2:07
35 SILVA Joaquim QUINTA DA LIXA (POR) a 2:12
36 BILLE Gaetan VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) m.t.
37 PARRA Heiner SEGUROS RGA (ESP) a 2:17
38 ALARCON Raul QUINTA DA LIXA (POR) a 2:24
39 PRADES Eduard SEGUROS RGA (ESP) a 2:31
40 MESTRE Daniel TEAM TAVIRA (POR) a 2:37
41 LIVRAMENTO David TEAM TAVIRA (POR) a 3:14
42 VINHAS Rui QUINTA DA LIXA (POR) a 3:25
43 GUAMA Bayron TEAM ECUADOR (ECU) m.t.
44 NEUSTROEV Vasily LOKOSPHINKX (RUS) a 3:53
45 OLIVEIRA Helder QUINTA DA LIXA (POR) a 3:56
46 KNAUP Tobias LOTTO (GER) a 3:57
47 BUDYAK Anatoliy ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) a 4:10
48 DE LA FUENTE David EFAPEL (POR) a 4:37
49 RUBIO Diego EFAPEL (POR) a 6:10
50 GALLEGO Alberto BOAVISTA (POR) a 6:16
51 GREEF Robbert DE RIJKE (NED) a 6:20
52 VAN DEN BERG Jim PARKHOTEL VALKENBURG (NED) a 6:23
53 MEISEN Marcel LOTTO (GER) a 6:25
54 REIS Rafael TEAM TAVIRA (POR) a 7:06
55 FERRARI Fabricio SEGUROS RGA (ESP) a 7:19
56 SHALUNOV Evgeny LOKOSPHINKX (RUS) a 7:25
57 FERNANDEZ Higinio TEAM ECUADOR (ECU) a 7:31
58 DOMBROWSKI Frederik LOTTO (GER) a 7:42
59 FERNANDES Luis QUINTA DA LIXA (POR) a 7:57
60 CALDEIRA Samuel QUINTA DA LIXA (POR) a 8:14
61 PRÉMONT Christoph VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) a 8:23
62 CARDOSO Filipe EFAPEL (POR) a 8:24
63 VAN GUCHT Sten VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) a 9:38
64 VDOVIN Sergey LOKOSPHINKX (RUS) a 10:16
65 GONÇALVES Domingos EFAPEL (POR) a 10:59
66 MEIJERS Daan DE RIJKE (NED) a 11:03
67 DROBISCH Til TEAM STUTTGART (GER) a 11:09
68 MOL Wouter DE RIJKE (NED) a 11:23
69 WEBER Johannes TEAM STUTTGART (GER) a 11:25
70 FERREIRA Hélder EFAPEL (POR) a 11:56
71 CARDOSO Manuel TEAM TAVIRA (POR) a 12:01
72 VIGANO Davide TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) a 12:03
73 VDOVIN Alexander LOKOSPHINKX (RUS) a 12:14
74 AFONSO Luis ANTARTE (POR) a 12:30
75 PEREIRA Valter TEAM TAVIRA (POR) a 12:44
76 HATZ Christopher LOTTO (GER) a 13:07
77 BENITO Hector SEGUROS RGA (ESP) a 13:11
78 COUTINHO Leonel ANTARTE (POR) a 13:34
79 CALLEEUW Joeri VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) a 13:37
80 CLAEYS Dimitri VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) a 13:49
81 KARPENKOV Pavel LOKOSPHINKX (RUS) a 15:07
82 NAVARRETE Segundo TEAM ECUADOR (ECU) a 15:14
83 VELASCO Henry TEAM ECUADOR (ECU) a 15:34
84 GRIJALBA Fernando SEGUROS RGA (ESP) a 15:44
85 VAN BEUSICHEM Thijs PARKHOTEL VALKENBURG (NED) a 16:02
86 ROVIRA Jaume TEAM ECUADOR (ECU) m.t.
87 PAKHTUSOV Anatoliy ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) a 16:17
88 CARTHY HUGH SEGUROS RGA (ESP) a 16:26
89 MEIRELES Nuno ANTARTE (POR) a 16:38
90 WESTMATTELMANN Daniel LOTTO (GER) a 16:40
91 TORRES Albert TEAM ECUADOR (ECU) a 16:59
92 REUS Kai VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) a 17:13
93 WALSCHEID Max LOTTO (GER) a 17:15
94 KRIVTSOV Dmytro ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) a 17:23
95 SPREAFICO Matteo TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) a 17:36
96 TIZZA Marco TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) a 18:04
97 RODRIGUES João TEAM TAVIRA (POR) a 18:21
98 EVERSDIJK Matthijs DE RIJKE (NED) m.t.
99 BICO Nuno BOAVISTA (POR) a 18:24
100 FLIESSGARTEN Andreas LOTTO (GER) a 19:05
101 SILVA Rafael EFAPEL (POR) a 19:17
102 VAN DER HOORN Taco DE RIJKE (NED) a 19:34
103 NOWAK Florian TEAM STUTTGART (GER) a 19:41
104 PETTITI Alessandro TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) a 19:54
105 NUNES Diogo TEAM TAVIRA (POR) a 19:57
106 GRAZIATO Massimo PARKHOTEL VALKENBURG (NED) a 20:13
107 VAN ZUMMEREN Stef VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) a 20:28
108 BREA Oscar EFAPEL (POR) a 20:42
109 RAGONESSI Jose TEAM ECUADOR (ECU) a 20:53
110 JUDD James PARKHOTEL VALKENBURG (NED) a 21:25
111 SCHULZE Julian TEAM STUTTGART (GER) a 21:38
112 HEREIJGERS Kobus DE RIJKE (NED) a 21:42
113 BOL Jetse DE RIJKE (NED) a 21:45
114 SILVA Bruno ANTARTE (POR) m.t.
115 VERMELTFOORT Coen DE RIJKE (NED) a 22:55
116 SCHOONBROODT Bob PARKHOTEL VALKENBURG (NED) a 23:22
117 RODRIGUES Rui RAY JUST ENERGY (POR) m.t.
118 DAMIANO Maurizio TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) a 23:39
119 TORTA Mirko TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) a 23:45
120 MALUCCELLI Matteo TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) a 23:48
121 VERSTRAETEN Jari VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) a 23:59
122 ZANOTTI Marco PARKHOTEL VALKENBURG (NED) a 25:37
123 BAKKER Dennis PARKHOTEL VALKENBURG (NED) a 26:06
124 PAULINHO Pedro ANTARTE (POR) a 29:06
125 FIEK Arnold TEAM STUTTGART (GER) a 31:28
126 LOEF Georg TEAM STUTTGART (GER) a 32:29
127 KLEPIKOV Ilya ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) a 33:33
128 MALEEV Timur ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) a 42:02
129 VALINHO Victor RAY JUST ENERGY (POR) a 42:55
130 UDOD Rinat ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) a 46:06
131 RAPPS Dario LOTTO (GER) a 50:51
132 BOCHKOV Kirill LOKOSPHINKX (RUS) a 53:44
133 WALSLEBEN Max TEAM STUTTGART (GER) a 1:08:33
A Nairo Quintana, lo espera la Vuelta a España 2015
La escuadra Movistar enfrentará la nueva versión de la Vuelta a España 2015, con una nómina de lujo encabezada por Nairo Quintana y Alejandro Valverde de acuerdo a lo manifestado por el técnico Eusebio Unzué.
La dupla en este momento es protagonista del Tour de Francia, en su edición 102, competencia en la que Nairo Quintana se mantiene en la segunda casilla de la general a 3 minutos y 10 segundos y Valverde se ubica en la cuarta casilla a 4 minutos y 2 segundos del líder Chris Froome.
La nueva ronda ibérica se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre. “Están previstos los dos; Alejandro es seguro y Nairo vamos a ver un poco cómo termina el Tour. En función de ello tomaremos la decisión de qué hacer, pero en principio no están descartados que hagan los dos la Vuelta”, manifestó el técnico.
“Con los dos el equipo mejora mucho, separarlos nos debilita. Y, aunque a veces puedan pelear por objetivos comunes, cada uno está dispuesto a apoyar al que esté mejor; suman y están a disposición el uno del otro en todo momento. Esa es nuestra fuerza y parte del éxito de este equipo por fortuna”, comentó Unzué.
Valverde la ganó en el 2009, fue segundo en 2006 y 2012, tercero en 2013, 2013 y 2014, cuarto en 2004 y quinto en 2008, además de ganar ocho etapas. Quintana, por su lado debutó en la Vuelta en el 2012 y fue sexto en Cuitu Negru y 12º en Fuente Dé, para terminar 36º.
La temporada anterior sufrió una caída en la contrarreloj individual cuando era el líder y abandonó al día siguiente por una nueva caída, que le provocó una lesión en el hombro derecho. El técnico después de este domingo que termina el Tour de Francia, en París tendrá el tiempo suficiente para escoger los corredores que acompañarán a Quintana y Valverde y estarán en la línea de partida de la Vuelta a España 2015 en Benalmádena.