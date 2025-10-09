Empresas y Marcas
GW y Mariana Pajón, una historia que inspira a los futuros campeones
El próximo 11 y 12 de octubre, Barranquilla se prepara para vivir una nueva edición del Gran Fondito de Mariana Pajón, un evento que celebra el deporte, la familia y los sueños que comienzan sobre dos ruedas.
Este encuentro reúne a niñas y niños de 2 a 14 años en competencias de bici, patines y running, en un ambiente pensado para disfrutar, aprender y compartir en familia. Cada participante vivirá la emoción de cruzar la meta y recibir su medalla, recordando que todos los sueños comienzan con un primer impulso.
En esta gran fiesta deportiva, la marca de los colombianos acompaña una vez más a la campeona que ha marcado la historia del ciclismo colombiano y mundial. Durante toda su carrera, Mariana ha pedaleado y alcanzado con bicicletas GW sus tres medallas olímpicas, demostrando que la pasión, la disciplina y la constancia pueden llevarnos tan lejos como soñemos.
El Museo de Mariana Pajón, diseñado por GW, es una de las experiencias más destacadas del Gran Fondito: un espacio que cada año permite revivir los momentos más importantes de su trayectoria. En esta edición, el museo cobra un significado especial al conmemorar los 30 años de Mariana en el deporte, reuniendo recuerdos, medallas y bicicletas que narran una historia inspiradora para todas las generaciones que sueñan con llegar tan lejos como ella.
Esa historia también refleja lo que representa GW: una marca que ha estado presente en cada paso de la carrera de Mariana y que hoy continúa impulsando a las nuevas generaciones, brindando todo lo necesario para acompañar a ese niño o niña que sueña con convertirse en el próximo campeón.
El compromiso de GW con el deporte no se detiene. Desde hace décadas, la marca de los colombianos ha creído en el poder de las dos ruedas para transformar vidas, y hoy sigue impulsando a quienes representan el futuro del ciclismo colombiano.
Empresas y Marcas
GW consolida su apoyo al Stunt Bike en Colombia con el marco GW RAVEN
El stunt bike, disciplina que combina adrenalina, técnica y creatividad sobre dos ruedas, gana cada vez más espacio entre los jóvenes colombianos. En este contexto, GW, la marca de los colombianos, reafirma su compromiso con el deporte apoyando a los riders y a los principales escenarios de esta modalidad en el país.
Raven: resistencia y versatilidad sobre dos ruedas
El marco GW RAVEN, reconocido por su resistencia, comodidad y estética en modalidades como el downhill, se ha convertido también en un referente del stunt bike. Hoy es una de las estructuras más usadas por los riders, gracias a su versatilidad que permite enfrentar tanto los descensos más exigentes como los trucos y maniobras de mayor precisión en la calle.
Presencia en escenarios y festivales de ciclismo
Este año, el Raven ha estado presente en eventos que celebran la cultura de la bicicleta, como el Cucunubá Bike Fest (Zipaquirá, 6 y 7 de septiembre) y el Torneo de Stunt Bike Uva City (Medellín, 31 de agosto). Estas citas han reunido a comunidades apasionadas por la bici y a talentos emergentes de diferentes disciplinas.
En downhill, el Raven también mantiene su protagonismo, siendo parte de la élite nacional y patrocinando la categoría rígida en todas las válidas de la Colombia Downhill Series y en el DH1, consolidando su posición como un marco de resistencia y confianza.
Nuevo embajador GW: Andrés Jiménez “WB”
En línea con este impulso, GW presenta a Andrés Jiménez, conocido como Andrés WB, como nuevo embajador del stunt bike. Con cuatro años de experiencia dedicada a la disciplina, el rider expresó: “Me siento muy contento de comenzar a ser parte de GW, principalmente porque son pioneros en este deporte con el marco GW Raven, que es el más usado por los riders por su comodidad y estética”.
Para Andrés, este paso trasciende lo personal y refleja un impacto social:“Entrar a colaborar con GW va a ser un boom muy chévere para mi carrera y proyecto de vida y para muchos niños y niñas que me siguen. Porque uno convierte este deporte en un plan de vida para otros”.
Asimismo, destacó el valor de que una marca colombiana respalde este movimiento juvenil:“Es una noticia muy impactante para que siga creciendo el deporte, porque va a transformar mucho una sociedad de jóvenes que les gusta un deporte diferente pero que regala muchas alegrías”.
Compromiso con el deporte y los jóvenes
Con esta apuesta, GW fortalece la proyección del stunt bike, un deporte que busca mayor visibilidad y reconocimiento en Colombia. La marca reafirma así su esencia: estar al lado de los deportistas en cada modalidad, impulsando disciplinas que inspiran a nuevas generaciones a ver en la bicicleta un estilo y un proyecto de vida.
Empresas y Marcas
Estreno de Movistar Plus+: Mochoman, el primer documental sobre un deportista paralímpico colombiano
Movistar Colombia anuncia que, por primera vez, un deportista paralímpico colombiano es protagonista de un documental exclusivo en una plataforma internacional, Movistar Plus+ reconociendo no solo su trayectoria deportiva, sino también su impacto humano y social. Mochoman, una producción que marca un hito en la historia del deporte colombiano.
Juan José Florián, conocido como Mochoman, ha transformado el dolor en fuerza. Víctima del conflicto armado, perdió parte de sus extremidades, pero encontró en el ciclismo una vía para reconstruirse y alcanzar la élite del deporte paralímpico. Su carrera ha estado marcada por la perseverancia, el coraje y una inquebrantable voluntad de avanzar, convirtiéndose en símbolo de resiliencia para Colombia y el mundo.
“Estoy muy contento por dejar plasmada mi historia en este Informe Plus+, la verdad el trabajo realizado con el canal fue muy bonito, poder mostrar mi Colombia, mi familia, las personas que han hecho parte de mi proceso. Que sea una inspiración para tantas personas que están postradas en una cama, cuando por tener alguna discapacidad las marginan al olvido, el deporte salva vidas, y salvó la mía. Más allá de la violencia, más allá del dolor siempre existe una forma de sanar y seguir el camino” afirmó Juan José Florián, Mochoman ciclista paralímpico de Movistar Colombia.
La realización del Informe Plus+ fue grabado entre Bogotá y Madrid, representa un reconocimiento sin precedentes a su historia. Más allá de los logros deportivos, Informe Plus: Mochoman dignifica la lucha de quienes enfrentan barreras físicas y sociales, y visibiliza el poder transformador del deporte.
Este homenaje audiovisual no solo honra a Juan José como deportista, sino como ser humano que inspira, que desafía límites y que representa lo mejor del espíritu colombiano.
*Con Información Prensa Movistar
Empresas y Marcas
Scott, una marca que crece con sus distribuidores en Colombia
La marca SCOTT realizó en Alemania el mes pasado uno de los encuentros más importantes para la industria ciclista: el Scott Week, una experiencia única que reunió a distribuidores y representantes de todo el mundo. Hasta la fecha, este evento ha contado con la participación de cerca de 900 personas de diferentes países, fortaleciendo los lazos con su red global y aportando a la construcción de experiencias significativas alrededor de la marca.
Durante el evento se conocieron en primicia las innovaciones y modelos para 2026, además de participar en sesiones de test drive que les permitieron experimentar directamente el nivel de tecnología, diseño y desempeño que caracterizan a SCOTT. Más que una exhibición, el SCOTT WEEK fue un espacio de conexión con la visión de futuro de la marca, el fortalecimiento de su red de distribución y la reafirmación del liderazgo en el segmento premium.
“El propósito de llevar los asesores y distribuidores a la experiencia es que conozcan, vivan y sientan la experiencia que la marca le puede ofrecer a todos los consumidores finales”, explicó Alejandro Peláez, jefe de trade producto de SCOTT Colombia.
Colombia: un mercado que crece gracias a sus distribuidores
Desde Colombia, y bajo la representación oficial de la marca, asistieron 16 integrantes entre asesores comerciales, distribuidores, jefe de trade producto y el director de mercadeo. Todos ellos hacen parte del motor que impulsa el crecimiento de SCOTT en el país.
“Fue una experiencia increíble, porque permitió conocer de primera mano todo lo relacionado a la marca con los ingenieros y expertos de SCOTT”, comentó Daniel Ramírez, distribuidor de Triatlón Deportes (Bogotá).
Andrés Felipe Quintero, distribuidor de Bicicletas Medellín, agregó: “Esta experiencia permite intercambiar conocimientos con colegas de la marca, y ampliar la información sobre los productos para transmitir lo mejor de SCOTT a los clientes”.
Por su parte, Leison Gómez, distribuidor de Pro Élite (Pereira), comentó: “Fue una experiencia enriquecedora que nos ayudó a conocer nuevas tecnologías y diseños para transmitir eso a nuestros clientes. SCOTT nos brinda la confianza para hacer crecer el mercado”.
El respaldo de quienes están en primera línea
El posicionamiento de SCOTT en Colombia está directamente ligado al trabajo cercano, técnico y emocional de sus distribuidores. Su conocimiento, pasión y compromiso son el puente entre la marca y cada ciclista que busca una bicicleta con respaldo, tecnología e innovación.
“Los ciclistas prefieren SCOTT porque encuentran una marca con respaldo y tecnología, lo que mejora la experiencia en la ruta”, aseguró Daniel Ramírez.
Para Andrés Felipe Quintero, “la relación costo–beneficio que ofrece SCOTT, sumado a su innovación constante en colores, configuraciones y modelos, la convierte en una marca muy apetecida por los ciclistas”.
“Ser distribuidor SCOTT significa respaldo, garantías rápidas y seguridad con la calidad de los productos”, destacó Juan José Gómez, distribuidor de Cycling Life (Medellín).
El mercado también mira con interés nuevas categorías como las bicicletas eléctricas. “Me regresé sorprendido con las e-bike; pueden convertirse en una muy buena opción para quienes requieren un recorrido asistido”, mencionó Leison.
En medio de un espacio marcado principalmente por voces masculinas, la participación de Natalia Restrepo, distribuidora de JF de la Montaña en el Oriente Antioqueño, aportó una perspectiva distinta y necesaria. Haber sido la única mujer en el viaje no solo la llenó de orgullo, sino que reafirmó la importancia de abrir camino para que más mujeres tengan presencia en estos escenarios de la industria.
“Probar las bicicletas SCOTT 2026 en Alemania fue un regalo para mi niña interior”, expresó, recordando que crecer entre bicicletas la hizo comprender que este deporte también se construye desde la diversidad y la inclusión. Para ella, las barreras se rompen con trabajo, pasión y un buen equipo que crea en ti”.
Sobre su experiencia, Natalia añadió: “SCOTT no es solo un producto, es una comunidad que respalda, escucha y valora a quienes la representan. Trabajar con una marca que innova y a la vez te involucra en el proceso te permite ofrecerles a tus clientes mucho más que una bicicleta: les entregas una experiencia de confianza y calidad”.
Además, SCOTT continúa haciendo historia en el ciclismo colombiano al respaldar a equipos como el NU Colombia, campeón de la reciente Vuelta a Colombia con Rodrigo Contreras. Este apoyo refleja el compromiso de la marca con el desarrollo del talento nacional y con mantener su presencia en las grandes competencias del país.
En SCOTT Colombia las oportunidades no tienen fronteras
«SCOTT quiere crecer siempre de la mano de los distribuidores, porque busca ser el mejor aliado en todos los puntos de venta… capacita, acompaña y garantiza una mejor experiencia a los consumidores finales», afirmó Jorge Villegas, director de mercadeo de SCOTT Colombia.
Gracias al respaldo de SCOTT Colombia, los representantes que viajaron desde nuestro país vivieron una experiencia aún más enriquecedora en Europa. Durante el SCOTT WEEK, tuvieron la oportunidad de descubrir destinos como España, Suiza y Alemania, en un recorrido que fue mucho más allá del ciclismo: una vivencia cargada de cultura, descubrimiento y gratitud por pertenecer a esta marca.
Este viaje adicional fue patrocinado con un propósito claro: reconocer que el verdadero crecimiento de la marca en Colombia ocurre gracias al compromiso y la pasión de sus distribuidores. Ellos son quienes acercan la innovación global a cada ciclista local.
«El SCOTT WEEK representa el ADN de la marca, porque nos permite crecer junto a nuestra fuerza comercial y distribuidores… recibimos formación directa de los ingenieros y desarrolladores de producto de SCOTT. Este formato nos brinda las herramientas para replicar ese conocimiento en Colombia, fortaleciendo así nuestra presencia y proyección en el mercado», concluyó Villegas.
¿Te animas a ser parte de SCOTT Colombia?
Conoce las tiendas que vivieron la experiencia:
● Proelite Bike Store – Pereira
● Bike full – Piedecuesta, Santander
● Bicicletas Medellín – Medellín
● JF La Montaña – La ceja y Llanogrande, Antioquia
● Cycling Life – Medellín
● Ciclo Rima – Envigado
● Triatlón deportes – Bogotá y Chía, Cundinamarca
● Ciclo Omar – Medellín