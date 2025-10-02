Empresas y Marcas
GW consolida su apoyo al Stunt Bike en Colombia con el marco GW RAVEN
El stunt bike, disciplina que combina adrenalina, técnica y creatividad sobre dos ruedas, gana cada vez más espacio entre los jóvenes colombianos. En este contexto, GW, la marca de los colombianos, reafirma su compromiso con el deporte apoyando a los riders y a los principales escenarios de esta modalidad en el país.
Raven: resistencia y versatilidad sobre dos ruedas
El marco GW RAVEN, reconocido por su resistencia, comodidad y estética en modalidades como el downhill, se ha convertido también en un referente del stunt bike. Hoy es una de las estructuras más usadas por los riders, gracias a su versatilidad que permite enfrentar tanto los descensos más exigentes como los trucos y maniobras de mayor precisión en la calle.
Presencia en escenarios y festivales de ciclismo
Este año, el Raven ha estado presente en eventos que celebran la cultura de la bicicleta, como el Cucunubá Bike Fest (Zipaquirá, 6 y 7 de septiembre) y el Torneo de Stunt Bike Uva City (Medellín, 31 de agosto). Estas citas han reunido a comunidades apasionadas por la bici y a talentos emergentes de diferentes disciplinas.
En downhill, el Raven también mantiene su protagonismo, siendo parte de la élite nacional y patrocinando la categoría rígida en todas las válidas de la Colombia Downhill Series y en el DH1, consolidando su posición como un marco de resistencia y confianza.
Nuevo embajador GW: Andrés Jiménez “WB”
En línea con este impulso, GW presenta a Andrés Jiménez, conocido como Andrés WB, como nuevo embajador del stunt bike. Con cuatro años de experiencia dedicada a la disciplina, el rider expresó: “Me siento muy contento de comenzar a ser parte de GW, principalmente porque son pioneros en este deporte con el marco GW Raven, que es el más usado por los riders por su comodidad y estética”.
Para Andrés, este paso trasciende lo personal y refleja un impacto social:“Entrar a colaborar con GW va a ser un boom muy chévere para mi carrera y proyecto de vida y para muchos niños y niñas que me siguen. Porque uno convierte este deporte en un plan de vida para otros”.
Asimismo, destacó el valor de que una marca colombiana respalde este movimiento juvenil:“Es una noticia muy impactante para que siga creciendo el deporte, porque va a transformar mucho una sociedad de jóvenes que les gusta un deporte diferente pero que regala muchas alegrías”.
Compromiso con el deporte y los jóvenes
Con esta apuesta, GW fortalece la proyección del stunt bike, un deporte que busca mayor visibilidad y reconocimiento en Colombia. La marca reafirma así su esencia: estar al lado de los deportistas en cada modalidad, impulsando disciplinas que inspiran a nuevas generaciones a ver en la bicicleta un estilo y un proyecto de vida.
Empresas y Marcas
Estreno de Movistar Plus+: Mochoman, el primer documental sobre un deportista paralímpico colombiano
Movistar Colombia anuncia que, por primera vez, un deportista paralímpico colombiano es protagonista de un documental exclusivo en una plataforma internacional, Movistar Plus+ reconociendo no solo su trayectoria deportiva, sino también su impacto humano y social. Mochoman, una producción que marca un hito en la historia del deporte colombiano.
Juan José Florián, conocido como Mochoman, ha transformado el dolor en fuerza. Víctima del conflicto armado, perdió parte de sus extremidades, pero encontró en el ciclismo una vía para reconstruirse y alcanzar la élite del deporte paralímpico. Su carrera ha estado marcada por la perseverancia, el coraje y una inquebrantable voluntad de avanzar, convirtiéndose en símbolo de resiliencia para Colombia y el mundo.
“Estoy muy contento por dejar plasmada mi historia en este Informe Plus+, la verdad el trabajo realizado con el canal fue muy bonito, poder mostrar mi Colombia, mi familia, las personas que han hecho parte de mi proceso. Que sea una inspiración para tantas personas que están postradas en una cama, cuando por tener alguna discapacidad las marginan al olvido, el deporte salva vidas, y salvó la mía. Más allá de la violencia, más allá del dolor siempre existe una forma de sanar y seguir el camino” afirmó Juan José Florián, Mochoman ciclista paralímpico de Movistar Colombia.
La realización del Informe Plus+ fue grabado entre Bogotá y Madrid, representa un reconocimiento sin precedentes a su historia. Más allá de los logros deportivos, Informe Plus: Mochoman dignifica la lucha de quienes enfrentan barreras físicas y sociales, y visibiliza el poder transformador del deporte.
Este homenaje audiovisual no solo honra a Juan José como deportista, sino como ser humano que inspira, que desafía límites y que representa lo mejor del espíritu colombiano.
*Con Información Prensa Movistar
Empresas y Marcas
Scott, una marca que crece con sus distribuidores en Colombia
La marca SCOTT realizó en Alemania el mes pasado uno de los encuentros más importantes para la industria ciclista: el Scott Week, una experiencia única que reunió a distribuidores y representantes de todo el mundo. Hasta la fecha, este evento ha contado con la participación de cerca de 900 personas de diferentes países, fortaleciendo los lazos con su red global y aportando a la construcción de experiencias significativas alrededor de la marca.
Durante el evento se conocieron en primicia las innovaciones y modelos para 2026, además de participar en sesiones de test drive que les permitieron experimentar directamente el nivel de tecnología, diseño y desempeño que caracterizan a SCOTT. Más que una exhibición, el SCOTT WEEK fue un espacio de conexión con la visión de futuro de la marca, el fortalecimiento de su red de distribución y la reafirmación del liderazgo en el segmento premium.
“El propósito de llevar los asesores y distribuidores a la experiencia es que conozcan, vivan y sientan la experiencia que la marca le puede ofrecer a todos los consumidores finales”, explicó Alejandro Peláez, jefe de trade producto de SCOTT Colombia.
Colombia: un mercado que crece gracias a sus distribuidores
Desde Colombia, y bajo la representación oficial de la marca, asistieron 16 integrantes entre asesores comerciales, distribuidores, jefe de trade producto y el director de mercadeo. Todos ellos hacen parte del motor que impulsa el crecimiento de SCOTT en el país.
“Fue una experiencia increíble, porque permitió conocer de primera mano todo lo relacionado a la marca con los ingenieros y expertos de SCOTT”, comentó Daniel Ramírez, distribuidor de Triatlón Deportes (Bogotá).
Andrés Felipe Quintero, distribuidor de Bicicletas Medellín, agregó: “Esta experiencia permite intercambiar conocimientos con colegas de la marca, y ampliar la información sobre los productos para transmitir lo mejor de SCOTT a los clientes”.
Por su parte, Leison Gómez, distribuidor de Pro Élite (Pereira), comentó: “Fue una experiencia enriquecedora que nos ayudó a conocer nuevas tecnologías y diseños para transmitir eso a nuestros clientes. SCOTT nos brinda la confianza para hacer crecer el mercado”.
El respaldo de quienes están en primera línea
El posicionamiento de SCOTT en Colombia está directamente ligado al trabajo cercano, técnico y emocional de sus distribuidores. Su conocimiento, pasión y compromiso son el puente entre la marca y cada ciclista que busca una bicicleta con respaldo, tecnología e innovación.
“Los ciclistas prefieren SCOTT porque encuentran una marca con respaldo y tecnología, lo que mejora la experiencia en la ruta”, aseguró Daniel Ramírez.
Para Andrés Felipe Quintero, “la relación costo–beneficio que ofrece SCOTT, sumado a su innovación constante en colores, configuraciones y modelos, la convierte en una marca muy apetecida por los ciclistas”.
“Ser distribuidor SCOTT significa respaldo, garantías rápidas y seguridad con la calidad de los productos”, destacó Juan José Gómez, distribuidor de Cycling Life (Medellín).
El mercado también mira con interés nuevas categorías como las bicicletas eléctricas. “Me regresé sorprendido con las e-bike; pueden convertirse en una muy buena opción para quienes requieren un recorrido asistido”, mencionó Leison.
En medio de un espacio marcado principalmente por voces masculinas, la participación de Natalia Restrepo, distribuidora de JF de la Montaña en el Oriente Antioqueño, aportó una perspectiva distinta y necesaria. Haber sido la única mujer en el viaje no solo la llenó de orgullo, sino que reafirmó la importancia de abrir camino para que más mujeres tengan presencia en estos escenarios de la industria.
“Probar las bicicletas SCOTT 2026 en Alemania fue un regalo para mi niña interior”, expresó, recordando que crecer entre bicicletas la hizo comprender que este deporte también se construye desde la diversidad y la inclusión. Para ella, las barreras se rompen con trabajo, pasión y un buen equipo que crea en ti”.
Sobre su experiencia, Natalia añadió: “SCOTT no es solo un producto, es una comunidad que respalda, escucha y valora a quienes la representan. Trabajar con una marca que innova y a la vez te involucra en el proceso te permite ofrecerles a tus clientes mucho más que una bicicleta: les entregas una experiencia de confianza y calidad”.
Además, SCOTT continúa haciendo historia en el ciclismo colombiano al respaldar a equipos como el NU Colombia, campeón de la reciente Vuelta a Colombia con Rodrigo Contreras. Este apoyo refleja el compromiso de la marca con el desarrollo del talento nacional y con mantener su presencia en las grandes competencias del país.
En SCOTT Colombia las oportunidades no tienen fronteras
«SCOTT quiere crecer siempre de la mano de los distribuidores, porque busca ser el mejor aliado en todos los puntos de venta… capacita, acompaña y garantiza una mejor experiencia a los consumidores finales», afirmó Jorge Villegas, director de mercadeo de SCOTT Colombia.
Gracias al respaldo de SCOTT Colombia, los representantes que viajaron desde nuestro país vivieron una experiencia aún más enriquecedora en Europa. Durante el SCOTT WEEK, tuvieron la oportunidad de descubrir destinos como España, Suiza y Alemania, en un recorrido que fue mucho más allá del ciclismo: una vivencia cargada de cultura, descubrimiento y gratitud por pertenecer a esta marca.
Este viaje adicional fue patrocinado con un propósito claro: reconocer que el verdadero crecimiento de la marca en Colombia ocurre gracias al compromiso y la pasión de sus distribuidores. Ellos son quienes acercan la innovación global a cada ciclista local.
«El SCOTT WEEK representa el ADN de la marca, porque nos permite crecer junto a nuestra fuerza comercial y distribuidores… recibimos formación directa de los ingenieros y desarrolladores de producto de SCOTT. Este formato nos brinda las herramientas para replicar ese conocimiento en Colombia, fortaleciendo así nuestra presencia y proyección en el mercado», concluyó Villegas.
¿Te animas a ser parte de SCOTT Colombia?
Conoce las tiendas que vivieron la experiencia:
● Proelite Bike Store – Pereira
● Bike full – Piedecuesta, Santander
● Bicicletas Medellín – Medellín
● JF La Montaña – La ceja y Llanogrande, Antioquia
● Cycling Life – Medellín
● Ciclo Rima – Envigado
● Triatlón deportes – Bogotá y Chía, Cundinamarca
● Ciclo Omar – Medellín
Empresas y Marcas
La ciudad amurallada lista para el Reto Movistar Cartagena 2025; Alejandro Valverde el gran invitado
El exciclista profesional y actual seleccionador nacional de la Real Federación Española de Ciclismo Alejandro Valverde, llegó a la ciudad amurallada para hacer parte del Reto Movistar Cartagena 2025, evento que contará con más de 3.000 deportistas en dos modalidades ciclismo y running.
Valverde, campeón del mundo en 2018 y vencedor de la Vuelta a España en 2009, fue recibido en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez por el director del Instituto de Deporte y Recreación (IDER), Campo Elías Teherán y otras autoridades de la ciudad.
“Este recibimiento fue increíble. Estar aquí en Cartagena, y ser parte de este Reto Movistar me hace muchísima ilusión. Es mi primera vez en esta ciudad y, sinceramente, no me lo esperaba, me ha sorprendido gratamente. Creo que es una oportunidad perfecta para que todos los que aman el ciclismo, el running o simplemente hacer deporte al aire libre, vengan a disfrutar de esta ciudad”, dijo Valverde a su llegada.
En total, se espera la participación de más de 3.000 personas entre ciclistas y atletas. La cita ciclística tendrá dos distancias: Gran Fondo (150 km) y Medio Fondo (100 km), mientras que el running se realizará en 5 y 10 km sin carácter competitivo, pero con medalla de finalista.
El sábado se realizará una rodada de reconocimiento y la entrega de kits, y el domingo será el día de las competencias. También harán presencia Óscar Sevilla y el campeón paralímpico José Florián ‘Mochoman’.