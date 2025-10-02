GW consolida su apoyo al Stunt Bike en Colombia con el marco GW RAVEN

La marca SCOTT realizó en Alemania el mes pasado uno de los encuentros más importantes para la industria ciclista: el Scott Week, una experiencia única que reunió a distribuidores y representantes de todo el mundo. Hasta la fecha, este evento ha contado con la participación de cerca de 900 personas de diferentes países, fortaleciendo los lazos con su red global y aportando a la construcción de experiencias significativas alrededor de la marca.

Durante el evento se conocieron en primicia las innovaciones y modelos para 2026, además de participar en sesiones de test drive que les permitieron experimentar directamente el nivel de tecnología, diseño y desempeño que caracterizan a SCOTT. Más que una exhibición, el SCOTT WEEK fue un espacio de conexión con la visión de futuro de la marca, el fortalecimiento de su red de distribución y la reafirmación del liderazgo en el segmento premium.

“El propósito de llevar los asesores y distribuidores a la experiencia es que conozcan, vivan y sientan la experiencia que la marca le puede ofrecer a todos los consumidores finales”, explicó Alejandro Peláez, jefe de trade producto de SCOTT Colombia.

Colombia: un mercado que crece gracias a sus distribuidores

Desde Colombia, y bajo la representación oficial de la marca, asistieron 16 integrantes entre asesores comerciales, distribuidores, jefe de trade producto y el director de mercadeo. Todos ellos hacen parte del motor que impulsa el crecimiento de SCOTT en el país.

“Fue una experiencia increíble, porque permitió conocer de primera mano todo lo relacionado a la marca con los ingenieros y expertos de SCOTT”, comentó Daniel Ramírez, distribuidor de Triatlón Deportes (Bogotá).

Andrés Felipe Quintero, distribuidor de Bicicletas Medellín, agregó: “Esta experiencia permite intercambiar conocimientos con colegas de la marca, y ampliar la información sobre los productos para transmitir lo mejor de SCOTT a los clientes”.

Por su parte, Leison Gómez, distribuidor de Pro Élite (Pereira), comentó: “Fue una experiencia enriquecedora que nos ayudó a conocer nuevas tecnologías y diseños para transmitir eso a nuestros clientes. SCOTT nos brinda la confianza para hacer crecer el mercado”.

El respaldo de quienes están en primera línea

El posicionamiento de SCOTT en Colombia está directamente ligado al trabajo cercano, técnico y emocional de sus distribuidores. Su conocimiento, pasión y compromiso son el puente entre la marca y cada ciclista que busca una bicicleta con respaldo, tecnología e innovación.

“Los ciclistas prefieren SCOTT porque encuentran una marca con respaldo y tecnología, lo que mejora la experiencia en la ruta”, aseguró Daniel Ramírez.

Para Andrés Felipe Quintero, “la relación costo–beneficio que ofrece SCOTT, sumado a su innovación constante en colores, configuraciones y modelos, la convierte en una marca muy apetecida por los ciclistas”.

“Ser distribuidor SCOTT significa respaldo, garantías rápidas y seguridad con la calidad de los productos”, destacó Juan José Gómez, distribuidor de Cycling Life (Medellín).

El mercado también mira con interés nuevas categorías como las bicicletas eléctricas. “Me regresé sorprendido con las e-bike; pueden convertirse en una muy buena opción para quienes requieren un recorrido asistido”, mencionó Leison.

En medio de un espacio marcado principalmente por voces masculinas, la participación de Natalia Restrepo, distribuidora de JF de la Montaña en el Oriente Antioqueño, aportó una perspectiva distinta y necesaria. Haber sido la única mujer en el viaje no solo la llenó de orgullo, sino que reafirmó la importancia de abrir camino para que más mujeres tengan presencia en estos escenarios de la industria.

“Probar las bicicletas SCOTT 2026 en Alemania fue un regalo para mi niña interior”, expresó, recordando que crecer entre bicicletas la hizo comprender que este deporte también se construye desde la diversidad y la inclusión. Para ella, las barreras se rompen con trabajo, pasión y un buen equipo que crea en ti”.

Sobre su experiencia, Natalia añadió: “SCOTT no es solo un producto, es una comunidad que respalda, escucha y valora a quienes la representan. Trabajar con una marca que innova y a la vez te involucra en el proceso te permite ofrecerles a tus clientes mucho más que una bicicleta: les entregas una experiencia de confianza y calidad”.

Además, SCOTT continúa haciendo historia en el ciclismo colombiano al respaldar a equipos como el NU Colombia, campeón de la reciente Vuelta a Colombia con Rodrigo Contreras. Este apoyo refleja el compromiso de la marca con el desarrollo del talento nacional y con mantener su presencia en las grandes competencias del país.

En SCOTT Colombia las oportunidades no tienen fronteras

«SCOTT quiere crecer siempre de la mano de los distribuidores, porque busca ser el mejor aliado en todos los puntos de venta… capacita, acompaña y garantiza una mejor experiencia a los consumidores finales», afirmó Jorge Villegas, director de mercadeo de SCOTT Colombia.

Gracias al respaldo de SCOTT Colombia, los representantes que viajaron desde nuestro país vivieron una experiencia aún más enriquecedora en Europa. Durante el SCOTT WEEK, tuvieron la oportunidad de descubrir destinos como España, Suiza y Alemania, en un recorrido que fue mucho más allá del ciclismo: una vivencia cargada de cultura, descubrimiento y gratitud por pertenecer a esta marca.

Este viaje adicional fue patrocinado con un propósito claro: reconocer que el verdadero crecimiento de la marca en Colombia ocurre gracias al compromiso y la pasión de sus distribuidores. Ellos son quienes acercan la innovación global a cada ciclista local.

«El SCOTT WEEK representa el ADN de la marca, porque nos permite crecer junto a nuestra fuerza comercial y distribuidores… recibimos formación directa de los ingenieros y desarrolladores de producto de SCOTT. Este formato nos brinda las herramientas para replicar ese conocimiento en Colombia, fortaleciendo así nuestra presencia y proyección en el mercado», concluyó Villegas.

¿Te animas a ser parte de SCOTT Colombia?

Conoce las tiendas que vivieron la experiencia:

● Proelite Bike Store – Pereira

● Bike full – Piedecuesta, Santander

● Bicicletas Medellín – Medellín

● JF La Montaña – La ceja y Llanogrande, Antioquia

● Cycling Life – Medellín

● Ciclo Rima – Envigado

● Triatlón deportes – Bogotá y Chía, Cundinamarca

● Ciclo Omar – Medellín