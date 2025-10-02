Connect with us

Gran inicio del Critérium Medellín en el Aeroparque Juan Pablo II

Hace 11 horas

Los ciclistas en acción, en la primera jornada del Critérium Medellín 2025. (Foto © Prensa Critérium Medellín)
Milena Salcedo suma su segunda victoria en la Vuelta Femenina a Costa Rica y afianza su liderato

Hace 7 horas

2 octubre, 2025

La bogotana Milena Salcedo ganó la segunda etapa de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2025. (Foto © Federación Costarricense de Ciclismo)
El Ineos Grenadiers confirma a Brandon Rivera y a Egan Bernal para la edición 108 del Giro dell’Emilia

Hace 8 horas

2 octubre, 2025

Los zipaquireños Brandon Rivera y Egan Bernal participaron en el Giro de Italia 2025. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
¡Racha ganadora! Tercer triunfo consecutivo de Paul Magnier en la CRO Race 2025

Hace 9 horas

2 octubre, 2025

El francés Paul Magnier ganó la tercera etapa de la CRO Race 2025. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
