Gran inicio del Critérium Medellín en el Aeroparque Juan Pablo II

El Critérium Medellín vivió este miércoles su primer día de competencia en el Aeroparque Juan Pablo II, donde ni siquiera la lluvia logró opacar el espectáculo que brindaron los ciclistas en cada categoría, desde los más pequeños en la infantil hasta los más experimentados en la élite.

La jornada estuvo marcada por la emoción del público, que acompañó en familia el inicio de este evento. Critérium Medellín continúa demostrando por qué la ciudad es epicentro del deporte en Colombia, ofreciendo un espectáculo que combina pasión, talento y el entusiasmo de la afición.



Podio de los élites en la primera jornada del Critérium Medellín. (Foto © Prensa Criterium Medellín)

Entre los ganadores se destacan Óscar Fernández del Team Medellín-EPM en élite masculina y María Paula Latriglia del Team Sistecrédito en élite femenina.

Hoy, jueves 2 de octubre, la acción se traslada al circuito de EPM, donde se espera otra jornada vibrante para los velocistas.

Otros Ganadores



Fernanda Restrepo, en el podio infantil del Critérium Medellín. (Foto © Prensa Criterium Medellín)

Fernanda Restrepo, infantil damas

Valentina Marín, juvenil damas

⁠Felipe Bravo, juvenil hombres

⁠Alexis Hernández, Máster A hombres

⁠Juan Cataño, Máster B

⁠Juan Morales, prejuvenil hombres

⁠Nicolás Ramírez, infantil hombres

⁠Luciana Medina, prejuvenil damas

*Con información Prensa Critérium Medellín