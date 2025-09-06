Gabriel Baptista triunfa en la octava etapa del GP Jornal de Noticias con Adrián Bustamante 7°

El ciclista portugués Gabriel Baptista (Technosylva Maglia Rower Bembibre) ganó este sábado la octava etapa de la 34ª edición del Gran Premio JN, que sigue liderado por el argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), a un día del final.

Baptista completó la etapa de 141 kilómetros, con salida y llegada en Viana do Castelo, en 3 horas, 14 minutos y 44 segundos, superando en la definición a sus coterráneos del Feirense-Beeceler: Antonio Carvalho y Diogo Gonçalves, segundo y tercero, respectivamente, ambos con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a los colombianos, el mejor fue el boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes – UDO) en el 7° puesto con el mismo tiempo del ganador, mientras que el zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) también llegó en el grupo de los favoritos, reportándose en la casilla 19°.



Nicolás Tivani, líder del GP Jornal de Noticias 2025. (Foto © Aviludo Louletano Loulé Concelho)

El gaucho Tivani, quien ha ganado cuatro etapas, sigue mandando la general, 42 segundos por delante del español Raúl Rota (RP-Paredes-Boavista) y 44 segundos por delante del portugués Pedro Silva (Anicolor-Tien21). El escarabajo Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes -UDO) se mantuvo 8° a 54 segundos del suramericano.

La carrera portuguesa, en la que siguen en competencia 5 escarabajos, finalizará este domingo con la novena y última etapa, una jornada ondulada de 147,5 kilómetros con salida y llegada en Vila Nova de Famalicão, donde conoceremos al sucesor del luso Frederico Figueiredo, campeón del año pasado.