Ruta

Gabriel Baptista triunfa en la octava etapa del GP Jornal de Noticias con Adrián Bustamante 7°

Publicado

Hace 5 horas

el

El portugués Gabriel Baptista ganó la octava etapa del GP Jornal de Noticias 2025. (Foto GPJN © Federação Portuguesa de Ciclismo)
Ruta

Yesid Pira sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Honduras con Nicolás Paredes 2°; Julián Alarcón gana el penúltimo capítulo

Publicado

Hace 2 horas

el

6 septiembre, 2025

Por

El boyacense Yesid Pira, sólido líder de la Vuelta a Honduras 2025. (Foto © HINO Cycling Team)
Ruta

Vuelta a España edición 80: así quedaron los colombianos en la general tras 14 días de competencia

Publicado

Hace 3 horas

el

6 septiembre, 2025

Por

El huilense Harold Tejada se convirtió en el mejor colombiano de la Vuelta a España 2025. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)
Ruta

Vuelta a España 2025: Marc Soler amplia la racha de triunfos del UAE y gana en La Farrapona con Harold Tejada 13°

Publicado

Hace 6 horas

el

6 septiembre, 2025

Por

El español Marc Soler ganó la etapa 14 de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)
