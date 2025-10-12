Florian Vermeersch se convierte en el nuevo campeón mundial de gravel y sucede a Mathieu van der Poel

Tras una gran actuación, Florian Vermeersch se convirtió en el nuevo campeón del mundo de gravel. El todoterreno belga se escapó en la parte final y dejó atrás a todos sus rivales, luego de un recorrido de 180,9 kilómetros entre Beek y Maastricht, en Países Bajos.

Los puestos de honor de la cuarta edición del Campeonato del Mundo de Gravel los completaron el neerlandés Frits Biesterbos 2° y el esloveno Matej Mohorič 3°, quien ya supo ser campeón en 2023.



Florian Vermeersch en acción, en el Campeonato del Mundo de Gravel 2025. (Foto UCI Cycling © SWpix)

Vermeersch, de 26 años, que sucedió en el palmarés al neerlandés Mathieu van der Poel, por fin conquistó el maillot arcoíris de la disciplina, tras ser segundo en las últimas dos ediciones.

En cuanto a los dos colombianos en competencia, ni Kristian Yustre, ni Óscar Mauricio Pachón aparecieron en los primeros 100 puestos de la clasificación.

¡VERMEERSCH ES EL CAMPEÓN MUNDIAL!



El belga de 26 años de edad se colgó la medalla de oro del #MundialDeGravelEnDSPORTS.



4 horas, 39 minutos y 12 segundos, fue el tiempo impuesto por Florian. #CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/YWzewoqQ8X — DSPORTS (@DSports) October 12, 2025

Resultados UCI Gravel World Championships

Beek › Maastricht (180,9 km)