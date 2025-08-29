Connect with us

Ultímas Notícias

Fallece en Ibagué Ramón Tolosa, destacado ciclista de los años 80

Hace 4 horas

Luto en el ciclismo colombiano por el fallecimiento de Ramón Tolosa. (Foto © RMC)
Ruta

Vuelta a España 2025: Juan Ayuso sale victorioso en Cerler con Harold Tejada 4° y Eduardo Sepúlveda 7°

Hace 2 horas

29 agosto, 2025

El español Juan Ayuso ganó la séptima etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Sprint Cycling Agency)
Ruta

Anderson ​Paredes se impone en La Grita y es el primer líder del Giro Andino 2025

Hace 3 horas

29 agosto, 2025

El venezolano Anderson ​Paredes ganó la primera etapa del Giro Andino 2025. (Foto © Edicson Dávila)
Ruta

Paul Seixas se lleva la crono final y de paso el título del Tour de l’Avenir 2025 con Mateo Ramírez 6°

Hace 5 horas

29 agosto, 2025

El francés Paul Seixas se consagró campeón del Tour de l'Avenir 2025. (Foto © Tour de l’Avenir)
