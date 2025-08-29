Ultímas Notícias
Fallece en Ibagué Ramón Tolosa, destacado ciclista de los años 80
Uno de los más notables ciclistas colombianos de la década 80-90, Ramón Tolosa, falleció este viernes en horas de la mañana en la capital tolimense, en donde había fijado su residencia en los últimos años.
Ramón, oriundo de Paipa, pero residente en Bogotá, fue una figura prominente en el lote nacional haciendo parte de equipos como el Café de Colombia, Perfumería Yaeth, Banco de Colombia, Pony Malta, destacó en el calendario nacional e internacional siendo tercero del Clásico RCN en 1983, ganador de etapas en las carreras más importantes de nuestro país y en el exterior, consagrándose Campeón Panamericano de Ruta en 1984.
Junto a su hermano Rafael sobresalieron en el ámbito del ciclismo de nuestro país y nos deja un recuerdo imborrable de su paso por el ciclismo nacional que hoy lamenta su partida.
El director y personal periodístico y administrativo de la Revista Mundo Ciclístico expresan sus mejores sentimientos de solidaridad a su familia y amigos en este difícil momento.
Vuelta a España 2025: Juan Ayuso sale victorioso en Cerler con Harold Tejada 4° y Eduardo Sepúlveda 7°
En un final montañoso de primera de categoría, Juan Ayuso salió victorioso en la séptima etapa de la Vuelta a España 2025, luego de recorrer 188 kilómetros. El pedalista español del UAE Team Emirates – XRG fue el mejor en Cerler, donde brillaron los escarabajos en los años 80 y 90.
El italiano Marco Frigo (Israel – Premier Tech) y el español Raúl García Pierna (Arkéa – B&B Hotels), completaron el podio de la jornada, mientras que el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) finalizó 4° a 1:28 del ganador.
En la lucha por la camiseta roja, el noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious) conservó el liderato de la ronda española, sin perder tiempo en la exigente subida. El zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) entró con los mejores en el puesto 23° y se metió nuevamente al top 10 de la general.
En el ascenso final a la estación invernal de Cerler, Juan Ayuso atacó en la punta de carrera, lo que hizo que sus compañeros de fuga perdieran la rueda del español. En el cierre, Ayuso mantuvo su ritmo para llegar en solitario a la meta, más de un minuto por delante de sus rivales.
La ronda española continuará este sábado con la octava etapa, una jornada con poca montaña de 163,5 kilómetros, que se disputará entre Monzón Templario y Zaragoza.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Andorra la Vella – Cerler (188 km)
|1
|Juan Ayuso
|UAE Team Emirates-XRG
|4:49:41
|2
|Marco Frigo
|Israel-Premier Tech
|1:15
|3
|Raúl García Pierna
|Arkea-B&B Hotels
|1:21
|4
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:28
|5
|Quinn Sean
|EF Education-EasyPost
|1:28
|6
|Vermaerke Kevin
|Team Picnic PostNL
|1:28
|7
|Sepulveda Eduardo
|Lotto
|1:28
|8
|Rolland Brieuc
|Groupama-FDJ
|2:17
|9
|Soler Marc
|UAE Team Emirates-XRG
|2:30
|10
|Pidcock Tom
|Q36.5 Pro Cycling Team
|2:35
|23
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:35
|27
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|3:37
|60
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|13:09
|62
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|13:09
|79
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|14:51
|84
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|14:51
Clasificación General Individual
|1
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|25:18:02
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:33
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|2:41
|4
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|2:42
|5
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|2:47
|6
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:49
|7
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|8
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|9
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:55
|10
|Gall Felix
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:58
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|4:36
|27
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|8:32
|48
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|21:55
|53
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|24:18
|98
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|42:19
|99
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|42:28
Anderson Paredes se impone en La Grita y es el primer líder del Giro Andino 2025
El Giro Andino 2025 arrancó este viernes 29 de agosto con una etapa de 66,1 kilómetros que se definió bajo un sol abrasador en un exigente circuito en La Fría, un trazado que combinó la velocidad de los sprints con la dureza de la montaña. Fue un festín para los velocistas y un reto para los escaladores, culminando con la victoria y el liderato de Anderson Paredes del Club Lotería del Táchira.
La jornada comenzó con la disputa de los sprints, donde el protagonismo se lo llevaron Ángel Rivas y Franklin Chacón. Rivas demostró su gran condición al imponerse en tres de los cuatro sprints (el primero, tercero y cuarto), mientras que Chacón se llevó el segundo. Este dominio le sirvió a Rivas para adueñarse de la clasificación de esta modalidad.
El terreno se hizo más selectivo con la llegada de los premios de montaña. En la subida a Seboruco, Ángel Rivas volvió a mostrar su fortaleza, cruzando primero por la cima, seguido de cerca por Edwin Becerra. Sin embargo, en el segundo premio de montaña, Winston Maestre sorprendió a todos, demostrando su versatilidad al quedarse con la punta, seguido por Rivas. A pesar de los esfuerzos del pelotón, Maestre se mantuvo firme, mostrando una excelente condición en ambos terrenos.
La definición de la etapa se dio en el Santuario del Santo Cristo de La Grita. Después de un duro recorrido, fue Anderson Paredes quien cruzó la meta con los brazos en alto, marcando un tiempo de 1 hora, 56 minutos y 16 segundos. Apenas un segundo detrás llegó Edwin Becerra (Team Trululú), y el juvenil Jairo Escalante (Kino Táchira) se quedó con el tercer lugar, a 11 segundos del ganador.
Con esta impresionante victoria, Paredes no solo se lleva la etapa, sino que también se viste con la camiseta de líder de la clasificación general. Su tiempo acumulado es de 1 hora, 56 minutos y 10 segundos, con una ventaja de 3 segundos sobre Edwin Becerra. El juvenil Jairo Escalante se ubica tercero a 15 segundos, seguido por Ángel Rivas y Winston Maestre en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.
La primera emoción del Giro Andino dejó a Ángel Rivas como líder de las clasificaciones de montaña y sprints, reafirmando su palmarés como campeón vigente de esta competencia. La acción continuará en la segunda etapa con un circuito en las avenidas Libertador, Cuatricentenaria y Sucre de San Cristóbal, con salida y llegada en la sede de la emblemática Lotería del Táchira, patrocinante de uno de clubes de ciclismo más antiguos del Continente.
Giro Andino 2025 – Venezuela
Resultados Etapa 1 – Circuito en La Fría (66,1 km)
|1
|Anderson Paredes
|Club Lotería del Táchira
|1:56:16″
|2
|Edwin Becerra
|Team Trululú
|0:03
|3
|Jairo Escalante
|Kino Táchira
|0:15
|4
|Ángel Rivas
|Team Trululú
|0:19
|5
|Wiston Maestre
|Alicante Group Kino Táchira
|0:41
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
Paul Seixas se lleva la crono final y de paso el título del Tour de l’Avenir 2025 con Mateo Ramírez 6°
En un final dramático y emocionante, el francés Paul Seixas ganó la crono final, le arrebató el liderato a su compatriota Maxime Decomble y se consagró campeón del Tour de l’Avenir 2025. El corredor galo, de 18 años, dio el batacazo en la cronoescalada que definió la carrera sub-23 más prestigiosa del planeta.
El podio de los mejores lo completaron el belga Jarno Widar, quien ganó las dos etapas montañosas y el noruego Jørgen Nordhagen, quienes no pudieron hacer nada ante el poderío de Seixas en la jornada al cronómetro. Francia no ganaba la mini-versión de la ‘Grande Bouclé’ para pedalistas sub-23 desde 2016, cuando David Gaudu salió vencedor.
El mejor latinoamericano fue el ecuatoriano Mateo Ramírez en el 6° puesto a 1:36 del nuevo campeón, mientras que colombiano más destacado fue Jaider Muñoz en la casilla 31° a 22:31 de Seixas.
La última etapa dejó como victorioso en La Rosière a Paul Seixas (Selección de Francia), en una contrarreloj individual de 10,3 kilómetros. Jaider Muñoz fue el mejor escarabajo en la posición 45° a más de 3 minutos del ganador.
Tour de l’Avenir (2.Ncup)
Resultados Etapa 6b (CRI) | Montvalezan – La Rosière (10,3 km)
|1
|Paul Seixas
|Francia
|24:16
|2
|Jørgen Nordhagen
|Noruega
|0:28
|3
|Jarno Widar
|Bélgica
|0:33
|4
|Lorenzo Finn
|Italia
|0:41
|5
|Pablo Torres
|España
|0:58
|6
|Mateo Ramírez
|Ecuador
|1:13
|7
|Peter Øxenberg
|Dinamarca
|1:41
|8
|Maxime Decomble
|Francia
|1:49
|9
|Max Bock
|Alemania
|1:55
|10
|Eivind Broholt Fougner
|Noruega
|2:06
|45
|Jaider Muñoz
|Colombia
|3:46
|50
|Estiven García
|Colombia
|3:59
|71
|Mauricio Zapata
|Colombia
|4:50
|75
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|5:31
Clasificación General Final
|1
|Paul Seixas
|Francia
|18:51:01
|2
|Jarno Widar
|Bélgica
|0:40
|3
|Jørgen Nordhagen
|Noruega
|0:44
|4
|Lorenzo Finn
|Italia
|0:47
|5
|Maxime Decomble
|Francia
|1:20
|6
|Mateo Ramírez
|Ecuador
|1:36
|7
|Pablo Torres
|España
|2:18
|8
|Max Bock
|Alemania
|3:29
|9
|Peter Øxenberg
|Dinamarca
|4:47
|10
|Luke Tuckwell
|Australia
|5:21
|31
|Jaider Muñoz
|Colombia
|22:31
|58
|Mauricio Zapata
|Colombia
|42:11
|71
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|50:57
|87
|Estiven García
|Colombia
|56:42