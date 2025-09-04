¡Estuvo cerca! Santiago Umba 2° en el inicio del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

El joven pedalista boyacense Santiago Umba, del equipo de desarrollo del XDS Astana, finalizó 2° en la etapa inicial del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia 2025, que arrancó este jueves en territorio italiano com la presencia de cuatro escarabajos.

En la primera jornada que recorrió 156 kilómetros entre Palazzolo dello Stella – Buttrio. El italiano Marco Manenti (Team Hopplà) se llevó la victoria al sprint, ganándole ajustadamente al colombiano. Tercero se reportó el español Héctor Álvarez (Lidl-Trek Future Racing).

En la clasificación general, el italiano Marco Manenti (Team Hopplà) lidera por las bonificaciones de tiempo otorgadas en la llegada, que deja a Umba a 4 segundos del líder.

La carrera italiana continuará este viernes con la segunda etapa, de la cuatro pactadas, una fracción totalmente llana de 167 kilómetros entre las localidades de Porpetto y Teor, en la provincia de Udine.

Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2)

Resultados Etapa 1 | Palazzolo dello Stella – Buttrio (156 km)

1 Marco Manenti Team Hopplà 2 Santiago Umba XDS Astana Development Team 3 Héctor Álvarez Lidl-Trek Future Racing 4 Anze Ravbar UAE Team Emirates Gen Z 5 Giovanni Bortoluzzi General Store-Essegibi-F.Ili Curia 6 Davide Basso SC Padovani Polo Cherry Bank 7 Dario Belletta So.L.Me. – Olmo 8 Nicolas Gojkovic Pogi Team Gusto Ljubljana 9 Mattia Negrente XDS Astana Development Team 10 Matteo Scalco VF Group-Bardiani CSF-Faizanè