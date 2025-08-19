Esteban Chaves, la cuota suramericana del EF Education-EasyPost para la Vuelta a España 2025

La escuadra estadounidense EF Education-Easypost confirmó la presencia de un suramericano en la próxima edición de la Vuelta a España 2025. Se trata del colombiano Esteban Chaves, que reaparecerá en la ronda española luego de tres años de ausencia.

La versátil nómina del equipo americano la completan el español Markel Beloki, el estadounidense Sean Quinn, el estonio Madis Mihkels, el irlandés Archie Ryan, el neerlandés Jardi Christiaan van der Leey los británicos Lukas Nerurkar y James Shaw.

Con el ‘Chavito’ van confirmados cuatros colombianos para la última grande de la temporada, además de Santiago Buitrago con el Bahrain – Victorious y Sergio Higuita y Harold Tejada con el XDS Astana Team.

La ronda española arrancará desde la capital de la región del Piamonte (Italia) y finalizará en la capital de España. Serán 21 etapas y 3.151 kilómetros los que se recorrerán en la 80 edición de La Vuelta a España.

En un recorrido que transcurrirá por Italia, Francia, Andorra y España. Con 2 contrarrelojes (por equipos e individual), 4 etapas de perfil llano (1 con final en alto), 3 onduladas con final en alto, 6 de media montaña y 5 de montaña con llegadas en las cumbres de Pal, Cerler, l’Angliru, La Farrapona y la Bola del Mundo.