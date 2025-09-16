Ruta
Escarabajos por el mundo: un repaso a los últimos resultados de los colombianos
Como es costumbre, la redacción de RMC hace un resumen de la actuación de los ciclistas colombianos alrededor del mundo, con los escarabajos que compitieron el fin de semana en carreras disputadas en territorio europeo y en América del Norte.
Los corredores nacionales siguen sumando kilómetros, compitiendo en pruebas disputadas en Italia, España y Canadá. Para rescatar lo hecho por Kevin Velásquez, quien terminó 12° en la Vuelta a Galicia 2025, tras cuatros días de competencia.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados de varias competencias disputadas en diferentes países que contaron con participación de la nueva sangre del ciclismo colombiano y de algunos corredores experimentados.
Resultados Vuelta a Galicia (España)
*Carrera de cuatro días
|1
|Maksym Bilyi
|Equipo Cortizo
|10:01:04
|2
|Paulo Silva
|Porminho Team U23
|0:08
|3
|Dario Giuliano
|Caja Rural-Alea
|0:09
|4
|José Autran
|Supermercados Froiz
|0:11
|5
|Viacheslav Ivanov
|Technosylva Maglia Rower Bembibre
|0:18
|12
|Kevin Velásquez
|Telcom-On Clima-Osés
|0:58
|20
|Andrés Mancipe
|Lasal Cocinas-Craega
|2:04
|21
|Juan Camilo Castillo
|Telcom-On Clima-Osés
|3:02
|53
|Juan Pablo Sossa
|Lasal Cocinas-Craega
|17:12
|DNF
|Giovanny Lizca
|A.R. Ciclismo Oiense-Escuela Estevez
|No finalizó
|DNF
|Juan Camilo Mejía
|A.R. Ciclismo Oiense-Escuela Estevez
|No finalizó
|DNF
|Johan Sebastián León
|C.C. Vigues
|No finalizó
|DNF
|Dilan Rojas
|C.C. Vigues
|No finalizó
|DNF
|Juan Sebastián Dueñas
|Lasal Cocinas-Craega
|No finalizó
|DNF
|Juan Nicolás Becerra
|Maxge-Ambilamp
|No finalizó
Resultados Trofeo Matteotti (Italia)
*Carrera de un día – Pescara › Pescara (195 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|4:29:03
|2
|Rui Costa
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|3
|Pau Miquel
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|4
|Markus Hoelgaard
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Alexandre Delettre
|Team TotalEnergies
|m.t.
|23
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|32
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|65
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|4:18
|DNF
|William Colorado
|Q36.5 Pro Cycling Team
|No finalizó
|DNF
|Kevin Castillo
|Movistar Team
|No finalizó
Resultados GP de Montreal (Canadá)
*Carrera de un día – Montreal › Montreal (209,1km)
|1
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|5:14:04
|2
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|3
|Quinn Simmons
|Lidl-Trek
|1:03
|4
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|1:45
|5
|Adam Yates
|UAE Team Emirates-XRG
|1:49
|6
|Louis Barré
|Intermarché-Wanty
|2:00
|7
|Tiesj Benoot
|Team Visma | Lease a Bike
|2:25
|8
|Alex Aranburu
|Cofidis
|2:59
|9
|Corbin Strong
|Israel-Premier Tech
|2:59
|10
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|2:59
|11
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|2:59
|DNF
|Einer Rubio
|Movistar Team
|No finalizó
Resultados Memorial Pantani (Italia)
*Carrera de un día – Cesenatico › Cesenatico (195,7 km)
|1
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|4:30:03
|2
|Alexandre Delettre
|Team TotalEnergies
|0:31
|3
|Natnael Tesfazion
|Movistar Team
|0:33
|4
|Vincenzo Albanese
|EF Education-EasyPost
|0:50
|22
|Diego Pescador
|Movistar Team
|2:39
|DNF
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|No finalizó
|DNF
|William Colorado
|Q36.5 Pro Cycling Team
|No finalizó
|DNF
|Yeferson Camargo
|Petrolike
|No finalizó
|DNF
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|No finalizó
|DNF
|Kevin Castillo
|Movistar Team
|No finalizó
Montería, ciudad natal de Álvaro Hodeg, será sede del Campeonato Panamericano de Ruta en 2026
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que la ciudad de Montería (Córdoba) fue designada como sede del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, el evento más importante del continente en esta modalidad, que se disputará en el mes de marzo de 2026.
El certamen reunirá a las categorías juvenil, sub-23 y élite, en ramas masculina y femenina, con la participación aproximada de 300 ciclistas provenientes de más de 20 países de América. De esta manera, Montería se prepara para convertirse en el epicentro del ciclismo continental, con un evento que marcará un hito en la historia deportiva de la región y del país.
Además de la relevancia competitiva, la designación representa un reconocimiento al compromiso de la capital cordobesa con el deporte y una oportunidad para proyectar su imagen a nivel nacional e internacional como destino deportivo, turístico y cultural. No en vano, Montería es también la ciudad natal de Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano élite de ruta, lo que agrega un valor simbólico a la elección.
La Federación ha solicitado a la Unión Ciclista Internacional (UCI) la inclusión del campeonato en el calendario oficial del 2026, con fecha en el mes de marzo. Una vez publicado el cronograma internacional, se dará a conocer el detalle de las competencias.
Con esta designación, Colombia reafirma su posición como potencia organizadora de grandes eventos de ciclismo en el continente y Montería se consolida como una ciudad preparada para recibir a los mejores pedalistas del continente en un certamen que promete emociones, espectáculo y legado deportivo.
*Con Información de Fedeciclismo
Clásico RCN Sistecrédito 2025: realizan cambios en el recorrido de las dos primeras etapas
Por inconvenientes de fuerza mayor, de última hora, la organización del Clásico RCN Sistecrédito 2025 realizó cambios en el recorrido de las dos primeras etapas del “Duelo de Titanes”.
La jornada inaugural saldrá de Apartado rumbo a Turbo y regresará a Apartadó para finalizar en el municipio de Mutata. La segunda etapa se disputará entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro el Volador.
“Ofrecemos disculpas a los equipos, patrocinadores y afición por los inconvenientes que se puedan generar con tal determinación. De igual manera a los alcaldes de los municipios de Frontino y Dabeiba, quienes habían ofrecido todo su respaldo y habían puesto el mayor empeño para ofrecer los apoyos y garantías para el buen desarrollo de las etapas”, indicó el comunicado de la organización de la carrera.
El miércoles en Turbo comenzará a operar la oficina permanente del Clásico RCN que tendrá sede en el centro de eventos Chucunate, donde además se realizará el congreso técnico. La presentación de equipos se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre a las 3:00 de la tarde en las playas de Turbo.
RECORRIDO CLÁSICO RCN SISTECRÉDITO 2025
20 Septiembre
1a Etapa: Apartado- Turbo – Apartado – Mutatá – (148,3 km)
21 Septiembre
2a Etapa: Santa Fe de Antioquia – Cerro el Volador (58,6 km)
22 Septiembre
3a Etapa: El Santuario – Puerto Triunfo – Puerto Salgar (182,3 km)
23 Septiembre
4a Etapa: La Dorada – Honda – Guaduas – Villeta – Faca (142,1 km)
24 Septiembre
5a Etapa: Funza – Mosquera – La Mesa – Anapoima- Apulo – Tocaima – Girardot – Espinal – Chicoral – Picaleña – Ibagué (196 Km)
25 Septiembre
6a Etapa: Venadillo – Lérida – Armero- Líbano – Murillo – Alto el Sifón – Manizales (168,1 km)
26 Septiembre
7a Etapa: Villa María – Manizales – Supia – Riosucio – Anserma – Viterbo – La Virginia -Pereira (201,6 km)
27 Septiembre
8a Etapa: Pereira- Cartago- Obando- La Victoria Zarzal- La Uribe- Bugalagrande- Andalucía- Tuluá – Buga (135,9 km)
28 Septiembre
9a Etapa: Cali (Unidad deportiva Alberto Galindo) Cali – Cristo Rey (12,6 km)
*Con Información Prensa Clásico RCN
Martín Laas gana la segunda etapa del Tour del Lago Poyang con Cristián David Pita 4° y los tres colombianos en el lote
La segunda etapa del Tour del Lago Poyang 2025 la ganó en el embalaje Martín Laas (Quick Pro Team). El estonio, que pasó por equipos como el Bora y el Astana, fue el más rápido al sprint y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 104,3 kilómetros entre Wucheng Paigong Alley y Jiujiang.
Laas, de 32 años, que alcanzó su octava victoria de la temporada, superó en el embalaje dos hombres del Ccache X Bodywrap: John Carter y Cameron Scott 2° y 3°, respectivamente. El sprinter ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team) entró en la 4° posición.
Con relación a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el grupo principal con el mismo tiempo del ganador; el mejor ubicado fue el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) en el puesto 36°, luego entró el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) en la casilla 40° y por último el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la posición 113°.
En cuanto a la clasificación general, el alemán Oliver Mattheis (Bike AID) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) a 53 segundos del líder. El colombiano Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) bajó un puesto y se ubica en el lugar 23°.
La carrera china continuará este miércoles con la tercera etapa, de las once pactadas, que tendrá un recorrido ondulado de 107,9 kilómetros por los alrededores de Mopanshan, una popular montaña y destino turístico en la provincia de Zhejiang, China, conocida por sus frondosos bosques de bambú.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 2 | Wucheng Paigong Alley – Jiujiang (104,3 km)
|1
|Martín Laas
|Quick Pro Team
|2:21:04
|2
|John Carter
|Ccache X Bodywrap
|m.t.
|3
|Cameron Scott
|Ccache X Bodywrap
|m.t.
|4
|Cristián David Pita
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|m.t.
|5
|Lorenzo Cataldo
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|6
|Kurt Eather
|Ccache X Bodywrap
|m.t.
|7
|Sergei Rostovtsev
|Shenzhen Kung Cycling Team
|m.t.
|8
|Roman Maikin
|Chengdu DYC Cycling Team
|m.t.
|9
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|m.t.
|10
|Norman Vahtra
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|16
|Alexander Pita
|Shenzhen Kung Cycling Team
|m.t.
|36
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
|40
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|113
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Oliver Mattheis
|Bike AID
|4:38:22
|2
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|0:53
|3
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:57
|4
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|1:01
|5
|Vinzent Dorn
|Bike AID
|1:01
|6
|Otto van Zanden
|Parkhotel Valkenburg
|1:01
|7
|Niek Voogt
|Parkhotel Valkenburg
|2:53
|8
|Oliver Stenning
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|3:02
|9
|Simone Lucca
|Gragnano Sporting Club
|3:14
|10
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|3:35
|11
|Geng Teng
|China Anta – Mentech Cycling Team
|3:35
|23
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|6:11
|27
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|8:08
|33
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|9:40