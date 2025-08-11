Escarabajos por el mundo: un repaso a los últimos resultados de los colombianos

Después de tres años en el World Tour, al servicio de la formación australiana Jayco AlUla, el escarabajo Jesús David Peña resurge en el ciclismo portugués de la mano del el equipo luso APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense con buenos resultados en la Vuelta a Portugal 2025 y durante la temporada.

Tras cinco etapa el zipaquireño ocupa el tercer puesto en la general en la ronda lusa. “La verdad que todo el año escuchaba hablar de la Vuelta a Portugal, no me imaginaba que fuera así, todo gira en torno a esta carrera. Contento de estar en la disputa y en el podio parcial, estoy haciendo una bonita carrera”, dijo Peña, en declaraciones recogidas por el canal RTP.



Jesús David Peña, en el podio como uno de los más combativos de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto © Clube Ciclismo Tavira)

Una inoportuna lesión en 2024 truncó su desarrollo deportivo, sin embargo, desde su nuevo equipo siempre han confiado en sus dotes de escalador para alcanzar nuevas victorias en lo que queda de la ronda portuguesa y del año.

“Venía de una año muy difícil, con muchas lesiones que me afectó bastante y me dejó mal la cabeza. La verdad, no quería volver a correr a Colombia y al final el Tavira me abrió las puertas para esta temporada. Hice muchas cambios al inicio del año, uno de ellos fue mi entrenador y las cosas están saliendo mejor”, agregó el colombiano.



Jesús David Peña se destacó en la cuarta etapa de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto © Clube Ciclismo Tavira)

El talentoso corredor cundinamarqués, formado en las huestes del equipo del Ministerio del Deporte, en su momento conocido como el Colombia Tierra de Atletas-GW Shimano, tiene en la mira el título de la Vuelta a Portugal.

“Tengo dos grandes rivales al frente y se que son muy fuertes en la crono. Sé qué tengo que sacar tiempo en las etapas montañosas para llegar con un buen margen a la contrarreloj final en Lisboa”, concluyó Peña.