Ruta

Escarabajos por el mundo: destaque de los colombianos en México y Estados Unidos

Publicado

Hace 6 horas

el

Fabián Castillo, ganador de la vuelta de exhibición en la Carrera Por La Paz San Bartolomé Tepetlacaltechco en México. (Foto © Carrera por la Paz San Bartolomé Tepetlacaltechco)
Ruta

Definida la Selección Colombia que estará en el Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda; Egan Bernal entre los convocados

Publicado

Hace 2 horas

el

1 septiembre, 2025

Por

 El zipaquireño Egan Bernal competirá Mundial de Ruta de Kigali, Ruanda. (Foto © FCC)
Ruta

El UAE Team Emirates-XRG confirma la salida de Juan Ayuso al final de la temporada

Publicado

Hace 3 horas

el

1 septiembre, 2025

Por

Juan Ayuso, ganador de la séptima etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Sprint Cycling Agency)
Ruta

Así arranca la general de la edición 80 de la Vuelta a España para la segunda semana con Torstein Træen al comando

Publicado

Hace 4 horas

el

1 septiembre, 2025

Por

El noruego Torstein Træen lleva cuatro días de líder en la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Sprint Cycling Agency)
