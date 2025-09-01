Ruta
Escarabajos por el mundo: destaque de los colombianos en México y Estados Unidos
Como es costumbre todos los lunes, la redacción de RMC hace un resumen de la actuación de los ciclistas colombianos alrededor del mundo, con los escarabajos que compitieron el fin de semana en carreras disputadas en varios países.
Afortunadamente, los pedalistas colombianos volvieron a tener un fin de semana agitado, compitiendo en España, Eslovenia, México y Estados Unidos, con buenos resultados en América del Norte.
Para destacar la actuación de Fabián Castillo (Dicafriem-Sanba Cycling) , ganador de la vuelta de exhibición y el 3° puesto final en la competencia mexicana, Carrera Por La Paz San Bartolomé Tepetlacaltechco, además del top 5 de Bryan Gómez (Kingdom Elite Racing) y Álvaro Hodeg (Team Medellín-EPM) en el Giro Della Montagna, prueba de un día disputada en Estados Unidos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los últimos resultados de los escarabajos en varias competencias disputadas en diferentes países que contaron con la participación de los pedalistas nacionales.
Resultados – Giro Della Montagna (Estados Unidos)
*Carrera de un día
|1
|Richard Holec
|Team Cadence Cyclery pb Encore Wire
|1:09:36
|2
|Maurice Ballerstedt
|Independiente
|m.t.
|3
|Brody McDonald
|Golden State Blazers
|m.t.
|4
|Bryan Gómez *Colombia
|Kingdom Elite Racing
|m.t.
|5
|Álvaro Hodeg *Colombia
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|18
|Brayan Sánchez *Colombia
|Team Medellín-EPM
|0:02
|20
|Róbigzon Oyola *Colombia
|Team Medellín-EPM
|0:04
|56
|Víctor Ocampo *Colombia
|Team Medellín-EPM
|0:26
|58
|Wilmar Paredes *Colombia
|Team Medellín-EPM
|0:27
|59
|Óscar Sevilla *Colombia
|Team Medellín-EPM
|0:27
Resultados – Carrera Por La Paz San Bartolomé Tepetlacaltechco (México)
*Carrera de un día
|1
|José Alfredo Aguirre
|Transportes Lain
|Ganador
|2
|Diego Galvez
|Tenis Stars
|m.t.
|3
|Fabián Castillo *Colombia
|Dicafriem-Sanba Cycling
|m.t.
|4
|Óscar Pachón *Colombia
|Quebexico
|m.t.
|5
|Efrén Santos
|Canel’s-Java
|m.t.
|6
|Randy Osorio
|Petrolike Elite
|m.t.
|7
|Miguel Ángel Díaz
|Olinka Specialized
|m.t.
|8
|Francisco Arroyo
|Ardil Flowers
|m.t.
|9
|José Ramón Aguirre
|Transportes Lain
|m.t.
|10
|Borda Brayan *Colombia
|Arenas Tlaxcala
|m.t.
Resultados – GP Kranj (Eslovenia)
*Carrera de un día de 158,6 km
|1
|Juan José Prieto
|Petrolike
|3:26:01
|2
|Thomas Capra
|Bahrain Victorious Development Team
|m.t.
|3
|Riley Pickrell
|Israel Premier Tech Academy
|m.t.
|4
|Nicolas Gojkovic
|Pogi Team Gusto Ljubljana
|m.t.
|5
|Javier Serrano
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Bálint Feldhoffer
|Team United Shipping
|m.t.
|7
|Loïc Bettendorff
|Hrinkow Advarics
|m.t.
|8
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|44
|Germán Darío Gómez *Colombia
|Team Polti VisitMalta
|0:47
|64
|Alejandro Callejas *Colombia
|Petrolike
|4:02
Resultados – Loinaz Proba (España)
*Carrera de un día
|1
|Pablo Lospitao
|Caja Rural-Alea
|3:01:02
|2
|Sergio Gutiérrez
|Equipo Gomur
|m.t.
|3
|Jon Conejero
|Electro Alavesa – Zuia Ingenieri
|m.t.
|4
|Asier Castilla
|Euskadi Fundazioa
|m.t.
|5
|Eder Moreno
|Eiser-Hirumet
|m.t.
|6
|Hugo Tapiz
|Equipo Finisher
|m.t.
|7
|Daniel Cepa
|Caja Rural-Alea
|m.t.
|20
|Nicolás Guzmán *Colombia
|Hostal Latorre-Ederlan
|1:21
|27
|Juan Camilo Castillo *Colombia
|Telco’m – On Clima – Osés
|1:21
|61
|Davinson Román *Colombia
|Huesca la Magia-Renault
|8:26
Resultados – Fiestas de Barbastro (España)
*Carrera de un día
|1
|Diego Gonzalo
|Torres-Sobato
|1:04:38
|2
|Vall Arnau Sole
|Controlpack
|1:04
|3
|Héctor Loren
|Skoda Zaratecno-CC Utebo
|1:52
|4
|Albert Baneres
|Independiente
|1:52
|5
|Alfonso Bea Lázaro
|Independiente
|2:29
|6
|Santiago Parra *Colombia
|Independiente
|2:29
|7
|Xavier Balagué
|C.C.LLeida-DPedros
|2:29
Ruta
Definida la Selección Colombia que estará en el Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda; Egan Bernal entre los convocados
La Federación Colombiana de Ciclismo definió la nómina de 14 corredores de la Selección, que representarán al país en el Campeonato Mundial de Ruta de Kigali, Ruanda, que se disputará entre el 21 y el 28 de septiembre de 2025. Un grupo sólido, diverso y lleno de juventud y experiencia llevará el tricolor nacional a lo más alto en tierras africanas, bajo la dirección del Seleccionador Nacional de Ruta, David Vargas.
En la categoría élite masculina, Colombia contará con corredores de talla internacional como Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, y referente indiscutible del ciclismo mundial; Walter Vargas , seis veces campeón panamericano de la contrarreloj y de gran regularidad en pruebas de fondo; Harold Tejada, corredor combativo y con gran capacidad en la montaña, y con Brandon Rivera, rodador versátil que aporta fortaleza en terrenos exigentes.
La Selección también apostará por la sangre joven en la categoría Sub23. Allí estarán Juan Felipe Rodríguez, campeón de la Vuelta de la Juventud 2025, y tercero de la general y ganador de la cuarta etapa en la Ronde de l’Isard (2.2U) disputada en mayo pasado, y Jaider Muñoz, campeón de la montaña en la Ronde de l’Isard (2.2U) y ganador de la quinta y sexta etapa en la Vuelta de la Juventud 2025. Muñoz viene de ser el mejor colombiano en el Tour de L’Avenir 2025, en la casilla 31.
El semillero colombiano también dirá presente con dos promesas en la rama masculina: Jerónimo Calderón y Kevin Andrés Estupiñán, quienes vivirán su primera experiencia mundialista y medirán fuerzas ante los mejores del planeta en la categoría juvenil.
En la élite femenina, Colombia alineará a Paula Andrea Patiño, quien viene de ser sexta en la general de la Volta Ciclista a Catalunya y de competir junto a su equipo en el Giro d’Italia Women (puesto 37) y Tour de Romandie Féminin (puesto 11), y a Diana Carolina Peñuela, quien en la presente temporada se coronó campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2025; campeona nacional de la contrarreloj; campeona de la Vuelta al Tolima y de la Clásica de Rionegro.
La categoría Sub23 femenina estará representada por la campeona panamericana y nacional de ruta Juliana Londoño y por la doble campeona nacional de ruta y contrarreloj Sub-23 Natalia Garzón, ambas con una destacada proyección y dispuestas a dejar huella en la cita orbital.
Por su parte, en la categoría juvenil, el equipo contará con la doble campeona panamericana de ruta Luciana Osorio y con la subcampeona panamericana de la contrarreloj Estefanía Castillo, dos corredoras de gran talento que simbolizan el futuro del ciclismo femenino colombiano.
Con esta nómina, la Federación Colombiana de Ciclismo ratifica su compromiso con el desarrollo y proyección de las diferentes categorías, llevando a Kigali un equipo equilibrado entre experiencia y juventud, con la ilusión de brillar en el escenario más importante del ciclismo de ruta mundial.
Nómina Oficial Selección Colombia – Colombiana para el Mundial de Ruta Kigali 2025
1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers)
2. Walter Vargas (Team Medellín – EPM)
3. Harold Tejada (XDS Astana Team)
4. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers)
5. Juan Felipe Rodríguez (Team Sistecrédito)
6. Jaider Muñoz (Team Sistecrédito)
7. Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito)
8. Kevin Andrés Estupiñán (Team INCA)
9. Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
10. Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito)
11. Juliana Londoño (Team Picnic PostNL)
12. Natalia Garzón (Team Sistecrédito)
13. Luciana Osorio (Team Sistecrédito)
14. Estefanía Castillo (Team Sistecrédito)
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
El UAE Team Emirates-XRG confirma la salida de Juan Ayuso al final de la temporada
El equipo World Tour, UAE Team Emirates-XRG, anunció en las últimas horas la salida de Juan Ayuso de la formación árabe al final de la temporada, tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta la temporada 2028.
El joven español saldrá antes de lo previsto de la escuadra emiratí con la que está disputando la edición 80 de la Vuelta a España. El futuro de Ayuso apunta a un posible fichaje por parte del conjunto estadounidense Lidl-Trek.
A pesar de que Ayuso tenía tres años más de vinculo, ambas partes decidieron separar sus caminos y rescindir anticipadamente el contrato con el talento español de 22 años, quien suma en esta campaña seis victorias, contando la de la ronda ibérica y la del Giro de Italia.
“Ayuso permanecerá en la plantilla hasta finales de 2025 tras una decisión tomada debido a diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo”, indicó el comunicado, publicado por el UAE en las redes sociales.
Ruta
Así arranca la general de la edición 80 de la Vuelta a España para la segunda semana con Torstein Træen al comando
La segunda semana de la Vuelta a España 2025 arranca este martes con una sorpresiva clasificación general, dominada por el vikingo Torstein Træen (Bahrain Victorious), quien viste la preciada camiseta roja. El corredor noruego, líder inesperado de la ronda ibérica cuenta 37 segundos de ventaja sobre el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
Al versátil pedalista del Bahrain Victorious, de 30 años, le sonríe la suerte en la edición 80 de la carrera española, quien con su actuación igualó lo hecho por sus compatriotas Thor Hushovd (2006) y Odd Christian Eiking (2021), quienes también supieron ser líderes de la ronda ibérica.
Tras los primeros nueve días de competencia, las diferencias entre los favoritos al podio aún son cortas, ya que hay 11 corredores a menos tres minutos cuando quedan dos semanas de competencia. Sin duda, una carrera muy abierta e interesante para lo que viene.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de la Vuelta 2025, la tercera grande de la temporada, luego de la primera semana.
Clasificación General Individual Vuelta a España 2025
|1
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|33:35:46
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:37
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|1:15
|4
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|1:35
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:14
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|2:42
|7
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|2:47
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:49
|9
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|10
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|11
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:55
|12
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|3:04
|13
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|3:20
|14
|Raúl García Pierna
|ARKEA-B&B HOTELS
|3:39
|15
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|3:53
|16
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|4:00
|17
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|4:21
|18
|Martín López
|XDS Astana Team
|6:30
|19
|Bruno Armirail
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|6:48
|20
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|7:36
|21
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|7:44
|22
|Louis Meintjes
|Intermarché-Wanty
|7:58
|23
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|8:36
|24
|Mikel Landa
|Soudal Quick-Step
|9:23
|25
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|10:44