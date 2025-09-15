“Es inaceptable lo que vimos ayer” Javier Guillén, director de la Vuelta a España

El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, compareció este lunes en rueda de prensa ante los medios de comunicación de su país tras la cancelación el pasado domingo de la última etapa de la competencia en Madrid por las manifestaciones propalestinas que tuvieron lugar en las principales calles de la capital española, lo que imposibilitó la terminación de la última etapa, así como de la ceremonia de premiación.

“Quiero condenar lo ocurrido en la última etapa. Pocos comentarios son necesarios, las imágenes hablan por sí solas. Es inaceptable lo que vimos ayer” inició Guillén que además recordó que la etapa tuvo que desviarse por invasiones en el recorrido antes de que tuviera que ser detenida finalmente en el kilómetro 44 cuando ya transitaba por las vías de Madrid. “Queríamos que concluyera, pero se produjo otra invasión en la que corredores cayeron al suelo”.

Sobre la presencia del equipo Israel-Premier Tech hasta el final de la competencia, principal razón esgrimida por los manifestantes para protestar contra La Vuelta, el máximo responsable de la carrera subrayó la obligación de la ronda española de respetar el reglamento de la Unión Ciclista y el Comité Olímpico Internacional: “Con la UCI se habló para hacerle ver lo que sucedía. Ellos tomaron posición con un comunicado, que era mantener al Israel en carrera. Nosotros no podíamos hacer otra cosa, sin su autorización hubiera tenido consecuencias legales”. Añadiendo que: “No hay ninguna federación que haya vetado a Israel de sus competiciones, tampoco la Unión Europea.”

Finalmente reconoció el mérito del campeón: “Tengo que reconocer el triunfo de Jonas Vingegaard, que es un extraordinario ganador. La Vuelta 2025 se ha celebrado, las 21 etapas se han completado. No como los corredores se merecen, pero se ha completado”.

El director de La Vuelta puntualizó además exigiendo respeto por las pruebas ciclistas en el futuro: “Somos una carrera, somos deporte. Nos parece bien que se aproveche nuestra plataforma para reivindicaciones, pero exigimos respeto a nuestros deportistas. Esto no debe repetirse”.